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Мария Багреева: 334 компании Москвы принимают участие в нацпроекте - РИА Новости, 07.06.2024
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10:18 07.06.2024 (обновлено: 11:03 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/kompanii-1951129745.html
Мария Багреева: 334 компании Москвы принимают участие в нацпроекте
Мария Багреева: 334 компании Москвы принимают участие в нацпроекте - РИА Новости, 07.06.2024
Мария Багреева: 334 компании Москвы принимают участие в нацпроекте
Участниками реализуемого в Москве с начала 2022 года национального проекта "Производительность труда" являются 334 столичные компании, рассказала на ПМЭФ... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:18
2024-06-07T11:03
мария багреева
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Участниками реализуемого в Москве с начала 2022 года национального проекта "Производительность труда" являются 334 столичные компании, рассказала на ПМЭФ заммэра города, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.Почти половина из этих компаний завершила этап совместной работы с экспертами и теперь своими силами занимается внедрением инструментов нацпроекта в свои бизнес-процессы."На сегодняшний день мерами господдержки в рамках нацпроекта воспользовались 344 компании − каждое четвертое крупное и среднее промышленное предприятие столицы. Среди участников программы − резиденты ОЭЗ "Технополис Москва", высокотехнологичные и инновационные предприятия обрабатывающей промышленности, крупнейшие строительные и транспортные компании, отели и туристические компании, ведущие торговые сети", – рассказала Багреева, чьи слова приводит пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.По ее словам, больше всего участников нацпроекта - 63% - представляют собой обрабатывающие производства. На сферу торговлю приходится 14%, на стройотрасль - 8%.Багреева напомнила, что в марте 2024 года российское правительство снизило для туротрасли порог для вступления в нацпроект по годовой выручке до 180 миллионов рублей. Благодаря этому к нацпроекту присоединились уже 16 компаний из этой сферы (около 4% от общего количества участников).Нацпроект помогает найти бизнесу резервы и средства для расширения производства, модернизации технологий и увеличения зарплат. Такие улучшения помогают повысить производительность труда, уменьшить издержки и сделать деятельность компаний более эффективной. Это благотворно влияет на экономическую динамику региона и всей страны в целом, уточняется в сообщении.В нем указывается, что более 150 предприятий уже завершили пилотные проекты и тем самым смогли увеличить выработку в среднем на 60%, уменьшить время протекания процессов на 38% и снизить неиспользуемые запасы на 37%. Суммарный экономический эффект благодаря нацпроекту составил более 5 миллиардов рублей.
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мария багреева, москва
Мария Багреева, Москва

Мария Багреева: 334 компании Москвы принимают участие в нацпроекте

© Фото : Департамент экономической политики и развития МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : Департамент экономической политики и развития Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Участниками реализуемого в Москве с начала 2022 года национального проекта "Производительность труда" являются 334 столичные компании, рассказала на ПМЭФ заммэра города, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
Почти половина из этих компаний завершила этап совместной работы с экспертами и теперь своими силами занимается внедрением инструментов нацпроекта в свои бизнес-процессы.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Мария Багреева: число МСП в Москве увеличилось на 5,5 процента за год
6 июня, 09:20
"На сегодняшний день мерами господдержки в рамках нацпроекта воспользовались 344 компании − каждое четвертое крупное и среднее промышленное предприятие столицы. Среди участников программы − резиденты ОЭЗ "Технополис Москва", высокотехнологичные и инновационные предприятия обрабатывающей промышленности, крупнейшие строительные и транспортные компании, отели и туристические компании, ведущие торговые сети", – рассказала Багреева, чьи слова приводит пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.
По ее словам, больше всего участников нацпроекта - 63% - представляют собой обрабатывающие производства. На сферу торговлю приходится 14%, на стройотрасль - 8%.
Багреева напомнила, что в марте 2024 года российское правительство снизило для туротрасли порог для вступления в нацпроект по годовой выручке до 180 миллионов рублей. Благодаря этому к нацпроекту присоединились уже 16 компаний из этой сферы (около 4% от общего количества участников).
Мария Багреева и Маргарита Массалютина на подписании соглашения - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Багреева: столичные аптеки будут повышать производительность труда
6 июня, 11:58
Нацпроект помогает найти бизнесу резервы и средства для расширения производства, модернизации технологий и увеличения зарплат. Такие улучшения помогают повысить производительность труда, уменьшить издержки и сделать деятельность компаний более эффективной. Это благотворно влияет на экономическую динамику региона и всей страны в целом, уточняется в сообщении.
В нем указывается, что более 150 предприятий уже завершили пилотные проекты и тем самым смогли увеличить выработку в среднем на 60%, уменьшить время протекания процессов на 38% и снизить неиспользуемые запасы на 37%. Суммарный экономический эффект благодаря нацпроекту составил более 5 миллиардов рублей.
 
Мария БагрееваМосква
 
 
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