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Число DDoS-атак на порталы ПМЭФ вдвое превысило показатели 2023 года - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
23:08 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/kiberataki-1951559982.html
Число DDoS-атак на порталы ПМЭФ вдвое превысило показатели 2023 года
Число DDoS-атак на порталы ПМЭФ вдвое превысило показатели 2023 года - РИА Новости, 07.06.2024
Число DDoS-атак на порталы ПМЭФ вдвое превысило показатели 2023 года
Объем DDoS-атак на порталы ПМЭФ в 2024 году вдвое превысил показатели 2023 года, кибератаки были успешно отражены, сообщил журналистам генеральный директор ГК... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T23:08
2024-06-07T23:08
пмэф-2024
экономика
технологии
гк «солар» (ранее "ртк-солар")
кибератаки
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Объем DDoS-атак на порталы ПМЭФ в 2024 году вдвое превысил показатели 2023 года, кибератаки были успешно отражены, сообщил журналистам генеральный директор ГК "Солар" Игорь Ляпунов. "После 3-4 июня, когда злоумышленники предприняли неудачные попытки совершить пробные киберудары, ресурсы форума перестали восприниматься ими как основной вектор атак. Порталы ПМЭФ все еще подвергались массовому DDoS-воздействию емкостью порядка 200 тысяч вредоносных запросов в секунду, но по нынешним временам это не самый большой объем, хотя и он в 2 раза превышает показатели прошлогоднего ПМЭФ", - сказал Ляпунов. "Все киберудары по инфраструктуре ПМЭФ и самого "Солара" были успешно отражены и не оказали влияния на работоспособность ресурсов форума", - добавил он. Третий день форума был отмечен повышенным фоном атак на инфраструктуру мероприятия. Как уточнил Ляпунов, в качестве основного вектора атак хакеры выбрали все же инфраструктуру самого "Солара". "В настоящее время дополнительным вектором атак является инфраструктура региональных операторов связи", - отметил гендиректор компании. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240602/khakery-1950003740.html
https://ria.ru/20240604/ddos-ataki-1950533684.html
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96
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экономика, технологии, гк «солар» (ранее "ртк-солар"), кибератаки
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, ГК «Солар» (ранее "РТК-Солар"), Кибератаки
Число DDoS-атак на порталы ПМЭФ вдвое превысило показатели 2023 года

Ляпунов: все киберудары по инфраструктуре ПМЭФ и "Солара" были успешно отражены

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Объем DDoS-атак на порталы ПМЭФ в 2024 году вдвое превысил показатели 2023 года, кибератаки были успешно отражены, сообщил журналистам генеральный директор ГК "Солар" Игорь Ляпунов.
"После 3-4 июня, когда злоумышленники предприняли неудачные попытки совершить пробные киберудары, ресурсы форума перестали восприниматься ими как основной вектор атак. Порталы ПМЭФ все еще подвергались массовому DDoS-воздействию емкостью порядка 200 тысяч вредоносных запросов в секунду, но по нынешним временам это не самый большой объем, хотя и он в 2 раза превышает показатели прошлогоднего ПМЭФ", - сказал Ляпунов.
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"Все киберудары по инфраструктуре ПМЭФ и самого "Солара" были успешно отражены и не оказали влияния на работоспособность ресурсов форума", - добавил он.
Третий день форума был отмечен повышенным фоном атак на инфраструктуру мероприятия. Как уточнил Ляпунов, в качестве основного вектора атак хакеры выбрали все же инфраструктуру самого "Солара".
"В настоящее время дополнительным вектором атак является инфраструктура региональных операторов связи", - отметил гендиректор компании.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаТехнологииГК «Солар» (ранее "РТК-Солар")Кибератаки
 
 
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