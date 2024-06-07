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Песков: Россия не может выдавать безвозвратные кредиты странам Африки - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
20:36 07.06.2024 (обновлено: 20:50 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/kredity-1951534207.html
Песков: Россия не может выдавать безвозвратные кредиты странам Африки
Песков: Россия не может выдавать безвозвратные кредиты странам Африки - РИА Новости, 07.06.2024
Песков: Россия не может выдавать безвозвратные кредиты странам Африки
Россия не может себе позволить выдавать безвозвратные кредиты странам Африки, как это было во времена СССР, нужны новые рамки для сотрудничества, заявил пресс... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:36
2024-06-07T20:50
россия
африка
дмитрий песков
пмэф-2024
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия не может себе позволить выдавать безвозвратные кредиты странам Африки, как это было во времена СССР, нужны новые рамки для сотрудничества, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не так богаты, и у нас у самих много проблем, которые нужно решать. И, наверно, мы не должны быть таким добрым дедушкой Морозом. Здесь, наверно, такая филантропия вряд ли подойдет. Здесь именно нужны новые рамки для сотрудничества. Новые рамки, основанные на взаимной выгоде, на взаимном уважении, основанные на учете взаимных обеспокоенностей", - отметил Песков в интервью в студии телеканала РБК на ПМЭФ-2024.Он подчеркнул, что во времена СССР была совсем другая система, которая могла себе позволить себе раздавать кредиты без последствий для экономики.
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россия, африка, дмитрий песков, экономика
Россия, Африка, Дмитрий Песков, ПМЭФ-2024, Экономика
Песков: Россия не может выдавать безвозвратные кредиты странам Африки

Песков заявил, что Россия не может выдавать безвозвратные кредиты странам Африки

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия не может себе позволить выдавать безвозвратные кредиты странам Африки, как это было во времена СССР, нужны новые рамки для сотрудничества, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Мы не так богаты, и у нас у самих много проблем, которые нужно решать. И, наверно, мы не должны быть таким добрым дедушкой Морозом. Здесь, наверно, такая филантропия вряд ли подойдет. Здесь именно нужны новые рамки для сотрудничества. Новые рамки, основанные на взаимной выгоде, на взаимном уважении, основанные на учете взаимных обеспокоенностей", - отметил Песков в интервью в студии телеканала РБК на ПМЭФ-2024.
Он подчеркнул, что во времена СССР была совсем другая система, которая могла себе позволить себе раздавать кредиты без последствий для экономики.
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