https://ria.ru/20240607/lavrov-1951225390.html
В БРИКС появится категория стран-партнеров, заявил Лавров
В БРИКС появится категория стран-партнеров, заявил Лавров - РИА Новости, 07.06.2024
В БРИКС появится категория стран-партнеров, заявил Лавров
Категория стран-партнеров появится в БРИКС, ее представят во всех деталях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:39
2024-06-07T09:39
2024-06-07T09:39
россия
сергей лавров
брикс
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Категория стран-партнеров появится в БРИКС, ее представят во всех деталях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Будет введена, учреждена категория стран-партнеров. Эта категория должна быть представлена в деталях и с точки зрения критериев, и с точки зрения стран, которые могут на нее претендовать. И сейчас мы как председатели уделяем огромное внимание, чтобы новички притерлись к уже сложившимся формам, традициям БРИКС", - сказал Лавров в эфире Первого канала.
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россия, сергей лавров, брикс
Россия, Сергей Лавров, БРИКС
В БРИКС появится категория стран-партнеров, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: в БРИКС появится категория стран-партнеров