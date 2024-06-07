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Клуни жаловался помощнику Байдена из-за его критики в адрес МУС, пишет WP - РИА Новости, 07.06.2024
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14:25 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/kluni-1951349991.html
Клуни жаловался помощнику Байдена из-за его критики в адрес МУС, пишет WP
Клуни жаловался помощнику Байдена из-за его критики в адрес МУС, пишет WP - РИА Новости, 07.06.2024
Клуни жаловался помощнику Байдена из-за его критики в адрес МУС, пишет WP
Сооснователь фонда Клуни голливудский актер Джордж Клуни позвонил в мае одному из помощников президента США Джо Байдена, чтобы выразить озабоченность критикой... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:25
2024-06-07T14:25
в мире
сша
израиль
джордж клуни
джо байден
биньямин нетаньяху
международный уголовный суд
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сооснователь фонда Клуни голливудский актер Джордж Клуни позвонил в мае одному из помощников президента США Джо Байдена, чтобы выразить озабоченность критикой президента в адрес Международного уголовного суда (МУС) из-за его действий в отношении руководства Израиля, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. В мае прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Байден затем заявил, что США не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения Хана. "В прошлом месяце... Джордж Клуни позвонил одному из главных помощников президента Байдена, чтобы пожаловаться на критику президентом действий Международного уголовного суда в отношении израильского руководства... Актер также был расстроен из-за того, что администрация (Байдена) изначально была готова наложить на МУС санкции", - пишет издание. Как отметили собеседники Washington Post, Клуни беспокоился, что под санкции может попасть его жена Амаль, которая принимала участие в подготовке решения МУС. По сведениям издания, из-за звонка Клуни некоторые чиновники стали опасаться, что актер откажется участвовать в мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию Байдена, которое должно состояться в Лос-Анджелесе 15 июня. При этом источники рассказали изданию, что Клуни все еще собирается участвовать в мероприятии.
https://ria.ru/20240521/mus-1947381808.html
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в мире, сша, израиль, джордж клуни, джо байден, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд
В мире, США, Израиль, Джордж Клуни, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Международный уголовный суд
Клуни жаловался помощнику Байдена из-за его критики в адрес МУС, пишет WP

WP: Клуни позвонил помощнику Байдена из-за критики решения МУС по Тель-Авиву

© AP Photo / Riccardo De LucaДжордж Клуни
Джордж Клуни - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Riccardo De Luca
Джордж Клуни. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сооснователь фонда Клуни голливудский актер Джордж Клуни позвонил в мае одному из помощников президента США Джо Байдена, чтобы выразить озабоченность критикой президента в адрес Международного уголовного суда (МУС) из-за его действий в отношении руководства Израиля, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
В мае прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Байден затем заявил, что США не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения Хана.
Международный уголовный суд - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В Кремле прокомментировали реакцию США на решение МУС
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"В прошлом месяце... Джордж Клуни позвонил одному из главных помощников президента Байдена, чтобы пожаловаться на критику президентом действий Международного уголовного суда в отношении израильского руководства... Актер также был расстроен из-за того, что администрация (Байдена) изначально была готова наложить на МУС санкции", - пишет издание.
Как отметили собеседники Washington Post, Клуни беспокоился, что под санкции может попасть его жена Амаль, которая принимала участие в подготовке решения МУС.
По сведениям издания, из-за звонка Клуни некоторые чиновники стали опасаться, что актер откажется участвовать в мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию Байдена, которое должно состояться в Лос-Анджелесе 15 июня. При этом источники рассказали изданию, что Клуни все еще собирается участвовать в мероприятии.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Володин: США используют МУС как инструмент для достижения своих целей
22 мая, 13:26
 
В миреСШАИзраильДжордж КлуниДжо БайденБиньямин НетаньяхуМеждународный уголовный суд
 
 
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