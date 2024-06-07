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Экс-глава МИД Австрии назвала Россию частью Востока
Экс-глава МИД Австрии назвала Россию частью Востока - РИА Новости, 07.06.2024
Экс-глава МИД Австрии назвала Россию частью Востока
Экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Карин Кнайсль назвала Россию частью Востока,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:56
2024-06-07T13:56
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Карин Кнайсль назвала Россию частью Востока, при этом напомнила, что антагонизм между Западом и Востоком был в течение долгого времени. "Что касается веков. Был антагонизм между Западом и Востоком в течение долгого времени. Россия - часть Востока", - сказала Кнайсль на сессии "Империя зла": смог ли Запад демонизировать Россию?", организованной RT на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПМЭФ-2024, Россия, Австрия, Карин Кнайсль, В мире
Экс-глава МИД Австрии назвала Россию частью Востока
Кнайсль: Россия принадлежит Востоку, с которым Запад много веков антагонизировал
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Карин Кнайсль назвала Россию частью Востока, при этом напомнила, что антагонизм между Западом и Востоком был в течение долгого времени.
"Что касается веков. Был антагонизм между Западом и Востоком в течение долгого времени. Россия - часть Востока", - сказала Кнайсль на сессии "Империя зла": смог ли Запад демонизировать Россию?", организованной RT на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.