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В Харьковской области не утихают обстрелы, рассказал Ганчев - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:12 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/kharkov-1951258363.html
В Харьковской области не утихают обстрелы, рассказал Ганчев
В Харьковской области не утихают обстрелы, рассказал Ганчев - РИА Новости, 07.06.2024
В Харьковской области не утихают обстрелы, рассказал Ганчев
Ситуация на территории Харьковской области остается сложной, обстрелы не утихают, страдают мирные жители, сообщил на пресс-конференции глава российской... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:12
2024-06-07T11:12
в мире
харьковская область
виталий ганчев
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Ситуация на территории Харьковской области остается сложной, обстрелы не утихают, страдают мирные жители, сообщил на пресс-конференции глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Ситуация в Харьковской остается крайне сложной, обстрелы не утихают, от них страдают мирные жители", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20240607/kharkov-1951256835.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, виталий ганчев
В мире, Харьковская область, Виталий Ганчев, Специальная военная операция на Украине
В Харьковской области не утихают обстрелы, рассказал Ганчев

Ганчев: ситуация в Харьковской области остается сложной, страдают мирные жители

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагменты снаряда РСЗО
Фрагменты снаряда РСЗО - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Ситуация на территории Харьковской области остается сложной, обстрелы не утихают, страдают мирные жители, сообщил на пресс-конференции глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Ситуация в Харьковской остается крайне сложной, обстрелы не утихают, от них страдают мирные жители", - сказал Ганчев.
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
За две недели под Харьковом от атак ВСУ пострадали девять мирных жителей
Вчера, 11:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВиталий Ганчев
 
 
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