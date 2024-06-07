Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области сократили время комендантского часа - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 07.06.2024 (обновлено: 12:45 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/komendantskiy_chas-1951285092.html
В Запорожской области сократили время комендантского часа
В Запорожской области сократили время комендантского часа - РИА Новости, 07.06.2024
В Запорожской области сократили время комендантского часа
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о сокращении времени комендантского часа в регионе, с 7 июня он будет действовать с 23.00 до 5.00... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:09
2024-06-07T12:45
специальная военная операция на украине
запорожская область
безопасность
мелитополь
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815669296_0:373:2978:2048_1920x0_80_0_0_78672e074cc3dec8349a801bbf695e6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о сокращении времени комендантского часа в регионе, с 7 июня он будет действовать с 23.00 до 5.00 мск."Подписал Указ "О режиме комендантского часа на территории Запорожской области". С 7 июня на территории Запорожской области режим комендантского часа будет действовать с 23.00 до 05.00", – сообщил Балицкий в своем Telegram–канале.Действие комендантского часа не будет распространяться на автомобильную дорогу М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" от города Мелитополя до границы между Запорожской областью и ДНР и на автомобильную дорогу М-18 "Харьков – Симферополь – Ялта" от города Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями. Для всех транзитно проезжающих по Азовскому кольцу автомобилей никаких препятствий и ограничений не будет, сообщил он.С ноября 2023 года на территории Мелитопольского и Бердянского городского округа, Приморского, Приазовского и Акимовского муниципального района комендантский час был установлен с 22.00 до 05.00, а на всей остальной с 21.00 до 5.00 мск.
https://ria.ru/20240420/donbass-1941079941.html
запорожская область
мелитополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815669296_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_62ab49fbcdf4aa20e1f556dfc507e178.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, безопасность, мелитополь, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Безопасность, Мелитополь, Евгений Балицкий
В Запорожской области сократили время комендантского часа

Комендантский час в Запорожской области с 7 июня будет с 23 часов до пяти утра

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из улиц в Мелитополе
Автомобильное движение на одной из улиц в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на одной из улиц в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о сокращении времени комендантского часа в регионе, с 7 июня он будет действовать с 23.00 до 5.00 мск.
"Подписал Указ "О режиме комендантского часа на территории Запорожской области". С 7 июня на территории Запорожской области режим комендантского часа будет действовать с 23.00 до 05.00", – сообщил Балицкий в своем Telegram–канале.
Действие комендантского часа не будет распространяться на автомобильную дорогу М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" от города Мелитополя до границы между Запорожской областью и ДНР и на автомобильную дорогу М-18 "Харьков – Симферополь – Ялта" от города Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями. Для всех транзитно проезжающих по Азовскому кольцу автомобилей никаких препятствий и ограничений не будет, сообщил он.
С ноября 2023 года на территории Мелитопольского и Бердянского городского округа, Приморского, Приазовского и Акимовского муниципального района комендантский час был установлен с 22.00 до 05.00, а на всей остальной с 21.00 до 5.00 мск.
Славянск поле боев украинской армии с ополченцами - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
"Кровавая Пасха". Как Украина нанесла первый удар по Донбассу
20 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьБезопасностьМелитопольЕвгений Балицкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала