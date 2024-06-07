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ЕС боится, что Каллас на посту Борреля сфокусируется на России, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2024
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14:40 07.06.2024 (обновлено: 14:41 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/kallas-1951362066.html
ЕС боится, что Каллас на посту Борреля сфокусируется на России, пишут СМИ
ЕС боится, что Каллас на посту Борреля сфокусируется на России, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2024
ЕС боится, что Каллас на посту Борреля сфокусируется на России, пишут СМИ
Евросоюз с недоверием относится к "критической риторике" стран Прибалтики в отношении России и опасается, что если премьер Эстонии Кая Каллас возглавит... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:40
2024-06-07T14:41
в мире
россия
прибалтика
эстония
кайя каллас
жозеп боррель
евросоюз
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Евросоюз с недоверием относится к "критической риторике" стран Прибалтики в отношении России и опасается, что если премьер Эстонии Кая Каллас возглавит европейскую дипломатию, то сосредоточится исключительно на России и будет игнорировать остальной мир, пишет издание Politico со ссылкой на европейских чиновников. Ранее бельгийское издание Soir сообщало, что эстонский премьер Кая Каллас упоминается в числе возможных претендентов на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, который сейчас занимает испанский политик Жозеп Боррель. Помимо Каллас, в качестве претендентов издание указало бывшего премьера и действующего главу МИД Люксембурга Ксавье Беттеля, премьер-министра Бельгии Александра де Кроо и действующего главу Евросовета Шарля Мишеля. "Среди членов ЕС, которые находятся дальше от России, широко распространено недоверие к критической риторике стран Прибалтики в отношении России. Есть также опасения, что Каллас (в случае получения должности главы европейской дипломатии - ред.) сосредоточится исключительно на России и не будет обращать внимания на остальной мир", - пишет издание. Как рассказал Politico один из европейских дипломатов, он "видит логику" в избрании на пост выходца из Восточной Европы, но считает, что в ЕС нужен тот, кто будет говорить не только о России, но и об Африке или Южной Америке. В свою очередь французские чиновники в беседе с изданием отметили, что кандидатуру Каллас одобряет офис президента Франции Эммануэля Макрона, при этом французский лидер не исключает поддержку и других претендентов на пост. Глава Еврокомиссии назначается на пятилетний срок. Евросовет (главы государств и правительств стран Евросоюза) выбирает кандидата и предлагает его для согласования Европейскому парламенту. Поскольку выбор такого кандидата учитывает итоги выборов в Европарламент, претендент подбирается из числа тех, кого поддерживает крупнейшая политическая группа в новом составе ЕП. Парламент утверждает или отклоняет кандидата абсолютным большинством голосов (50% плюс один голос). После согласования ЕП, Евросовет назначает нового председателя ЕК на должность, и он приступает к подбору своей команды, которую также затем согласует Европарламент и окончательно утверждает Евросовет квалифицированным большинством.
https://ria.ru/20240322/estoniya-1934818784.html
https://ria.ru/20240605/mid-1950762593.html
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в мире, россия, прибалтика, эстония, кайя каллас, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Россия, Прибалтика, Эстония, Кайя Каллас, Жозеп Боррель, Евросоюз
ЕС боится, что Каллас на посту Борреля сфокусируется на России, пишут СМИ

Politico: ЕС боится, что Каллас сфокусируется на России в ущерб остальному миру

© AP Photo / Pavel GolovkinПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Евросоюз с недоверием относится к "критической риторике" стран Прибалтики в отношении России и опасается, что если премьер Эстонии Кая Каллас возглавит европейскую дипломатию, то сосредоточится исключительно на России и будет игнорировать остальной мир, пишет издание Politico со ссылкой на европейских чиновников.
Ранее бельгийское издание Soir сообщало, что эстонский премьер Кая Каллас упоминается в числе возможных претендентов на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, который сейчас занимает испанский политик Жозеп Боррель. Помимо Каллас, в качестве претендентов издание указало бывшего премьера и действующего главу МИД Люксембурга Ксавье Беттеля, премьер-министра Бельгии Александра де Кроо и действующего главу Евросовета Шарля Мишеля.
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"Среди членов ЕС, которые находятся дальше от России, широко распространено недоверие к критической риторике стран Прибалтики в отношении России. Есть также опасения, что Каллас (в случае получения должности главы европейской дипломатии - ред.) сосредоточится исключительно на России и не будет обращать внимания на остальной мир", - пишет издание.
Как рассказал Politico один из европейских дипломатов, он "видит логику" в избрании на пост выходца из Восточной Европы, но считает, что в ЕС нужен тот, кто будет говорить не только о России, но и об Африке или Южной Америке.
В свою очередь французские чиновники в беседе с изданием отметили, что кандидатуру Каллас одобряет офис президента Франции Эммануэля Макрона, при этом французский лидер не исключает поддержку и других претендентов на пост.
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Парламент утверждает или отклоняет кандидата абсолютным большинством голосов (50% плюс один голос). После согласования ЕП, Евросовет назначает нового председателя ЕК на должность, и он приступает к подбору своей команды, которую также затем согласует Европарламент и окончательно утверждает Евросовет квалифицированным большинством.
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В миреРоссияПрибалтикаЭстонияКайя КалласЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
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