https://ria.ru/20240607/kiev-1951268526.html

"Становится хуже": в США рассказали о ЧП в Киеве после российских ударов

"Становится хуже": в США рассказали о ЧП в Киеве после российских ударов - РИА Новости, 07.06.2024

"Становится хуже": в США рассказали о ЧП в Киеве после российских ударов

После российских ударов по украинским электростанциям ситуация с отключением электричества в Киеве усугубилась, пишет американская газета The Washington Post. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:28

2024-06-07T11:28

2024-06-07T11:29

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. После российских ударов по украинским электростанциям ситуация с отключением электричества в Киеве усугубилась, пишет американская газета The Washington Post."Отключения начались в понедельник и в течение недели становились только хуже, погружая большую часть столицы Украины во тьму, за исключением нескольких часов в день", — отметили в издании.В некоторых частях украинской столицы дела обстоят настолько плохо, что отключены даже светофоры, целые районы находятся без света, говорится в материале. Электричество включают всего на несколько часов в день, подчеркнули в публикации. Автор статьи добавил, что отключения электричества разделили Киев на "имущих" и "неимущих", причем даже жители некоторых элитных домов внезапно оказались в последней категории.Во вторник генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что в Киеве введены экстренные отключения электричества.

https://ria.ru/20240607/zelenskiy-1951218118.html

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в мире, жкх, киев, украина, дтэк