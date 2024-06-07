https://ria.ru/20240607/kharkov-1951258363.html

В Харьковской области не утихают обстрелы, рассказал Ганчев

В Харьковской области не утихают обстрелы, рассказал Ганчев - РИА Новости, 07.06.2024

В Харьковской области не утихают обстрелы, рассказал Ганчев

Ситуация на территории Харьковской области остается сложной, обстрелы не утихают, страдают мирные жители, сообщил на пресс-конференции глава российской... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:12

2024-06-07T11:12

2024-06-07T11:12

в мире

харьковская область

виталий ганчев

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Ситуация на территории Харьковской области остается сложной, обстрелы не утихают, страдают мирные жители, сообщил на пресс-конференции глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Ситуация в Харьковской остается крайне сложной, обстрелы не утихают, от них страдают мирные жители", - сказал Ганчев.

https://ria.ru/20240607/kharkov-1951256835.html

харьковская область

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в мире, харьковская область, виталий ганчев