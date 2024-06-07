https://ria.ru/20240607/kalimatov-1951311575.html

Экономические отношения Ингушетии и Азербайджана будут развиваться

Экономические отношения Ингушетии и Азербайджана будут развиваться - РИА Новости, 07.06.2024

Экономические отношения Ингушетии и Азербайджана будут развиваться

В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума прошла встреча делегаций Республики Ингушетия и Азербайджана, рассказал РИА... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:06

2024-06-07T13:06

2024-06-07T13:06

республика ингушетия

азербайджан

бахрейн

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума прошла встреча делегаций Республики Ингушетия и Азербайджана, рассказал РИА Новости глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. "Нас интересует продукция сельского хозяйства - фрукты, и овощи. В Азербайджане агропром развит, как и в Ингушетии. Но у нас мало перерабатывающей промышленности, заводов консервации", - сообщил Калиматов. По словам главы республики, переговоры с азербайджанскими бизнесменами на полях форума продолжатся, их темой станет развитие туризма. Также ожидается встреча представителей республики с делегацией Бахрейна. "С Бахрейном хотим поговорить о туризме, об инвестициях, вклад в инфраструктуру", - сообщил Калиматов. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240523/forum-1948019945.html

https://ria.ru/20240607/pmef-1951239936.html

азербайджан

бахрейн

республика ингушетия

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Алёна Пава

азербайджан, бахрейн, республика ингушетия, махмуд-али калиматов, пмэф