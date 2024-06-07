https://ria.ru/20240607/kuba-1951194366.html

США оценили возможную угрозу из-за визита российских кораблей на Кубу

США оценили возможную угрозу из-за визита российских кораблей на Кубу - РИА Новости, 07.06.2024

США оценили возможную угрозу из-за визита российских кораблей на Кубу

США следят за ситуацией вокруг визита отряда российских кораблей на Кубу, но не видят в этом событии угрозы своей национальной безопасности, заявил в четверг... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T02:48

2024-06-07T02:48

2024-06-07T03:59

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США следят за ситуацией вокруг визита отряда российских кораблей на Кубу, но не видят в этом событии угрозы своей национальной безопасности, заявил в четверг официальный представитель Белого дома Джон Кирби. "Мы будем внимательно следить за ними... Мы не ожидаем, что это событие будет представлять угрозу нашей национальной безопасности", - сказал Кирби в эфире телеканала CNN. В четверг министерство иностранных дел Кубы сообщило, что отряд из четырех судов российского военно-морского флота, включая фрегат "Адмирал Горшков" и атомную подводную лодку "Казань", прибудет с официальным визитом в порт Гаваны 12-17 июня. В Гаване отметили, что визит российских кораблей отвечает дружественным отношениям между Кубой и Российской Федерацией и строго соответствует международным правилам, подчеркнув, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия, и их стоянка не представляет угрозы для региона.

https://ria.ru/20240607/ssha-1951194101.html

https://ria.ru/20240509/vstrecha-1944945207.html

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в мире, куба, гавана, сша, джон кирби