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Глава Минтруда высказался против введения шестидневной рабочей недели - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
07:18 07.06.2024 (обновлено: 10:10 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/kotyakov-1951206472.html
Глава Минтруда высказался против введения шестидневной рабочей недели
Глава Минтруда высказался против введения шестидневной рабочей недели - РИА Новости, 07.06.2024
Глава Минтруда высказался против введения шестидневной рабочей недели
Вероятности введения шестидневной рабочей недели при нынешних условиях рекордно низкой безработицы нет, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр труда и... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T07:18
2024-06-07T10:10
пмэф-2024
антон котяков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Вероятности введения шестидневной рабочей недели при нынешних условиях рекордно низкой безработицы нет, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.&quot;Нет. Действующее трудовое законодательство достаточно гибкое. Оно позволяет сегодня работнику и работодателю формировать удобный график работы&quot;, — сказал Котяков в ответ на вопрос, есть ли вероятность, что в России может быть установлена шестидневная рабочая неделя.Он отметил, что в трудовом законодательстве при переработках предусмотрена повышенная оплата. Предусмотрена также возможность выхода на работу в выходные и праздничные дни, но только при обоюдном согласии двух сторон."Работодатель понимает, что за работу сверх нормы или в выходной придется заплатить. Работник понимает, что он за это получит больший объем оплаты, чем за обычный трудовой день. Поэтому шестидневка — нет", — подчеркнул министр.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240410/pensiya-1939090358.html
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антон котяков, россия, общество
ПМЭФ-2024, Антон Котяков, Россия, Общество
Глава Минтруда высказался против введения шестидневной рабочей недели

Глава Минтруда Котяков выступил против введения шестидневной рабочей недели в РФ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Вероятности введения шестидневной рабочей недели при нынешних условиях рекордно низкой безработицы нет, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
«

"Нет. Действующее трудовое законодательство достаточно гибкое. Оно позволяет сегодня работнику и работодателю формировать удобный график работы", — сказал Котяков в ответ на вопрос, есть ли вероятность, что в России может быть установлена шестидневная рабочая неделя.

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Он отметил, что в трудовом законодательстве при переработках предусмотрена повышенная оплата. Предусмотрена также возможность выхода на работу в выходные и праздничные дни, но только при обоюдном согласии двух сторон.
"Работодатель понимает, что за работу сверх нормы или в выходной придется заплатить. Работник понимает, что он за это получит больший объем оплаты, чем за обычный трудовой день. Поэтому шестидневка — нет", — подчеркнул министр.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
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