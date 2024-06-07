https://ria.ru/20240607/knaysl-1951333937.html

Экс-глава МИД Австрии назвала Россию частью Востока

Экс-глава МИД Австрии назвала Россию частью Востока - РИА Новости, 07.06.2024

Экс-глава МИД Австрии назвала Россию частью Востока

Экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Карин Кнайсль назвала Россию частью Востока,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:56

2024-06-07T13:56

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Карин Кнайсль назвала Россию частью Востока, при этом напомнила, что антагонизм между Западом и Востоком был в течение долгого времени. "Что касается веков. Был антагонизм между Западом и Востоком в течение долгого времени. Россия - часть Востока", - сказала Кнайсль на сессии "Империя зла": смог ли Запад демонизировать Россию?", организованной RT на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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Кирилл Волков

россия, австрия, карин кнайсль, в мире