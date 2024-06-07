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Котяков назвал число россиян, которых затронет индексация пенсий - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
19:58 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/kotyakov-1951523659.html
Котяков назвал число россиян, которых затронет индексация пенсий
Котяков назвал число россиян, которых затронет индексация пенсий - РИА Новости, 07.06.2024
Котяков назвал число россиян, которых затронет индексация пенсий
Индексация пенсий работающих пенсионеров затронет порядка 7,8 миллионов россиян, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:58
2024-06-07T19:58
пмэф-2024
россия
антон котяков
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Индексация пенсий работающих пенсионеров затронет порядка 7,8 миллионов россиян, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Президент России Владимир Путин поручил принять закон об индексации пенсий работающим пенсионерам в весеннюю сессию Госдумы, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. "Исходя из текущей ситуации, мы видим, что это решение затронет 7,8 миллиона человек. Это те пенсионеры, которые при достижении пенсионного возраста продолжают свою трудовую деятельность. Соответственно, это решение будет напрямую влиять на их уровень зарплаты", - сказал Котяков журналистам на ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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россия, антон котяков, владимир путин, госдума рф
ПМЭФ-2024, Россия, Антон Котяков, Владимир Путин, Госдума РФ
Котяков назвал число россиян, которых затронет индексация пенсий

Котяков: индексация пенсий работающих пенсионеров затронет 7,8 миллиона россиян

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков на ПМЭФ-2024
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Индексация пенсий работающих пенсионеров затронет порядка 7,8 миллионов россиян, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Президент России Владимир Путин поручил принять закон об индексации пенсий работающим пенсионерам в весеннюю сессию Госдумы, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
"Исходя из текущей ситуации, мы видим, что это решение затронет 7,8 миллиона человек. Это те пенсионеры, которые при достижении пенсионного возраста продолжают свою трудовую деятельность. Соответственно, это решение будет напрямую влиять на их уровень зарплаты", - сказал Котяков журналистам на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Для индексации пенсий возможности есть, это будет сделано, заявил Силуанов
Вчера, 19:10
 
ПМЭФ-2024РоссияАнтон КотяковВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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