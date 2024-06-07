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В Кемерово возбудили третье дело после ДТП с трамваями - РИА Новости, 07.06.2024
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10:08 07.06.2024 (обновлено: 10:23 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/kemerovo-1951235162.html
В Кемерово возбудили третье дело после ДТП с трамваями
В Кемерово возбудили третье дело после ДТП с трамваями - РИА Новости, 07.06.2024
В Кемерово возбудили третье дело после ДТП с трамваями
Третье уголовное дело о халатности при осуществлении контроля за пассажирскими перевозками возбуждено после крупного ДТП с трамваями в Кемерове, сообщает... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:08
2024-06-07T10:23
происшествия
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
дтп с трамваями в кемерово
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КЕМЕРОВО, 7 июн – РИА Новости. Третье уголовное дело о халатности при осуществлении контроля за пассажирскими перевозками возбуждено после крупного ДТП с трамваями в Кемерове, сообщает пресс-служба следственное управление Следственного комитета по Кузбассу.Утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая. По последним данным властей, пострадали 125 человек, в том числе десять детей, один мужчина скончался. Региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура области организовала свою проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Позже главное управление МВД по региону сообщило, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу по факту ненадлежащего обеспечения контроля за деятельностью организации-перевозчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека)", – говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по Кемеровской области.По версии следствия, неустановленные в данный момент должностные лица управления транспорта и связи администрации города Кемерово своевременно не приняли достаточных мер по контролю за деятельностью АО "Кемеровская электротранспортная компания" и иными подведомственными организациями, что повлекло выход в четверг в рейс неисправного трамвая, столкнувшегося с другим транспортным средством, следовавшим в попутном направлении по аналогичном маршруту по шоссе Логовому областного центра.
https://ria.ru/20240606/dtp-1950885821.html
https://ria.ru/20240607/sk-1951236069.html
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происшествия, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), дтп с трамваями в кемерово
Происшествия, Кемерово, Следственный комитет России (СК РФ), ДТП с трамваями в Кемерово
В Кемерово возбудили третье дело после ДТП с трамваями

СК: дело о халатности возбуждено после крупного ДТП с трамваями в Кемерово

© СУ СК России по Кемеровской области/TelegramМесто происшествия, где произошло столкновение двух поездов в Кемерово
Место происшествия, где произошло столкновение двух поездов в Кемерово
© СУ СК России по Кемеровской области/Telegram
Место происшествия, где произошло столкновение двух поездов в Кемерово
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 7 июн – РИА Новости. Третье уголовное дело о халатности при осуществлении контроля за пассажирскими перевозками возбуждено после крупного ДТП с трамваями в Кемерове, сообщает пресс-служба следственное управление Следственного комитета по Кузбассу.
Утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая. По последним данным властей, пострадали 125 человек, в том числе десять детей, один мужчина скончался. Региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура области организовала свою проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Позже главное управление МВД по региону сообщило, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
Место происшествия, где произошло столкновение двух поездов в Кемерово
В Кемерово водитель трамвая до последнего пыталась предотвратить ДТП
6 июня, 09:24
«
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу по факту ненадлежащего обеспечения контроля за деятельностью организации-перевозчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека)", – говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по Кемеровской области.
По версии следствия, неустановленные в данный момент должностные лица управления транспорта и связи администрации города Кемерово своевременно не приняли достаточных мер по контролю за деятельностью АО "Кемеровская электротранспортная компания" и иными подведомственными организациями, что повлекло выход в четверг в рейс неисправного трамвая, столкнувшегося с другим транспортным средством, следовавшим в попутном направлении по аналогичном маршруту по шоссе Логовому областного центра.
Место происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово
Число пострадавших при ДТП с трамваями в Кемерово превысило 140 человек
Вчера, 10:11
 
ПроисшествияКемеровоСледственный комитет России (СК РФ)ДТП с трамваями в Кемерово
 
 
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