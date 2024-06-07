https://ria.ru/20240607/kurs-1951434601.html

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу - РИА Новости, 07.06.2024

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 0,39 копейки, до 12,229 рубля, курс доллара - на 0,02 копейки, до 88,7606 рубля, курс... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:47

2024-06-07T16:47

2024-06-07T16:47

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 0,39 копейки, до 12,229 рубля, курс доллара - на 0,02 копейки, до 88,7606 рубля, курс евро - на 12,18 копейки, до 96,6916 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа