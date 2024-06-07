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В БРИКС рассматривают около 30 обращений от разных стран, заявил Лавров - РИА Новости, 07.06.2024
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09:26 07.06.2024 (обновлено: 09:37 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/lavrov-1951221803.html
В БРИКС рассматривают около 30 обращений от разных стран, заявил Лавров
В БРИКС рассматривают около 30 обращений от разных стран, заявил Лавров - РИА Новости, 07.06.2024
В БРИКС рассматривают около 30 обращений от разных стран, заявил Лавров
Около 30 обращений от разных стран, предлагающих различные формы сотрудничества, сейчас находятся на рассмотрении в БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:26
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брикс
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Около 30 обращений от разных стран, предлагающих различные формы сотрудничества, сейчас находятся на рассмотрении в БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В БРИКС сейчас на рассмотрении около 30 обращений самых разных стран, и больших, и малых, и средних, которые предлагают установить разные формы сотрудничества", - сказал Лавров в эфире Первого канала.
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брикс, сергей лавров, россия
БРИКС, Сергей Лавров, Россия
В БРИКС рассматривают около 30 обращений от разных стран, заявил Лавров

Лавров: около 30 заявлений от разных стран сейчас на рассмотрении в БРИКС

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБРИКС
БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Около 30 обращений от разных стран, предлагающих различные формы сотрудничества, сейчас находятся на рассмотрении в БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В БРИКС сейчас на рассмотрении около 30 обращений самых разных стран, и больших, и малых, и средних, которые предлагают установить разные формы сотрудничества", - сказал Лавров в эфире Первого канала.
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БРИКССергей ЛавровРоссия
 
 
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