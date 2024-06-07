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Источник рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве мужчины в Москве - РИА Новости, 07.06.2024
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09:44 07.06.2024 (обновлено: 09:53 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/kriminal-1951226526.html
Источник рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве мужчины в Москве
Источник рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве мужчины в Москве - РИА Новости, 07.06.2024
Источник рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве мужчины в Москве
Подозреваемый в убийстве мужчины на западе Москвы находится в коме, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:44
2024-06-07T09:53
москва
убийство мужчины на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве мужчины на западе Москвы находится в коме, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Он находится в коме", - сказал собеседник агентства.Накануне 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Предполагаемого киллера через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Основная версия - убийство на почве ревности.
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москва, убийство мужчины на юго-востоке москвы
Москва, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
Источник рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве мужчины в Москве

Источник: подозреваемый в убийстве мужчины на западе Москвы находится в коме

© АГН "Москва" / Мобильный репорт.Обстановка на месте убийства мужчины на западе столицы
Обстановка на месте убийства мужчины на западе столицы - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© АГН "Москва" / Мобильный репорт.
Обстановка на месте убийства мужчины на западе столицы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве мужчины на западе Москвы находится в коме, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Он находится в коме", - сказал собеседник агентства.
Накануне 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Предполагаемого киллера через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Основная версия - убийство на почве ревности.
Оперативные службы в районе Матвеевской улицы на месте задержания подозреваемого в убийстве мужчины в Москве. 6 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Подозреваемый в убийстве мужчины на западе Москвы выслеживал жертву
6 июня, 15:26
 
МоскваУбийство мужчины на юго-востоке Москвы
 
 
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