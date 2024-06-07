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Россия никогда не вела себя как колониалист, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
17:35 07.06.2024 (обновлено: 17:47 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/kolonialist-1951465468.html
Россия никогда не вела себя как колониалист, заявил Путин
Россия никогда не вела себя как колониалист, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Россия никогда не вела себя как колониалист, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не вела себя как колониалист, подобно США. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:35
2024-06-07T17:47
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не вела себя как колониалист, подобно США."Уровень дефицита торгового баланса текущего счета – триллион долларов в год у США. Это и есть неоколониализм в его современном издании. Используя монопольное положение доллара, Соединенные Штаты потребляют на триллион долларов в год больше, чем производят. Выкачивают как бы эти ресурсы из других стран… Но мы так себя вести не можем, у нас нет такой монополии на мировую валюту, как на доллар в США. И мы не ведем себя и никогда не вели себя как колониалисты или неоколониалисты", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240607/putin-1951473270.html
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россия, сша, владимир путин, в мире
ПМЭФ-2024, Россия, США, Владимир Путин, В мире
Россия никогда не вела себя как колониалист, заявил Путин

Путин: Россия никогда не вела себя как колониалист, подобно США

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не вела себя как колониалист, подобно США.
"Уровень дефицита торгового баланса текущего счета – триллион долларов в год у США. Это и есть неоколониализм в его современном издании. Используя монопольное положение доллара, Соединенные Штаты потребляют на триллион долларов в год больше, чем производят. Выкачивают как бы эти ресурсы из других стран… Но мы так себя вести не можем, у нас нет такой монополии на мировую валюту, как на доллар в США. И мы не ведем себя и никогда не вели себя как колониалисты или неоколониалисты", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.
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Вчера, 17:45
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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