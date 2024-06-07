https://ria.ru/20240607/kompleksy-1951371481.html

Два свиноводческих комплекса построят в Тульской области

Два свиноводческих комплекса построят в Тульской области - РИА Новости, 07.06.2024

Два свиноводческих комплекса построят в Тульской области

На XXVII Петербургском международном экономическом форуме 6 июня врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев и председатель совета директоров ООО "Группа... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:56

2024-06-07T14:56

2024-06-07T14:56

тульская область

тульская область

кимовский район

россия

дмитрий миляев

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На XXVII Петербургском международном экономическом форуме 6 июня врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев и председатель совета директоров ООО "Группа компаний Агроэко" Владимир Маслов подписали соглашение о реализации на территории Кимовского района инвестиционного проекта по строительству двух свиноводческих комплексов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Миляев отметил, что группа компаний "Агроэко" – один из технологичных лидеров мясной отрасли России. В Тульской области компания производит более 57 тысяч тонн свинины и 170 тысяч тонн комбикорма в год. "Реализация проекта способствует импортозамещению и обеспечению продовольственной безопасности страны. Отдельно отмечу, что компания – социально ориентированный и ответственный работодатель", - сказал Миляев. Инвестиционное соглашение с "Тульской мясной компанией", входящей в состав группы компаний "Агроэко", предусматривает строительство 2 свиноводческих комплексов в Кимовском районе. Объем инвестиций составит 5,5 миллиарда рублей, предполагается создание 120 рабочих мест. "Компания продолжает развиваться в Тульской области, здесь созданы хорошие условия для формирования современного агропромышленного комплекса. Новые свиноводческие площадки холдинга позволят увеличить объемы производства, укрепят экономику региона, создадут новые рабочие места, что скажется и на благосостоянии жителей области", – сообщил Маслов. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230926/ovoschi-1898824113.html

https://ria.ru/20240607/milyaev-1951227000.html

тульская область

кимовский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тульская область, кимовский район, россия, дмитрий миляев