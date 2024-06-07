https://ria.ru/20240607/kluni-1951349991.html

Клуни жаловался помощнику Байдена из-за его критики в адрес МУС, пишет WP

Клуни жаловался помощнику Байдена из-за его критики в адрес МУС, пишет WP - РИА Новости, 07.06.2024

Клуни жаловался помощнику Байдена из-за его критики в адрес МУС, пишет WP

Сооснователь фонда Клуни голливудский актер Джордж Клуни позвонил в мае одному из помощников президента США Джо Байдена, чтобы выразить озабоченность критикой... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:25

2024-06-07T14:25

2024-06-07T14:25

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израиль

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джо байден

биньямин нетаньяху

международный уголовный суд

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сооснователь фонда Клуни голливудский актер Джордж Клуни позвонил в мае одному из помощников президента США Джо Байдена, чтобы выразить озабоченность критикой президента в адрес Международного уголовного суда (МУС) из-за его действий в отношении руководства Израиля, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. В мае прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Байден затем заявил, что США не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения Хана. "В прошлом месяце... Джордж Клуни позвонил одному из главных помощников президента Байдена, чтобы пожаловаться на критику президентом действий Международного уголовного суда в отношении израильского руководства... Актер также был расстроен из-за того, что администрация (Байдена) изначально была готова наложить на МУС санкции", - пишет издание. Как отметили собеседники Washington Post, Клуни беспокоился, что под санкции может попасть его жена Амаль, которая принимала участие в подготовке решения МУС. По сведениям издания, из-за звонка Клуни некоторые чиновники стали опасаться, что актер откажется участвовать в мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию Байдена, которое должно состояться в Лос-Анджелесе 15 июня. При этом источники рассказали изданию, что Клуни все еще собирается участвовать в мероприятии.

https://ria.ru/20240521/mus-1947381808.html

https://ria.ru/20240522/volodin-1947642660.html

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в мире, сша, израиль, джордж клуни, джо байден, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд