https://ria.ru/20240607/krokus-1951193928.html

Воробьев рассказал, что могут построить на месте "Крокус Сити Холла"

Воробьев рассказал, что могут построить на месте "Крокус Сити Холла" - РИА Новости, 07.06.2024

Воробьев рассказал, что могут построить на месте "Крокус Сити Холла"

На месте "Крокус сити холла", где 22 марта произошел теракт, в ходе которого погибли 145 человек, может быть построен памятный сквер, эти обсуждения уже идут,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T02:28

2024-06-07T02:28

2024-06-07T04:38

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

андрей воробьев

крокус сити холл

красногорск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. На месте "Крокус сити холла", где 22 марта произошел теракт, в ходе которого погибли 145 человек, может быть построен памятный сквер, эти обсуждения уже идут, заявил РИА Новости губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на полях ПМЭФ. "Реконструкцию мы обсуждали. Это частная собственность, поэтому здесь нужно соблюдать определенную деликатность, чтобы не залазить в чужую собственность. Но вместе с тем и общественное мнение, и наша позиция, конечно, предполагает строительство, организацию там сквера памятного. Вот эти обсуждения идут", - сказал Воробьев, уточнив, что есть несколько вариантов, в том числе создать сквер именно на месте трагедии, которая случилась в марте. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 145 человек. "Крокус сити холл" в результате пожара полностью сгорел.

https://ria.ru/20240601/krokus-1949875450.html

красногорск

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происшествия, андрей воробьев, крокус сити холл, красногорск