https://ria.ru/20240607/komendantskiy_chas-1951285092.html
В Запорожской области сократили время комендантского часа
В Запорожской области сократили время комендантского часа - РИА Новости, 07.06.2024
В Запорожской области сократили время комендантского часа
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о сокращении времени комендантского часа в регионе, с 7 июня он будет действовать с 23.00 до 5.00... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:09
2024-06-07T12:09
2024-06-07T12:45
специальная военная операция на украине
запорожская область
безопасность
мелитополь
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815669296_0:373:2978:2048_1920x0_80_0_0_78672e074cc3dec8349a801bbf695e6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о сокращении времени комендантского часа в регионе, с 7 июня он будет действовать с 23.00 до 5.00 мск."Подписал Указ "О режиме комендантского часа на территории Запорожской области". С 7 июня на территории Запорожской области режим комендантского часа будет действовать с 23.00 до 05.00", – сообщил Балицкий в своем Telegram–канале.Действие комендантского часа не будет распространяться на автомобильную дорогу М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" от города Мелитополя до границы между Запорожской областью и ДНР и на автомобильную дорогу М-18 "Харьков – Симферополь – Ялта" от города Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями. Для всех транзитно проезжающих по Азовскому кольцу автомобилей никаких препятствий и ограничений не будет, сообщил он.С ноября 2023 года на территории Мелитопольского и Бердянского городского округа, Приморского, Приазовского и Акимовского муниципального района комендантский час был установлен с 22.00 до 05.00, а на всей остальной с 21.00 до 5.00 мск.
https://ria.ru/20240420/donbass-1941079941.html
запорожская область
мелитополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815669296_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_62ab49fbcdf4aa20e1f556dfc507e178.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, безопасность, мелитополь, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Безопасность, Мелитополь, Евгений Балицкий
В Запорожской области сократили время комендантского часа
Комендантский час в Запорожской области с 7 июня будет с 23 часов до пяти утра
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о сокращении времени комендантского часа в регионе, с 7 июня он будет действовать с 23.00 до 5.00 мск.
"Подписал Указ "О режиме комендантского часа на территории Запорожской области". С 7 июня на территории Запорожской области режим комендантского часа будет действовать с 23.00 до 05.00", – сообщил Балицкий в своем Telegram–канале.
Действие комендантского часа не будет распространяться на автомобильную дорогу М-14 "Одесса – Мелитополь
– Новоазовск" от города Мелитополя до границы между Запорожской областью и ДНР
и на автомобильную дорогу М-18 "Харьков – Симферополь
– Ялта" от города Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями
. Для всех транзитно проезжающих по Азовскому кольцу автомобилей никаких препятствий и ограничений не будет, сообщил он.
С ноября 2023 года на территории Мелитопольского и Бердянского городского округа, Приморского, Приазовского и Акимовского муниципального района комендантский час был установлен с 22.00 до 05.00, а на всей остальной с 21.00 до 5.00 мск.