Россия никогда не вела себя как колониалист, заявил Путин
Путин: Россия никогда не вела себя как колониалист, подобно США
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не вела себя как колониалист, подобно США.
"Уровень дефицита торгового баланса текущего счета – триллион долларов в год у США. Это и есть неоколониализм в его современном издании. Используя монопольное положение доллара, Соединенные Штаты потребляют на триллион долларов в год больше, чем производят. Выкачивают как бы эти ресурсы из других стран… Но мы так себя вести не можем, у нас нет такой монополии на мировую валюту, как на доллар в США. И мы не ведем себя и никогда не вели себя как колониалисты или неоколониалисты", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.