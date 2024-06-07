https://ria.ru/20240607/lavrov-1951225390.html

В БРИКС появится категория стран-партнеров, заявил Лавров

В БРИКС появится категория стран-партнеров, заявил Лавров - РИА Новости, 07.06.2024

В БРИКС появится категория стран-партнеров, заявил Лавров

Категория стран-партнеров появится в БРИКС, ее представят во всех деталях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T09:39

2024-06-07T09:39

2024-06-07T09:39

россия

сергей лавров

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155508/13/1555081361_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2dbbe0766f7857bb32ea4146f7a16fc0.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Категория стран-партнеров появится в БРИКС, ее представят во всех деталях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Будет введена, учреждена категория стран-партнеров. Эта категория должна быть представлена в деталях и с точки зрения критериев, и с точки зрения стран, которые могут на нее претендовать. И сейчас мы как председатели уделяем огромное внимание, чтобы новички притерлись к уже сложившимся формам, традициям БРИКС", - сказал Лавров в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20240131/briks-1924516874.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей лавров, брикс