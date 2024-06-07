https://ria.ru/20240607/lavra-1951281539.html
Иноки-богатыри, народное ополчение и чудо избавления в Смуту
Иноки-богатыри, народное ополчение и чудо избавления в Смуту - РИА Новости, 07.06.2024
Иноки-богатыри, народное ополчение и чудо избавления в Смуту
Что помогло защитникам Лавры отбить многочисленное польско-литовское войско и почему народное ополчение собрали именно у стен обители? Захватывающая история обороны монастыря во времена кровавой Смуты.
2024-06-07T12:00
2024-06-07T12:00
2024-06-07T12:15
дорога в лавру
свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)
сергий радонежский
дмитрий донской
татаро-монгольское иго на руси: исторический факт или фальсификация?
средневековье
монастыри
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Иноки-богатыри, народное ополчение и чудо избавления в Смуту
Что помогло защитникам Лавры отбить многочисленное польско-литовское войско и почему народное ополчение собрали именно у стен обители? Захватывающая история обороны монастыря во времена кровавой Смуты.
audio/mpeg
Иноки-богатыри, народное ополчение и чудо избавления в Смуту
Что помогло защитникам Лавры отбить многочисленное польско-литовское войско и почему народное ополчение собрали именно у стен обители? Захватывающая история обороны монастыря во времена кровавой Смуты.
audio/mpeg
Множество раз стены Свято-Троицкой Сергиевой Лавры спасали и защищали русский народ. Часто это происходило даже тогда, когда не было никакой надежды: вопреки и чудом, словно все радонежские святые вставали за спинами защитников монастыря. Иноки обители сыграли важную роль и в Куликовской битве, и в сражениях Смутного времени, и в других переломных эпизодах истории страны.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыку или Simplecast. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Авторы эпизода: Полина Панина, Анна ГлушенковаГолоса эпизода: Алексей Кизенков, Артем БуфтякМонтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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Иноки-богатыри, народное ополчение и чудо избавления в Смуту
Что помогло защитникам Лавры отбить многочисленное польско-литовское войско и почему народное ополчение собрали именно у стен обители? Захватывающая история обороны монастыря во времена кровавой Смуты.