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Курс доллара на Московской бирже вырос до 89,35 рубля - РИА Новости, 07.06.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
19:16 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/kurs-valyut-1951509159.html
Курс доллара на Московской бирже вырос до 89,35 рубля
Курс доллара на Московской бирже вырос до 89,35 рубля - РИА Новости, 07.06.2024
Курс доллара на Московской бирже вырос до 89,35 рубля
Курс рубля по итогам торгов пятницы снизился к доллару и юаню, вырос к евро: американская валюта выросла до 89,35 рубля, китайская – до 12,26 рубля, европейская РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:16
2024-06-07T19:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Курс рубля по итогам торгов пятницы снизился к доллару и юаню, вырос к евро: американская валюта выросла до 89,35 рубля, китайская – до 12,26 рубля, европейская – снизилась до 96,57 рубля, при этом все три инвалюты снизились за неделю, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" по итогам торгов пятницы вырос на 51 копейку, до 89,35 рубля, юаня – на 3 копейки, до 12,26 рубля, евро снизился на 21 копейку, до 96,57 рубля. Курс доллара за неделю снизился на 75 копеек, юаня - на 13 копеек, евро – на 1,15 рубля.
https://ria.ru/20231023/dollar-1904581153.html
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара на Московской бирже вырос до 89,35 рубля

Доллар на Мосбирже вырос до 89,35 рубля, юань — до 12,26, евро упал до 96,57

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТабло обменного курса валют на входе в один из банков
Табло обменного курса валют на входе в один из банков - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Табло обменного курса валют на входе в один из банков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Курс рубля по итогам торгов пятницы снизился к доллару и юаню, вырос к евро: американская валюта выросла до 89,35 рубля, китайская – до 12,26 рубля, европейская – снизилась до 96,57 рубля, при этом все три инвалюты снизились за неделю, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам торгов пятницы вырос на 51 копейку, до 89,35 рубля, юаня – на 3 копейки, до 12,26 рубля, евро снизился на 21 копейку, до 96,57 рубля.
Курс доллара за неделю снизился на 75 копеек, юаня - на 13 копеек, евро – на 1,15 рубля.
Электронное табло у пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Рубль слабо снижается к доллару и юаню и подрастает к евро
23 октября 2023, 07:08
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
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