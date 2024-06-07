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Экс-глава МИД Австрии назвала Россию частью Востока - РИА Новости, 07.06.2024
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13:56 07.06.2024 (обновлено: 15:55 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/knaysl-1951333937.html
Экс-глава МИД Австрии назвала Россию частью Востока
Экс-глава МИД Австрии назвала Россию частью Востока - РИА Новости, 07.06.2024
Экс-глава МИД Австрии назвала Россию частью Востока
Экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Карин Кнайсль назвала Россию частью Востока,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:56
2024-06-07T15:55
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карин кнайсль
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Карин Кнайсль назвала Россию частью Востока, при этом напомнила, что антагонизм между Западом и Востоком был в течение долгого времени. "Что касается веков. Был антагонизм между Западом и Востоком в течение долгого времени. Россия - часть Востока", - сказала Кнайсль на сессии "Империя зла": смог ли Запад демонизировать Россию?", организованной RT на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, австрия, карин кнайсль, в мире
ПМЭФ-2024, Россия, Австрия, Карин Кнайсль, В мире
Экс-глава МИД Австрии назвала Россию частью Востока

Кнайсль: Россия принадлежит Востоку, с которым Запад много веков антагонизировал

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2024
Карин Кнайсль на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Карин Кнайсль на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Карин Кнайсль назвала Россию частью Востока, при этом напомнила, что антагонизм между Западом и Востоком был в течение долгого времени.
"Что касается веков. Был антагонизм между Западом и Востоком в течение долгого времени. Россия - часть Востока", - сказала Кнайсль на сессии "Империя зла": смог ли Запад демонизировать Россию?", организованной RT на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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