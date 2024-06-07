https://ria.ru/20240607/kuba-1951194366.html
США оценили возможную угрозу из-за визита российских кораблей на Кубу
США оценили возможную угрозу из-за визита российских кораблей на Кубу - РИА Новости, 07.06.2024
США оценили возможную угрозу из-за визита российских кораблей на Кубу
США следят за ситуацией вокруг визита отряда российских кораблей на Кубу, но не видят в этом событии угрозы своей национальной безопасности, заявил в четверг... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T02:48
2024-06-07T02:48
2024-06-07T03:59
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США следят за ситуацией вокруг визита отряда российских кораблей на Кубу, но не видят в этом событии угрозы своей национальной безопасности, заявил в четверг официальный представитель Белого дома Джон Кирби. "Мы будем внимательно следить за ними... Мы не ожидаем, что это событие будет представлять угрозу нашей национальной безопасности", - сказал Кирби в эфире телеканала CNN. В четверг министерство иностранных дел Кубы сообщило, что отряд из четырех судов российского военно-морского флота, включая фрегат "Адмирал Горшков" и атомную подводную лодку "Казань", прибудет с официальным визитом в порт Гаваны 12-17 июня. В Гаване отметили, что визит российских кораблей отвечает дружественным отношениям между Кубой и Российской Федерацией и строго соответствует международным правилам, подчеркнув, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия, и их стоянка не представляет угрозы для региона.
https://ria.ru/20240607/ssha-1951194101.html
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в мире, куба, гавана, сша, джон кирби
В мире, Куба, Гавана, США, Джон Кирби
США оценили возможную угрозу из-за визита российских кораблей на Кубу
Кирби заявил об отсутствии угрозы для США в визите российских кораблей на Кубу