https://ria.ru/20240607/komendantskiy_chas-1951285092.html

В Запорожской области сократили время комендантского часа

В Запорожской области сократили время комендантского часа - РИА Новости, 07.06.2024

В Запорожской области сократили время комендантского часа

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о сокращении времени комендантского часа в регионе, с 7 июня он будет действовать с 23.00 до 5.00... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:09

2024-06-07T12:09

2024-06-07T12:45

специальная военная операция на украине

запорожская область

безопасность

мелитополь

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о сокращении времени комендантского часа в регионе, с 7 июня он будет действовать с 23.00 до 5.00 мск."Подписал Указ "О режиме комендантского часа на территории Запорожской области". С 7 июня на территории Запорожской области режим комендантского часа будет действовать с 23.00 до 05.00", – сообщил Балицкий в своем Telegram–канале.Действие комендантского часа не будет распространяться на автомобильную дорогу М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" от города Мелитополя до границы между Запорожской областью и ДНР и на автомобильную дорогу М-18 "Харьков – Симферополь – Ялта" от города Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями. Для всех транзитно проезжающих по Азовскому кольцу автомобилей никаких препятствий и ограничений не будет, сообщил он.С ноября 2023 года на территории Мелитопольского и Бердянского городского округа, Приморского, Приазовского и Акимовского муниципального района комендантский час был установлен с 22.00 до 05.00, а на всей остальной с 21.00 до 5.00 мск.

https://ria.ru/20240420/donbass-1941079941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, безопасность, мелитополь, евгений балицкий