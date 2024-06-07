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Президент Колумбии примет участие в конференции по Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.06.2024
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06:08 07.06.2024 (обновлено: 06:42 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/konferentsiya-1951203145.html
Президент Колумбии примет участие в конференции по Украине, сообщили СМИ
Президент Колумбии примет участие в конференции по Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.06.2024
Президент Колумбии примет участие в конференции по Украине, сообщили СМИ
Колумбийский лидер Густаво Петро примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, где у него также состоится личная встреча с Владимиром Зеленским, при этом РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T06:08
2024-06-07T06:42
в мире
россия
швейцария
украина
густаво петро
владимир зеленский
владимир хохлов
колумбия
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МЕХИКО, 7 июн - РИА Новости. Колумбийский лидер Густаво Петро примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, где у него также состоится личная встреча с Владимиром Зеленским, при этом он сохраняет свою позицию против поставок оружия Киеву и выступает за мирные переговоры, сообщила радиостанция Blu Radio. "Ожидается, что двусторонняя встреча (Петро и Зеленского - ред.) состоится в рамках мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии 16 и 17 июня и где ожидается участие ряда мировых лидеров", - сообщила радиостанция со ссылкой на собственные источники. Как отмечает Blu Radio, Петро сохраняет свою позицию против поставок оружия в Украину, предлагая вместо этого искать мирное решение конфликта. Перед конференцией он посетит Швецию, где у него запланированы встречи в университетах и парламенте. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240607/konferentsiya-1951201738.html
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в мире, россия, швейцария, украина, густаво петро, владимир зеленский, владимир хохлов, колумбия
В мире, Россия, Швейцария, Украина, Густаво Петро, Владимир Зеленский, Владимир Хохлов, Колумбия
Президент Колумбии примет участие в конференции по Украине, сообщили СМИ

Blu Radio: глава Колумбии примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

© AP Photo / Susan WalshПрезидент Колумбии Густаво Петро
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
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МЕХИКО, 7 июн - РИА Новости. Колумбийский лидер Густаво Петро примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, где у него также состоится личная встреча с Владимиром Зеленским, при этом он сохраняет свою позицию против поставок оружия Киеву и выступает за мирные переговоры, сообщила радиостанция Blu Radio.
"Ожидается, что двусторонняя встреча (Петро и Зеленского - ред.) состоится в рамках мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии 16 и 17 июня и где ожидается участие ряда мировых лидеров", - сообщила радиостанция со ссылкой на собственные источники.
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Как отмечает Blu Radio, Петро сохраняет свою позицию против поставок оружия в Украину, предлагая вместо этого искать мирное решение конфликта. Перед конференцией он посетит Швецию, где у него запланированы встречи в университетах и парламенте.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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