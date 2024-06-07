https://ria.ru/20240607/kotyakov-1951206472.html

Глава Минтруда высказался против введения шестидневной рабочей недели

Глава Минтруда высказался против введения шестидневной рабочей недели - РИА Новости, 07.06.2024

Глава Минтруда высказался против введения шестидневной рабочей недели

Вероятности введения шестидневной рабочей недели при нынешних условиях рекордно низкой безработицы нет, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр труда и... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T07:18

2024-06-07T07:18

2024-06-07T10:10

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антон котяков

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Вероятности введения шестидневной рабочей недели при нынешних условиях рекордно низкой безработицы нет, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр труда и социальной защиты России Антон Котяков."Нет. Действующее трудовое законодательство достаточно гибкое. Оно позволяет сегодня работнику и работодателю формировать удобный график работы", — сказал Котяков в ответ на вопрос, есть ли вероятность, что в России может быть установлена шестидневная рабочая неделя.Он отметил, что в трудовом законодательстве при переработках предусмотрена повышенная оплата. Предусмотрена также возможность выхода на работу в выходные и праздничные дни, но только при обоюдном согласии двух сторон."Работодатель понимает, что за работу сверх нормы или в выходной придется заплатить. Работник понимает, что он за это получит больший объем оплаты, чем за обычный трудовой день. Поэтому шестидневка — нет", — подчеркнул министр.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240410/pensiya-1939090358.html

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антон котяков, россия, общество