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Россия и Киргизия договорились о поставках российского газа в республику - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
13:54 07.06.2024 (обновлено: 17:24 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/kirgiziya-1951333148.html
Россия и Киргизия договорились о поставках российского газа в республику
Россия и Киргизия договорились о поставках российского газа в республику - РИА Новости, 07.06.2024
Россия и Киргизия договорились о поставках российского газа в республику
"Газпром экспорт" и "Газпром Кыргызстан" пописали контракт на поставки российского газа на север и юг республики, сообщает корреспондент РИА новости с ПМЭФ. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:54
2024-06-07T17:24
экономика
газпром
россия
киргизия
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. "Газпром экспорт" и "Газпром Кыргызстан" пописали контракт на поставки российского газа на север и юг республики, сообщает корреспондент РИА новости с ПМЭФ."Генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Дмитрий Хандога и генеральный директор ОсОО "Газпром Кыргызстан" Болот Абилдаев подписывают контракт на поставку природного газа на север Кыргызской республики… и контракт на поставку природного газа на юг Кыргызской республики между "Газпром экспорт" и ОсОО "Газпром Кыргызстан", – сообщили во время подписания на стенде "Газпрома".Документы подписаны в присутствии председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и министра энергетики Киргизии Таалайбека Ибраева.Поставки по новым контрактам между компаниями, как уточняется в пресс-релизе "Газпрома", будут осуществляться в 2025-2040 годах.Заключены также долгосрочные контракты на поставку природного газа между ОсОО "Газпром Кыргызстан" и крупными потребителями республики – ОАО "Электрические станции" и КП "Бишкектеплоэнерго".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, газпром, россия, киргизия
Экономика, Газпром, Россия, Киргизия, ПМЭФ-2024
Россия и Киргизия договорились о поставках российского газа в республику

"Газпром экспорт" и "Газпром Кыргызстан" подписали контракты на поставки газа

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Газопровод. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. "Газпром экспорт" и "Газпром Кыргызстан" пописали контракт на поставки российского газа на север и юг республики, сообщает корреспондент РИА новости с ПМЭФ.
"Генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Дмитрий Хандога и генеральный директор ОсОО "Газпром Кыргызстан" Болот Абилдаев подписывают контракт на поставку природного газа на север Кыргызской республики… и контракт на поставку природного газа на юг Кыргызской республики между "Газпром экспорт" и ОсОО "Газпром Кыргызстан", – сообщили во время подписания на стенде "Газпрома".
Документы подписаны в присутствии председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и министра энергетики Киргизии Таалайбека Ибраева.
Поставки по новым контрактам между компаниями, как уточняется в пресс-релизе "Газпрома", будут осуществляться в 2025-2040 годах.
Заключены также долгосрочные контракты на поставку природного газа между ОсОО "Газпром Кыргызстан" и крупными потребителями республики – ОАО "Электрические станции" и КП "Бишкектеплоэнерго".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024ЭкономикаГазпромРоссияКиргизия
 
 
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