https://ria.ru/20240607/kurs-valyut-1951509159.html

Курс доллара на Московской бирже вырос до 89,35 рубля

Курс доллара на Московской бирже вырос до 89,35 рубля - РИА Новости, 07.06.2024

Курс доллара на Московской бирже вырос до 89,35 рубля

Курс рубля по итогам торгов пятницы снизился к доллару и юаню, вырос к евро: американская валюта выросла до 89,35 рубля, китайская – до 12,26 рубля, европейская РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T19:16

2024-06-07T19:16

2024-06-07T19:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Курс рубля по итогам торгов пятницы снизился к доллару и юаню, вырос к евро: американская валюта выросла до 89,35 рубля, китайская – до 12,26 рубля, европейская – снизилась до 96,57 рубля, при этом все три инвалюты снизились за неделю, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" по итогам торгов пятницы вырос на 51 копейку, до 89,35 рубля, юаня – на 3 копейки, до 12,26 рубля, евро снизился на 21 копейку, до 96,57 рубля. Курс доллара за неделю снизился на 75 копеек, юаня - на 13 копеек, евро – на 1,15 рубля.

https://ria.ru/20231023/dollar-1904581153.html

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экономика, московская биржа