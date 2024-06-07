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Пищевой комбинат построят в тульской ОЭЗ "Узловая" - РИА Новости, 07.06.2024
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Тульская область
 
14:54 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/kombinat-1951370350.html
Пищевой комбинат построят в тульской ОЭЗ "Узловая"
Пищевой комбинат построят в тульской ОЭЗ "Узловая" - РИА Новости, 07.06.2024
Пищевой комбинат построят в тульской ОЭЗ "Узловая"
На XXVII Петербургском международном экономическом форуме в четверг врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев и директор по стратегическому развитию АО... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:54
2024-06-07T14:54
тульская область
тульская область
дмитрий миляев
пмэф
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На XXVII Петербургском международном экономическом форуме в четверг врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев и директор по стратегическому развитию АО "Управляющая компания ЭФКО" Владислав Романцев подписали соглашение о строительстве Тульского пищевого комбината, сообщает пресс-служба регионального правительства. Проект будет реализован в особой экономической зоне "Узловая". "Проект принесет региону 20 миллиардов рублей инвестиций и 1 тысячу рабочих мест. А также будет способствовать экономическому развитию Тульско-Новомосковской агломерации", – цитирует пресс-служба Миляева. Он подчеркнул, что правительство региона готово оказать компании всестороннюю поддержку. "В регионе компания планирует развивать производство шоколада и глазурей для сегмента B2B. Проект большой, долгосрочный, подразумевает последовательное развитие в несколько этапов в горизонте ближайших 10 лет. Надеемся, сотрудничество сложится наилучшим образом и все планы будут реализованы с максимальной пользой и для бизнеса, и для Тульской области, и, конечно, для клиентов и потребителей", – отметил Романцев. "ЭФКО" – специализируется на переработке масличных культур (подсолнечник, соевые бобы, рапс), производстве фасованных масел, жиров и маргаринов, майонезов и кетчупов. Ассортимент пищевых ингредиентов включает специализированные жиры и маргарины для кондитерской и хлебобулочной промышленности, яичные продукты и лецитины, растительные белки и ферменты. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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тульская область, дмитрий миляев, пмэф
Тульская область, Тульская область, Дмитрий Миляев, ПМЭФ

Пищевой комбинат построят в тульской ОЭЗ "Узловая"

© Фото : пресс-служба правительства Тульской области Пищевой комбинат построят в тульской ОЭЗ "Узловая"
Пищевой комбинат построят в тульской ОЭЗ Узловая - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На XXVII Петербургском международном экономическом форуме в четверг врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев и директор по стратегическому развитию АО "Управляющая компания ЭФКО" Владислав Романцев подписали соглашение о строительстве Тульского пищевого комбината, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проект будет реализован в особой экономической зоне "Узловая".
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"Проект принесет региону 20 миллиардов рублей инвестиций и 1 тысячу рабочих мест. А также будет способствовать экономическому развитию Тульско-Новомосковской агломерации", – цитирует пресс-служба Миляева.
Он подчеркнул, что правительство региона готово оказать компании всестороннюю поддержку.
"В регионе компания планирует развивать производство шоколада и глазурей для сегмента B2B. Проект большой, долгосрочный, подразумевает последовательное развитие в несколько этапов в горизонте ближайших 10 лет. Надеемся, сотрудничество сложится наилучшим образом и все планы будут реализованы с максимальной пользой и для бизнеса, и для Тульской области, и, конечно, для клиентов и потребителей", – отметил Романцев.
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Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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