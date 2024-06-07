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Карелова: в сентябре в РФ появится интернет-магазин "Женские инвестиции"
Карелова: в сентябре в РФ появится интернет-магазин "Женские инвестиции" - РИА Новости, 07.06.2024
Карелова: в сентябре в РФ появится интернет-магазин "Женские инвестиции"
В России появится интернет-магазин "Женские инвестиции", новую цифровую платформу планируется запустить в сентябре, в дни работы IV Евразийского женского форума РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:07
2024-06-07T12:07
2024-06-07T12:08
пмэф-2024
галина карелова
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. В России появится интернет-магазин "Женские инвестиции", новую цифровую платформу планируется запустить в сентябре, в дни работы IV Евразийского женского форума (ЕЖФ), сообщила глава Совета форума, сенатор Галина Карелова. "В России осенью появится интернет-магазин "Женские инвестиции" для женщин-предпринимателей и женщин-инвесторов", - сказала Карелова в ходе сессии Совета ЕЖФ "Женское лидерство в инвестициях", которая состоялась на полях ПМЭФ. По ее словам, "планируется запустить новую цифровую платформу в сентябре, в дни работы IV Евразийского женского форума". Как пояснила Карелова, магазин станет новой международной инвестиционной платформой. "Идея магазина проста: продавцы — владельцы бизнеса или авторы проектов, покупатели — инвесторы", - добавила она. Своим созданием "магазин" обязан участникам проектов Совета ЕЖФ, привлекающих женщин к инвестиционной деятельности, рассказала политик. "Это новый, своего рода экспериментальный, этап нашей работы, которая ранее включала в себя в основном образовательные программы, развивающие инвестиционные компетенции женщин и стимулирующие их экономическую активность", - отметила Карелова. По ее словам, практика показывает рост интереса женщин к обучению пользования финансовыми инструментами. Совет ЕЖФ в минувшем году вместе с партнерами по своему проекту "Женское лидерство в инвестициях", запустил три новых образовательных проекта на онлайн-платформе. "Надеемся, что среди женщин, активно пользовавшихся нашей информацией, есть и те, кому работа "магазина" поможет с пользой и выгодой применить свои знания", - сказала Карелова. На самом форуме тема "женских" инвестиций получит свое продолжение. Кроме тематических дискуссий, будет организована специальная инвестиционная зона, где можно будет получить консультации, а также попробовать себя в роли инвестора, пояснила законодатель. Участники дискуссии обсудили, какие предложения "магазина" могут быть востребованными у женщин-инвесторов, чтобы он мог стать популярным и работал как активная инвестиционная площадка. Отмечалось, что в России, как и в других странах, растет интерес женщин к инвестированию. Доля женщин среди российских инвесторов за последние пять лет выросла в три раза: с 15% в 2019 году до 42% в 2024-м. Сейчас Россия находится на втором месте в мире по числу женщин-инвесторов. С одной стороны, по мнению экспертов, это связано с повышением доступности инвестиционных инструментов и ростом инвестиционного рынка в целом, с другой – с растущим уровнем финансовой и инвестиционной грамотности женщин благодаря образовательным проектам, в том числе реализуемым на платформе Совета ЕЖФ. "Важно сохранить тенденцию роста интереса женщин к инвестициям, поскольку доходы от них улучшают экономику семей и становятся существенной финансовой поддержкой женщин", - заключила Карелова. -0-
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галина карелова, экономика, россия
ПМЭФ-2024, Галина Карелова, Экономика, Россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. В России появится интернет-магазин "Женские инвестиции", новую цифровую платформу планируется запустить в сентябре, в дни работы IV Евразийского женского форума (ЕЖФ), сообщила глава Совета форума, сенатор Галина Карелова.
"В России осенью появится интернет-магазин "Женские инвестиции" для женщин-предпринимателей и женщин-инвесторов", - сказала Карелова в ходе сессии Совета ЕЖФ "Женское лидерство в инвестициях", которая состоялась на полях ПМЭФ. По ее словам, "планируется запустить новую цифровую платформу в сентябре, в дни работы IV Евразийского женского форума".
Как пояснила Карелова, магазин станет новой международной инвестиционной платформой. "Идея магазина проста: продавцы — владельцы бизнеса или авторы проектов, покупатели — инвесторы", - добавила она. Своим созданием "магазин" обязан участникам проектов Совета ЕЖФ, привлекающих женщин к инвестиционной деятельности, рассказала политик.
«
"Это новый, своего рода экспериментальный, этап нашей работы, которая ранее включала в себя в основном образовательные программы, развивающие инвестиционные компетенции женщин и стимулирующие их экономическую активность", - отметила Карелова.
По ее словам, практика показывает рост интереса женщин к обучению пользования финансовыми инструментами. Совет ЕЖФ в минувшем году вместе с партнерами по своему проекту "Женское лидерство в инвестициях", запустил три новых образовательных проекта на онлайн-платформе.
"Надеемся, что среди женщин, активно пользовавшихся нашей информацией, есть и те, кому работа "магазина" поможет с пользой и выгодой применить свои знания", - сказала Карелова. На самом форуме тема "женских" инвестиций получит свое продолжение. Кроме тематических дискуссий, будет организована специальная инвестиционная зона, где можно будет получить консультации, а также попробовать себя в роли инвестора, пояснила законодатель.
Участники дискуссии обсудили, какие предложения "магазина" могут быть востребованными у женщин-инвесторов, чтобы он мог стать популярным и работал как активная инвестиционная площадка.
Отмечалось, что в России, как и в других странах, растет интерес женщин к инвестированию. Доля женщин среди российских инвесторов за последние пять лет выросла в три раза: с 15% в 2019 году до 42% в 2024-м. Сейчас Россия находится на втором месте в мире по числу женщин-инвесторов. С одной стороны, по мнению экспертов, это связано с повышением доступности инвестиционных инструментов и ростом инвестиционного рынка в целом, с другой – с растущим уровнем финансовой и инвестиционной грамотности женщин благодаря образовательным проектам, в том числе реализуемым на платформе Совета ЕЖФ.
"Важно сохранить тенденцию роста интереса женщин к инвестициям, поскольку доходы от них улучшают экономику семей и становятся существенной финансовой поддержкой женщин", - заключила Карелова. -0-