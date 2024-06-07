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Экономические отношения Ингушетии и Азербайджана будут развиваться - РИА Новости, 07.06.2024
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Республика Ингушетия
 
13:06 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/kalimatov-1951311575.html
Экономические отношения Ингушетии и Азербайджана будут развиваться
Экономические отношения Ингушетии и Азербайджана будут развиваться - РИА Новости, 07.06.2024
Экономические отношения Ингушетии и Азербайджана будут развиваться
В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума прошла встреча делегаций Республики Ингушетия и Азербайджана, рассказал РИА... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:06
2024-06-07T13:06
республика ингушетия
азербайджан
бахрейн
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума прошла встреча делегаций Республики Ингушетия и Азербайджана, рассказал РИА Новости глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. "Нас интересует продукция сельского хозяйства - фрукты, и овощи. В Азербайджане агропром развит, как и в Ингушетии. Но у нас мало перерабатывающей промышленности, заводов консервации", - сообщил Калиматов. По словам главы республики, переговоры с азербайджанскими бизнесменами на полях форума продолжатся, их темой станет развитие туризма. Также ожидается встреча представителей республики с делегацией Бахрейна. "С Бахрейном хотим поговорить о туризме, об инвестициях, вклад в инфраструктуру", - сообщил Калиматов. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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азербайджан, бахрейн, республика ингушетия, махмуд-али калиматов, пмэф
Республика Ингушетия, Азербайджан, Бахрейн, Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов, ПМЭФ

Экономические отношения Ингушетии и Азербайджана будут развиваться

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов на ПМЭФ-2024
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума прошла встреча делегаций Республики Ингушетия и Азербайджана, рассказал РИА Новости глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
«
"Нас интересует продукция сельского хозяйства - фрукты, и овощи. В Азербайджане агропром развит, как и в Ингушетии. Но у нас мало перерабатывающей промышленности, заводов консервации", - сообщил Калиматов.
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По словам главы республики, переговоры с азербайджанскими бизнесменами на полях форума продолжатся, их темой станет развитие туризма. Также ожидается встреча представителей республики с делегацией Бахрейна.
"С Бахрейном хотим поговорить о туризме, об инвестициях, вклад в инфраструктуру", - сообщил Калиматов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Республика ИнгушетияАзербайджанБахрейнРеспублика ИнгушетияМахмуд-Али КалиматовПМЭФ
 
 
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