https://ria.ru/20240607/konferentsiya-1951203145.html

Президент Колумбии примет участие в конференции по Украине, сообщили СМИ

Президент Колумбии примет участие в конференции по Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.06.2024

Президент Колумбии примет участие в конференции по Украине, сообщили СМИ

Колумбийский лидер Густаво Петро примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, где у него также состоится личная встреча с Владимиром Зеленским, при этом РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T06:08

2024-06-07T06:08

2024-06-07T06:42

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владимир хохлов

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МЕХИКО, 7 июн - РИА Новости. Колумбийский лидер Густаво Петро примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, где у него также состоится личная встреча с Владимиром Зеленским, при этом он сохраняет свою позицию против поставок оружия Киеву и выступает за мирные переговоры, сообщила радиостанция Blu Radio. "Ожидается, что двусторонняя встреча (Петро и Зеленского - ред.) состоится в рамках мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии 16 и 17 июня и где ожидается участие ряда мировых лидеров", - сообщила радиостанция со ссылкой на собственные источники. Как отмечает Blu Radio, Петро сохраняет свою позицию против поставок оружия в Украину, предлагая вместо этого искать мирное решение конфликта. Перед конференцией он посетит Швецию, где у него запланированы встречи в университетах и парламенте. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240607/konferentsiya-1951201738.html

https://ria.ru/20240528/zelenskiy-1948897479.html

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в мире, россия, швейцария, украина, густаво петро, владимир зеленский, владимир хохлов, колумбия