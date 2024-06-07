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Котяков объяснил, когда цифровой рубль может войти в соцобеспечение - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
07:35 07.06.2024 (обновлено: 07:41 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/kotyakov-1951207511.html
Котяков объяснил, когда цифровой рубль может войти в соцобеспечение
Котяков объяснил, когда цифровой рубль может войти в соцобеспечение - РИА Новости, 07.06.2024
Котяков объяснил, когда цифровой рубль может войти в соцобеспечение
Использование цифрового рубля в соцвыплатах будет возможно после его массового распространения, когда инфраструктура будет полностью готова к приему цифрового... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T07:35
2024-06-07T07:41
пмэф-2024
россия
антон котяков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Использование цифрового рубля в соцвыплатах будет возможно после его массового распространения, когда инфраструктура будет полностью готова к приему цифрового рубля в качестве оплаты, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Мы, наверное, сможем это сделать, когда цифровой рубль приобретет большую популярность у наших граждан… Мы должны быть уверены, что инфраструктура предоставления и продаж полностью готова к приему цифрового рубля в качестве оплаты. Введение его сейчас создаст дополнительные неудобства для наших граждан. А вот когда он уже будет иметь массовое распространение – почему бы и нет", - сказал Котяков. Он отметил, что еще не было обсуждения возможности ввода цифрового рубля в систему. Развитие инфраструктуры важно, поскольку все предоставляемые выплаты и меры часто сразу идут в потребление россиян. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/rubl-1951063766.html
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россия, антон котяков
ПМЭФ-2024, Россия, Антон Котяков
Котяков объяснил, когда цифровой рубль может войти в соцобеспечение

Котяков: цифровой рубль войдет в соцобеспечение после его распространения

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип цифрового рубля
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Использование цифрового рубля в соцвыплатах будет возможно после его массового распространения, когда инфраструктура будет полностью готова к приему цифрового рубля в качестве оплаты, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Мы, наверное, сможем это сделать, когда цифровой рубль приобретет большую популярность у наших граждан… Мы должны быть уверены, что инфраструктура предоставления и продаж полностью готова к приему цифрового рубля в качестве оплаты. Введение его сейчас создаст дополнительные неудобства для наших граждан. А вот когда он уже будет иметь массовое распространение – почему бы и нет", - сказал Котяков.
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Он отметил, что еще не было обсуждения возможности ввода цифрового рубля в систему. Развитие инфраструктуры важно, поскольку все предоставляемые выплаты и меры часто сразу идут в потребление россиян.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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