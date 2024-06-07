https://ria.ru/20240607/kombinat-1951370350.html

Пищевой комбинат построят в тульской ОЭЗ "Узловая"

Пищевой комбинат построят в тульской ОЭЗ "Узловая" - РИА Новости, 07.06.2024

Пищевой комбинат построят в тульской ОЭЗ "Узловая"

На XXVII Петербургском международном экономическом форуме в четверг врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев и директор по стратегическому развитию АО... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:54

2024-06-07T14:54

2024-06-07T14:54

тульская область

тульская область

дмитрий миляев

пмэф

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На XXVII Петербургском международном экономическом форуме в четверг врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев и директор по стратегическому развитию АО "Управляющая компания ЭФКО" Владислав Романцев подписали соглашение о строительстве Тульского пищевого комбината, сообщает пресс-служба регионального правительства. Проект будет реализован в особой экономической зоне "Узловая". "Проект принесет региону 20 миллиардов рублей инвестиций и 1 тысячу рабочих мест. А также будет способствовать экономическому развитию Тульско-Новомосковской агломерации", – цитирует пресс-служба Миляева. Он подчеркнул, что правительство региона готово оказать компании всестороннюю поддержку. "В регионе компания планирует развивать производство шоколада и глазурей для сегмента B2B. Проект большой, долгосрочный, подразумевает последовательное развитие в несколько этапов в горизонте ближайших 10 лет. Надеемся, сотрудничество сложится наилучшим образом и все планы будут реализованы с максимальной пользой и для бизнеса, и для Тульской области, и, конечно, для клиентов и потребителей", – отметил Романцев. "ЭФКО" – специализируется на переработке масличных культур (подсолнечник, соевые бобы, рапс), производстве фасованных масел, жиров и маргаринов, майонезов и кетчупов. Ассортимент пищевых ингредиентов включает специализированные жиры и маргарины для кондитерской и хлебобулочной промышленности, яичные продукты и лецитины, растительные белки и ферменты. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230926/ovoschi-1898824113.html

https://ria.ru/20231010/proizvodstvo-1901851028.html

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тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тульская область, дмитрий миляев, пмэф