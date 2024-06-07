https://ria.ru/20240607/kiberataki-1951559982.html

Число DDoS-атак на порталы ПМЭФ вдвое превысило показатели 2023 года

Число DDoS-атак на порталы ПМЭФ вдвое превысило показатели 2023 года - РИА Новости, 07.06.2024

Число DDoS-атак на порталы ПМЭФ вдвое превысило показатели 2023 года

Объем DDoS-атак на порталы ПМЭФ в 2024 году вдвое превысил показатели 2023 года, кибератаки были успешно отражены, сообщил журналистам генеральный директор ГК... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T23:08

2024-06-07T23:08

2024-06-07T23:08

пмэф-2024

экономика

технологии

гк «солар» (ранее "ртк-солар")

кибератаки

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Объем DDoS-атак на порталы ПМЭФ в 2024 году вдвое превысил показатели 2023 года, кибератаки были успешно отражены, сообщил журналистам генеральный директор ГК "Солар" Игорь Ляпунов. "После 3-4 июня, когда злоумышленники предприняли неудачные попытки совершить пробные киберудары, ресурсы форума перестали восприниматься ими как основной вектор атак. Порталы ПМЭФ все еще подвергались массовому DDoS-воздействию емкостью порядка 200 тысяч вредоносных запросов в секунду, но по нынешним временам это не самый большой объем, хотя и он в 2 раза превышает показатели прошлогоднего ПМЭФ", - сказал Ляпунов. "Все киберудары по инфраструктуре ПМЭФ и самого "Солара" были успешно отражены и не оказали влияния на работоспособность ресурсов форума", - добавил он. Третий день форума был отмечен повышенным фоном атак на инфраструктуру мероприятия. Как уточнил Ляпунов, в качестве основного вектора атак хакеры выбрали все же инфраструктуру самого "Солара". "В настоящее время дополнительным вектором атак является инфраструктура региональных операторов связи", - отметил гендиректор компании. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240602/khakery-1950003740.html

https://ria.ru/20240604/ddos-ataki-1950533684.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, гк «солар» (ранее "ртк-солар"), кибератаки