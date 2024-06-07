https://ria.ru/20240607/kriminal-1951226526.html

Источник рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве мужчины в Москве

Источник рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве мужчины в Москве - РИА Новости, 07.06.2024

Источник рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве мужчины в Москве

Подозреваемый в убийстве мужчины на западе Москвы находится в коме, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T09:44

2024-06-07T09:44

2024-06-07T09:53

москва

убийство мужчины на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве мужчины на западе Москвы находится в коме, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Он находится в коме", - сказал собеседник агентства.Накануне 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Предполагаемого киллера через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Основная версия - убийство на почве ревности.

https://ria.ru/20240606/ubiystvo-1951034531.html

москва

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, убийство мужчины на юго-востоке москвы