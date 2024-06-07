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"Становится хуже": в США рассказали о ЧП в Киеве после российских ударов
"Становится хуже": в США рассказали о ЧП в Киеве после российских ударов - РИА Новости, 07.06.2024
"Становится хуже": в США рассказали о ЧП в Киеве после российских ударов
После российских ударов по украинским электростанциям ситуация с отключением электричества в Киеве усугубилась, пишет американская газета The Washington Post. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:28
2024-06-07T11:28
2024-06-07T11:29
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. После российских ударов по украинским электростанциям ситуация с отключением электричества в Киеве усугубилась, пишет американская газета The Washington Post."Отключения начались в понедельник и в течение недели становились только хуже, погружая большую часть столицы Украины во тьму, за исключением нескольких часов в день", — отметили в издании.В некоторых частях украинской столицы дела обстоят настолько плохо, что отключены даже светофоры, целые районы находятся без света, говорится в материале. Электричество включают всего на несколько часов в день, подчеркнули в публикации. Автор статьи добавил, что отключения электричества разделили Киев на "имущих" и "неимущих", причем даже жители некоторых элитных домов внезапно оказались в последней категории.Во вторник генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что в Киеве введены экстренные отключения электричества.
https://ria.ru/20240607/zelenskiy-1951218118.html
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В мире, ЖКХ, Киев, Украина, ДТЭК
"Становится хуже": в США рассказали о ЧП в Киеве после российских ударов
WP: в Киеве усугубилась ситуация с отключением электроэнергии