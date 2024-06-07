https://ria.ru/20240607/kriminal-1951376875.html

Супругу убитого зампреда движения "Зов народа" преследовали полгода

Супругу убитого зампреда движения "Зов народа" преследовали полгода - РИА Новости, 07.06.2024

Супругу убитого зампреда движения "Зов народа" преследовали полгода

Подозреваемый в убийстве зампредседателя движения "зов народа" Антона Еговцева преследовал его супругу на протяжении, как минимум полугода, рассказал РИА... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:08

2024-06-07T15:08

2024-06-07T15:08

происшествия

лобня

антон еговцев

следственный комитет россии (ск рф)

сергей зайцев

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве зампредседателя движения "зов народа" Антона Еговцева преследовал его супругу на протяжении, как минимум полугода, рассказал РИА Новости друг семьи Сергей Зайцев.Ранее на странице движения "Зов народа" в соцсети "ВКонтакте" сообщалось, что его заместитель председателя Антон Еговцев был убит ночью возле своего дома. Возбуждено уголовное дело об убийстве. СК сообщал, что в Лобне преступник не менее восьми раз ударил Еговцева ножом в драке."Эта история действительно длилась как минимум полгода, если не больше. Все начиналось с долбежек в дверь и угроз в сторону Антона. Мол, уезжай из города и оставь Катю мне", - рассказал Зайцев.По его словам, девушка неоднократно обращалась в полицию, однако надлежащих мер принято не было. Он отметил, что сталкер знал Екатерину еще со школы. В последнее время его действия становились все более угрожающими. Однажды он подъехал к дому Еговцевых и, дождавшись Антона, жестом показал, как перерезает ему горло."Такие выходки повторялись как минимум раз в месяц. Однажды ухажер подкараулил Антона у дома и полез в драку. Еговцев мог за себя постоять и дал отпор. Нападавший попал в больницу. После этого семья обратилась в полицию и попросила принять меры. Силовики вроде бы провели профилактическую беседу и на какое-то время все стихло", - пояснил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240607/egovtsev-1951326410.html

лобня

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, лобня, антон еговцев, следственный комитет россии (ск рф), сергей зайцев