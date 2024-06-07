https://ria.ru/20240607/kherson-1951197044.html

Киев начал инсценировки обстрелов в окрестностях Херсона, сообщило подполье

Киев начал инсценировки обстрелов в окрестностях Херсона, сообщило подполье - РИА Новости, 07.06.2024

Киев начал инсценировки обстрелов в окрестностях Херсона, сообщило подполье

Пропагандисты киевского режима начали инсценировки обстрелов Херсона и его окрестностей, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье города. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T03:35

2024-06-07T03:35

2024-06-07T04:08

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ГЕНИЧЕСК, 7 июн - РИА Новости. Пропагандисты киевского режима начали инсценировки обстрелов Херсона и его окрестностей, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье города."В Херсоне за последнюю неделю на порядок возросло количество пожаров. Все это началось спустя несколько дней после приезда в Херсон группы режиссеров и медийщиков из Киева, а также зондер-команды ГУР Украины, о которых мы сообщали ранее", — сообщил участник херсонского сопротивления.В Херсоне и его окрестностях, как отметил собеседник, в то же время появились гражданские пикапы, в кузовах которых установлены 82 миллиметровые минометы. Такой миномет с территории Херсона и его окрестностей добить до левого берега Днепра, где расположены российские позиции, физически не способен.По словам подпольщика, свидетели не раз слышали звуки исходящих выстрелов, там, где были замечены эти пикапы, а затем сразу очевидные звуки прилетов по правому оккупированному Киевом берегу."На сегодняшний день в городе на порядок возросло количество пожаров и информации о них в местных СМИ. Каждый день в городе что-то вспыхивает, а затем на этих местах появляются приезжие журналисты. Потом все в интернете наблюдают "сочные" кадры с места обстрела Херсона якобы российской армией. Есть вероятность, что это снимают как раз киевские медийщики, а взрывы и пожары организованы группой ГУР от Буданова — с помощью кочующих на пикапах 82-миллиметровых минометов", — подчеркнул собеседник агентства.В подполье предположили, что в качестве якобы раненых, свидетелей и массовки на распространяемых в украинских медиа кадрах прилетов могут выступать сторонники киевского режима из Херсона и, вероятно, снимаются они в этих роликах на платной основе.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года.Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем вооруженных сил находится 75 процентов области, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают ВСУ.Как подчеркивал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, украинские военные готовят город к уличным боям, ВС России все это отлично известно и при освобождении населенного пункта эти данные будут учитывать.

https://ria.ru/20240606/podpole-1950873510.html

https://ria.ru/20240606/kherson-1950897947.html

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херсон, киев, в мире