https://ria.ru/20240607/karelova-1951284693.html

Карелова: в сентябре в РФ появится интернет-магазин "Женские инвестиции"

Карелова: в сентябре в РФ появится интернет-магазин "Женские инвестиции" - РИА Новости, 07.06.2024

Карелова: в сентябре в РФ появится интернет-магазин "Женские инвестиции"

В России появится интернет-магазин "Женские инвестиции", новую цифровую платформу планируется запустить в сентябре, в дни работы IV Евразийского женского форума РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:07

2024-06-07T12:07

2024-06-07T12:08

пмэф-2024

галина карелова

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950722883_0:0:2760:1554_1920x0_80_0_0_0b912041eaf3ad7c6c3030514c212bdb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. В России появится интернет-магазин "Женские инвестиции", новую цифровую платформу планируется запустить в сентябре, в дни работы IV Евразийского женского форума (ЕЖФ), сообщила глава Совета форума, сенатор Галина Карелова. "В России осенью появится интернет-магазин "Женские инвестиции" для женщин-предпринимателей и женщин-инвесторов", - сказала Карелова в ходе сессии Совета ЕЖФ "Женское лидерство в инвестициях", которая состоялась на полях ПМЭФ. По ее словам, "планируется запустить новую цифровую платформу в сентябре, в дни работы IV Евразийского женского форума". Как пояснила Карелова, магазин станет новой международной инвестиционной платформой. "Идея магазина проста: продавцы — владельцы бизнеса или авторы проектов, покупатели — инвесторы", - добавила она. Своим созданием "магазин" обязан участникам проектов Совета ЕЖФ, привлекающих женщин к инвестиционной деятельности, рассказала политик. "Это новый, своего рода экспериментальный, этап нашей работы, которая ранее включала в себя в основном образовательные программы, развивающие инвестиционные компетенции женщин и стимулирующие их экономическую активность", - отметила Карелова. По ее словам, практика показывает рост интереса женщин к обучению пользования финансовыми инструментами. Совет ЕЖФ в минувшем году вместе с партнерами по своему проекту "Женское лидерство в инвестициях", запустил три новых образовательных проекта на онлайн-платформе. "Надеемся, что среди женщин, активно пользовавшихся нашей информацией, есть и те, кому работа "магазина" поможет с пользой и выгодой применить свои знания", - сказала Карелова. На самом форуме тема "женских" инвестиций получит свое продолжение. Кроме тематических дискуссий, будет организована специальная инвестиционная зона, где можно будет получить консультации, а также попробовать себя в роли инвестора, пояснила законодатель. Участники дискуссии обсудили, какие предложения "магазина" могут быть востребованными у женщин-инвесторов, чтобы он мог стать популярным и работал как активная инвестиционная площадка. Отмечалось, что в России, как и в других странах, растет интерес женщин к инвестированию. Доля женщин среди российских инвесторов за последние пять лет выросла в три раза: с 15% в 2019 году до 42% в 2024-м. Сейчас Россия находится на втором месте в мире по числу женщин-инвесторов. С одной стороны, по мнению экспертов, это связано с повышением доступности инвестиционных инструментов и ростом инвестиционного рынка в целом, с другой – с растущим уровнем финансовой и инвестиционной грамотности женщин благодаря образовательным проектам, в том числе реализуемым на платформе Совета ЕЖФ. "Важно сохранить тенденцию роста интереса женщин к инвестициям, поскольку доходы от них улучшают экономику семей и становятся существенной финансовой поддержкой женщин", - заключила Карелова. -0-

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

галина карелова, экономика, россия