https://ria.ru/20240607/kolonialist-1951465468.html

Россия никогда не вела себя как колониалист, заявил Путин

Россия никогда не вела себя как колониалист, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

Россия никогда не вела себя как колониалист, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не вела себя как колониалист, подобно США. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:35

2024-06-07T17:35

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не вела себя как колониалист, подобно США."Уровень дефицита торгового баланса текущего счета – триллион долларов в год у США. Это и есть неоколониализм в его современном издании. Используя монопольное положение доллара, Соединенные Штаты потребляют на триллион долларов в год больше, чем производят. Выкачивают как бы эти ресурсы из других стран… Но мы так себя вести не можем, у нас нет такой монополии на мировую валюту, как на доллар в США. И мы не ведем себя и никогда не вели себя как колониалисты или неоколониалисты", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240607/putin-1951473270.html

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Варвара Скокшина

россия, сша, владимир путин, в мире