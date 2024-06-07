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Супругу убитого зампреда движения "Зов народа" преследовали полгода - РИА Новости, 07.06.2024
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15:08 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/kriminal-1951376875.html
Супругу убитого зампреда движения "Зов народа" преследовали полгода
Супругу убитого зампреда движения "Зов народа" преследовали полгода - РИА Новости, 07.06.2024
Супругу убитого зампреда движения "Зов народа" преследовали полгода
Подозреваемый в убийстве зампредседателя движения "зов народа" Антона Еговцева преследовал его супругу на протяжении, как минимум полугода, рассказал РИА... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:08
2024-06-07T15:08
происшествия
лобня
антон еговцев
следственный комитет россии (ск рф)
сергей зайцев
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве зампредседателя движения "зов народа" Антона Еговцева преследовал его супругу на протяжении, как минимум полугода, рассказал РИА Новости друг семьи Сергей Зайцев.Ранее на странице движения "Зов народа" в соцсети "ВКонтакте" сообщалось, что его заместитель председателя Антон Еговцев был убит ночью возле своего дома. Возбуждено уголовное дело об убийстве. СК сообщал, что в Лобне преступник не менее восьми раз ударил Еговцева ножом в драке."Эта история действительно длилась как минимум полгода, если не больше. Все начиналось с долбежек в дверь и угроз в сторону Антона. Мол, уезжай из города и оставь Катю мне", - рассказал Зайцев.По его словам, девушка неоднократно обращалась в полицию, однако надлежащих мер принято не было. Он отметил, что сталкер знал Екатерину еще со школы. В последнее время его действия становились все более угрожающими. Однажды он подъехал к дому Еговцевых и, дождавшись Антона, жестом показал, как перерезает ему горло."Такие выходки повторялись как минимум раз в месяц. Однажды ухажер подкараулил Антона у дома и полез в драку. Еговцев мог за себя постоять и дал отпор. Нападавший попал в больницу. После этого семья обратилась в полицию и попросила принять меры. Силовики вроде бы провели профилактическую беседу и на какое-то время все стихло", - пояснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240607/egovtsev-1951326410.html
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происшествия, лобня, антон еговцев, следственный комитет россии (ск рф), сергей зайцев
Происшествия, Лобня, Антон Еговцев, Следственный комитет России (СК РФ), Сергей Зайцев
Супругу убитого зампреда движения "Зов народа" преследовали полгода

Подозреваемый в убийстве зампреда "Зова народа" полгода преследовал его супругу

© Фото : Зов Народа/ВКонтактеЗампред движения "Зов народа" Антон Еговцев
Зампред движения Зов народа Антон Еговцев - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : Зов Народа/ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве зампредседателя движения "зов народа" Антона Еговцева преследовал его супругу на протяжении, как минимум полугода, рассказал РИА Новости друг семьи Сергей Зайцев.
Ранее на странице движения "Зов народа" в соцсети "ВКонтакте" сообщалось, что его заместитель председателя Антон Еговцев был убит ночью возле своего дома. Возбуждено уголовное дело об убийстве. СК сообщал, что в Лобне преступник не менее восьми раз ударил Еговцева ножом в драке.
Зампред движения Зов народа Антон Еговцев - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Источник раскрыл детали убийства зампреда "Зова народа"
Вчера, 13:35
"Эта история действительно длилась как минимум полгода, если не больше. Все начиналось с долбежек в дверь и угроз в сторону Антона. Мол, уезжай из города и оставь Катю мне", - рассказал Зайцев.
По его словам, девушка неоднократно обращалась в полицию, однако надлежащих мер принято не было. Он отметил, что сталкер знал Екатерину еще со школы. В последнее время его действия становились все более угрожающими. Однажды он подъехал к дому Еговцевых и, дождавшись Антона, жестом показал, как перерезает ему горло.
"Такие выходки повторялись как минимум раз в месяц. Однажды ухажер подкараулил Антона у дома и полез в драку. Еговцев мог за себя постоять и дал отпор. Нападавший попал в больницу. После этого семья обратилась в полицию и попросила принять меры. Силовики вроде бы провели профилактическую беседу и на какое-то время все стихло", - пояснил собеседник агентства.
 
ПроисшествияЛобняАнтон ЕговцевСледственный комитет России (СК РФ)Сергей Зайцев
 
 
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