https://ria.ru/20240607/kitay-1951318556.html
Китай выступил против решения США о продаже Тайваню запчастей для F-16
Китай выступил против решения США о продаже Тайваню запчастей для F-16 - РИА Новости, 07.06.2024
Китай выступил против решения США о продаже Тайваню запчастей для F-16
Китай недоволен и выступает против решения США одобрить продажу Тайваню запчастей для F-16, призывает немедленно отменить его, заявил в пятницу официальный... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:19
2024-06-07T13:19
2024-06-07T13:40
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ПЕКИН, 7 июн – РИА Новости. Китай недоволен и выступает против решения США одобрить продажу Тайваню запчастей для F-16, призывает немедленно отменить его, заявил в пятницу официальный представитель министерство обороны КНР Чжан Сяоган.Ранее в Пентагоне сообщили, что государственный департамент США одобрил продажу Тайваню запчастей и дополнительного оборудования для истребителей F-16 на общую сумму 300 миллионов долларов."США продают вооружения Тайваню, что серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, в частности, положения коммюнике от 17 августа, наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, а также серьезно подрывает мир и стабильность в районе Тайваньского пролива. Мы выражаем резкое недовольство и решительно выступаем против этого, и уже сделали США строгое представление", - заявил Чжан Сяоган, слова которого приводятся на сайте ведомства.Он добавил, что "Китай призывает США строго соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, немедленно отменить вышеупомянутый план продажи вооружения Тайваню и прекратить каким-либо образом вооружать остров".Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240526/tayvan-1948330626.html
https://ria.ru/20240411/sanktsii-1939321502.html
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китай, сша, тайвань, f-16, в мире, технологии, нэнси пелоси, министерство обороны сша
Китай, США, Тайвань, F-16, В мире, Технологии, Нэнси Пелоси, Министерство обороны США
Китай выступил против решения США о продаже Тайваню запчастей для F-16
Минобороны Китая призвало США немедленно отменить продажу запчастей для F-16
ПЕКИН, 7 июн – РИА Новости. Китай недоволен и выступает против решения США одобрить продажу Тайваню запчастей для F-16, призывает немедленно отменить его, заявил в пятницу официальный представитель министерство обороны КНР Чжан Сяоган.
Ранее в Пентагоне
сообщили, что государственный департамент США одобрил продажу Тайваню запчастей и дополнительного оборудования для истребителей F-16 на общую сумму 300 миллионов долларов.
"США продают вооружения Тайваню, что серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, в частности, положения коммюнике от 17 августа, наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, а также серьезно подрывает мир и стабильность в районе Тайваньского пролива. Мы выражаем резкое недовольство и решительно выступаем против этого, и уже сделали США строгое представление", - заявил Чжан Сяоган, слова которого приводятся на сайте ведомства.
Он добавил, что "Китай призывает США строго соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, немедленно отменить вышеупомянутый план продажи вооружения Тайваню и прекратить каким-либо образом вооружать остров".
Пекин
считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси
, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.