https://ria.ru/20240607/kriminal-1951212862.html

В Красноярске запросили 18 лет колонии со штрафом для экс-замглавы полиции

В Красноярске запросили 18 лет колонии со штрафом для экс-замглавы полиции - РИА Новости, 07.06.2024

В Красноярске запросили 18 лет колонии со штрафом для экс-замглавы полиции

Прокуратура Красноярского края запросила 18 лет колонии со штрафом 40 миллионов рублей для бывшего замначальника полиции ГУМВД России по Красноярскому краю... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T08:42

2024-06-07T08:42

2024-06-07T08:42

происшествия

красноярский край

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 7 июн – РИА Новости. Прокуратура Красноярского края запросила 18 лет колонии со штрафом 40 миллионов рублей для бывшего замначальника полиции ГУМВД России по Красноярскому краю Михаила Привалихина, обвиняемого в получении взяток почти на 9 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона. Ранее ведомство сообщало, что экс-полицейский незаконно получил деньги и имущество почти на 9 миллионов рублей от руководителя компании по оказанию ритуальных услуг. Взятки передавались за крышевание предпринимателя и его фирмы, а также разрешение конфликта с конкурентом. Кроме того, считает следствие, Привалихин делился информацией о запланированных в отношении главы компании оперативных и следственных мероприятиях. Преступные действия были пресечены сотрудниками ФСБ России. "18 лет колонии (строгого режима - ред.) со штрафом 40 миллионов рублей, с лишением звания "подполковник полиции" и конфискацией имущества запросил государственный обвинитель для бывшего замначальника полиции ГУ МВД России по Красноярскому краю Михаила Привалихина", - говорится в сообщении. Также прокурор попросил суд лишить экс-полицейского права занимать должности в органах власти и правоохраны на 15 лет. Очередное судебное заседание состоится 10 июня. В прокуратуре отмечают, что также в отношении Привалихина в Южно-Сахалинском городском суде рассматривается уголовное дело за вымогательство и получение взяток. Фигурант организовал задержание красноярца под предлогом незаконного хранения наркотиков. В его кармане нашли свёрток с белым порошкообразным веществом, но в его составе ничего запрещенного не оказалось. Привалихин же, по версии следствия, пригрозил ему устроить непрекращающиеся "проблемы с законом", требуя регулярной финансовой помощи.

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https://ria.ru/20240606/proisshestvie-1951059525.html

https://ria.ru/20240606/sud-1950994426.html

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происшествия, красноярский край, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красноярск