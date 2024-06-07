https://ria.ru/20240607/kompanii-1951129745.html

Мария Багреева: 334 компании Москвы принимают участие в нацпроекте

Мария Багреева: 334 компании Москвы принимают участие в нацпроекте - РИА Новости, 07.06.2024

Мария Багреева: 334 компании Москвы принимают участие в нацпроекте

Участниками реализуемого в Москве с начала 2022 года национального проекта "Производительность труда" являются 334 столичные компании, рассказала на ПМЭФ... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T10:18

2024-06-07T10:18

2024-06-07T11:03

мария багреева

москва

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Участниками реализуемого в Москве с начала 2022 года национального проекта "Производительность труда" являются 334 столичные компании, рассказала на ПМЭФ заммэра города, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.Почти половина из этих компаний завершила этап совместной работы с экспертами и теперь своими силами занимается внедрением инструментов нацпроекта в свои бизнес-процессы."На сегодняшний день мерами господдержки в рамках нацпроекта воспользовались 344 компании − каждое четвертое крупное и среднее промышленное предприятие столицы. Среди участников программы − резиденты ОЭЗ "Технополис Москва", высокотехнологичные и инновационные предприятия обрабатывающей промышленности, крупнейшие строительные и транспортные компании, отели и туристические компании, ведущие торговые сети", – рассказала Багреева, чьи слова приводит пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.По ее словам, больше всего участников нацпроекта - 63% - представляют собой обрабатывающие производства. На сферу торговлю приходится 14%, на стройотрасль - 8%.Багреева напомнила, что в марте 2024 года российское правительство снизило для туротрасли порог для вступления в нацпроект по годовой выручке до 180 миллионов рублей. Благодаря этому к нацпроекту присоединились уже 16 компаний из этой сферы (около 4% от общего количества участников).Нацпроект помогает найти бизнесу резервы и средства для расширения производства, модернизации технологий и увеличения зарплат. Такие улучшения помогают повысить производительность труда, уменьшить издержки и сделать деятельность компаний более эффективной. Это благотворно влияет на экономическую динамику региона и всей страны в целом, уточняется в сообщении.В нем указывается, что более 150 предприятий уже завершили пилотные проекты и тем самым смогли увеличить выработку в среднем на 60%, уменьшить время протекания процессов на 38% и снизить неиспользуемые запасы на 37%. Суммарный экономический эффект благодаря нацпроекту составил более 5 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240606/msp-1950845454.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мария багреева, москва