https://ria.ru/20240607/kompleksy-1951371481.html
Два свиноводческих комплекса построят в Тульской области
Два свиноводческих комплекса построят в Тульской области - РИА Новости, 07.06.2024
Два свиноводческих комплекса построят в Тульской области
На XXVII Петербургском международном экономическом форуме 6 июня врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев и председатель совета директоров ООО "Группа... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:56
2024-06-07T14:56
2024-06-07T14:56
тульская область
тульская область
кимовский район
россия
дмитрий миляев
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На XXVII Петербургском международном экономическом форуме 6 июня врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев и председатель совета директоров ООО "Группа компаний Агроэко" Владимир Маслов подписали соглашение о реализации на территории Кимовского района инвестиционного проекта по строительству двух свиноводческих комплексов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Миляев отметил, что группа компаний "Агроэко" – один из технологичных лидеров мясной отрасли России. В Тульской области компания производит более 57 тысяч тонн свинины и 170 тысяч тонн комбикорма в год. "Реализация проекта способствует импортозамещению и обеспечению продовольственной безопасности страны. Отдельно отмечу, что компания – социально ориентированный и ответственный работодатель", - сказал Миляев. Инвестиционное соглашение с "Тульской мясной компанией", входящей в состав группы компаний "Агроэко", предусматривает строительство 2 свиноводческих комплексов в Кимовском районе. Объем инвестиций составит 5,5 миллиарда рублей, предполагается создание 120 рабочих мест. "Компания продолжает развиваться в Тульской области, здесь созданы хорошие условия для формирования современного агропромышленного комплекса. Новые свиноводческие площадки холдинга позволят увеличить объемы производства, укрепят экономику региона, создадут новые рабочие места, что скажется и на благосостоянии жителей области", – сообщил Маслов. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230926/ovoschi-1898824113.html
https://ria.ru/20240607/milyaev-1951227000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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тульская область, кимовский район, россия, дмитрий миляев
Тульская область, Тульская область, Кимовский район, Россия, Дмитрий Миляев
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На XXVII Петербургском международном экономическом форуме 6 июня врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев и председатель совета директоров ООО "Группа компаний Агроэко" Владимир Маслов подписали соглашение о реализации на территории Кимовского района инвестиционного проекта по строительству двух свиноводческих комплексов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Миляев отметил, что группа компаний "Агроэко" – один из технологичных лидеров мясной отрасли России
. В Тульской области компания производит более 57 тысяч тонн свинины и 170 тысяч тонн комбикорма в год.
"Реализация проекта способствует импортозамещению и обеспечению продовольственной безопасности страны. Отдельно отмечу, что компания – социально ориентированный и ответственный работодатель", - сказал Миляев.
Инвестиционное соглашение с "Тульской мясной компанией", входящей в состав группы компаний "Агроэко", предусматривает строительство 2 свиноводческих комплексов в Кимовском районе. Объем инвестиций составит 5,5 миллиарда рублей, предполагается создание 120 рабочих мест.
"Компания продолжает развиваться в Тульской области, здесь созданы хорошие условия для формирования современного агропромышленного комплекса. Новые свиноводческие площадки холдинга позволят увеличить объемы производства, укрепят экономику региона, создадут новые рабочие места, что скажется и на благосостоянии жителей области", – сообщил Маслов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.