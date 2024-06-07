https://ria.ru/20240607/kriminal-1951226526.html
Источник рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве мужчины в Москве
Источник рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве мужчины в Москве - РИА Новости, 07.06.2024
Источник рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве мужчины в Москве
Подозреваемый в убийстве мужчины на западе Москвы находится в коме, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:44
2024-06-07T09:44
2024-06-07T09:53
москва
убийство мужчины на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве мужчины на западе Москвы находится в коме, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Он находится в коме", - сказал собеседник агентства.Накануне 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Предполагаемого киллера через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Основная версия - убийство на почве ревности.
https://ria.ru/20240606/ubiystvo-1951034531.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, убийство мужчины на юго-востоке москвы
Москва, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
Источник рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве мужчины в Москве
Источник: подозреваемый в убийстве мужчины на западе Москвы находится в коме