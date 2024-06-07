https://ria.ru/20240607/kredity-1951534207.html

Песков: Россия не может выдавать безвозвратные кредиты странам Африки

Песков: Россия не может выдавать безвозвратные кредиты странам Африки - РИА Новости, 07.06.2024

Песков: Россия не может выдавать безвозвратные кредиты странам Африки

Россия не может себе позволить выдавать безвозвратные кредиты странам Африки, как это было во времена СССР, нужны новые рамки для сотрудничества, заявил пресс... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T20:36

2024-06-07T20:36

2024-06-07T20:50

россия

африка

дмитрий песков

пмэф-2024

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия не может себе позволить выдавать безвозвратные кредиты странам Африки, как это было во времена СССР, нужны новые рамки для сотрудничества, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не так богаты, и у нас у самих много проблем, которые нужно решать. И, наверно, мы не должны быть таким добрым дедушкой Морозом. Здесь, наверно, такая филантропия вряд ли подойдет. Здесь именно нужны новые рамки для сотрудничества. Новые рамки, основанные на взаимной выгоде, на взаимном уважении, основанные на учете взаимных обеспокоенностей", - отметил Песков в интервью в студии телеканала РБК на ПМЭФ-2024.Он подчеркнул, что во времена СССР была совсем другая система, которая могла себе позволить себе раздавать кредиты без последствий для экономики.

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россия

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, африка, дмитрий песков, экономика