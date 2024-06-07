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Воробьев рассказал, что могут построить на месте "Крокус Сити Холла" - РИА Новости, 07.06.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
02:28 07.06.2024 (обновлено: 04:38 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/krokus-1951193928.html
Воробьев рассказал, что могут построить на месте "Крокус Сити Холла"
Воробьев рассказал, что могут построить на месте "Крокус Сити Холла" - РИА Новости, 07.06.2024
Воробьев рассказал, что могут построить на месте "Крокус Сити Холла"
На месте "Крокус сити холла", где 22 марта произошел теракт, в ходе которого погибли 145 человек, может быть построен памятный сквер, эти обсуждения уже идут,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T02:28
2024-06-07T04:38
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
андрей воробьев
крокус сити холл
красногорск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. На месте "Крокус сити холла", где 22 марта произошел теракт, в ходе которого погибли 145 человек, может быть построен памятный сквер, эти обсуждения уже идут, заявил РИА Новости губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на полях ПМЭФ. "Реконструкцию мы обсуждали. Это частная собственность, поэтому здесь нужно соблюдать определенную деликатность, чтобы не залазить в чужую собственность. Но вместе с тем и общественное мнение, и наша позиция, конечно, предполагает строительство, организацию там сквера памятного. Вот эти обсуждения идут", - сказал Воробьев, уточнив, что есть несколько вариантов, в том числе создать сквер именно на месте трагедии, которая случилась в марте. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 145 человек. "Крокус сити холл" в результате пожара полностью сгорел.
https://ria.ru/20240601/krokus-1949875450.html
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происшествия, андрей воробьев, крокус сити холл, красногорск
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Андрей Воробьев, Крокус Сити Холл, Красногорск
Воробьев рассказал, что могут построить на месте "Крокус Сити Холла"

Воробьев допустил создание памятного сквера на месте "Крокус Сити"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Обстановка у "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. На месте "Крокус сити холла", где 22 марта произошел теракт, в ходе которого погибли 145 человек, может быть построен памятный сквер, эти обсуждения уже идут, заявил РИА Новости губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на полях ПМЭФ.
"Реконструкцию мы обсуждали. Это частная собственность, поэтому здесь нужно соблюдать определенную деликатность, чтобы не залазить в чужую собственность. Но вместе с тем и общественное мнение, и наша позиция, конечно, предполагает строительство, организацию там сквера памятного. Вот эти обсуждения идут", - сказал Воробьев, уточнив, что есть несколько вариантов, в том числе создать сквер именно на месте трагедии, которая случилась в марте.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Более 1700 человек признали потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе"
1 июня, 14:12
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 145 человек. "Крокус сити холл" в результате пожара полностью сгорел.
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияАндрей ВоробьевКрокус Сити ХоллКрасногорск
 
 
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