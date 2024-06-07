https://ria.ru/20240607/lavrov-1951221803.html

В БРИКС рассматривают около 30 обращений от разных стран, заявил Лавров

В БРИКС рассматривают около 30 обращений от разных стран, заявил Лавров - РИА Новости, 07.06.2024

В БРИКС рассматривают около 30 обращений от разных стран, заявил Лавров

Около 30 обращений от разных стран, предлагающих различные формы сотрудничества, сейчас находятся на рассмотрении в БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T09:26

2024-06-07T09:26

2024-06-07T09:37

брикс

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Около 30 обращений от разных стран, предлагающих различные формы сотрудничества, сейчас находятся на рассмотрении в БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В БРИКС сейчас на рассмотрении около 30 обращений самых разных стран, и больших, и малых, и средних, которые предлагают установить разные формы сотрудничества", - сказал Лавров в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20240530/briks-1949406349.html

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брикс, сергей лавров, россия