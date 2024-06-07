https://ria.ru/20240607/kotyakov-1951207511.html

Котяков объяснил, когда цифровой рубль может войти в соцобеспечение

Котяков объяснил, когда цифровой рубль может войти в соцобеспечение - РИА Новости, 07.06.2024

Котяков объяснил, когда цифровой рубль может войти в соцобеспечение

Использование цифрового рубля в соцвыплатах будет возможно после его массового распространения, когда инфраструктура будет полностью готова к приему цифрового... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T07:35

2024-06-07T07:35

2024-06-07T07:41

пмэф-2024

россия

антон котяков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Использование цифрового рубля в соцвыплатах будет возможно после его массового распространения, когда инфраструктура будет полностью готова к приему цифрового рубля в качестве оплаты, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Мы, наверное, сможем это сделать, когда цифровой рубль приобретет большую популярность у наших граждан… Мы должны быть уверены, что инфраструктура предоставления и продаж полностью готова к приему цифрового рубля в качестве оплаты. Введение его сейчас создаст дополнительные неудобства для наших граждан. А вот когда он уже будет иметь массовое распространение – почему бы и нет", - сказал Котяков. Он отметил, что еще не было обсуждения возможности ввода цифрового рубля в систему. Развитие инфраструктуры важно, поскольку все предоставляемые выплаты и меры часто сразу идут в потребление россиян. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/rubl-1951063766.html

https://ria.ru/20240207/zarplaty-1925976416.html

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россия, антон котяков