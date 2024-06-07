https://ria.ru/20240607/kakhovskaya_ges-1951191111.html

В Херсонской области призвали Киев не утруждаться исками за Каховскую ГЭС

В Херсонской области призвали Киев не утруждаться исками за Каховскую ГЭС - РИА Новости, 07.06.2024

В Херсонской области призвали Киев не утруждаться исками за Каховскую ГЭС

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко призвал киевские власти не утруждать себя исками за разрушение Каховской ГЭС, а быть готовыми самим... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T01:17

2024-06-07T01:17

2024-06-07T01:52

специальная военная операция на украине

россия

киев

андрей алексеенко

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко призвал киевские власти не утруждать себя исками за разрушение Каховской ГЭС, а быть готовыми самим ответить за устроенный теракт. Киев намерен обратиться в международный арбитражный суд, чтобы затребовать с России 2,5 миллиарда долларов за Каховскую ГЭС, заявил ранее глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, при этом станцию подорвали именно украинские силовики. "Пусть не утруждают себя подачей в европейские суды, не тратят на это гроши из кармана украинцев. Мы сами скоро все восстановим - на обоих берегах великой русской реки. А судить украинский народ уже будет сам. Всех этих деятелей нынешней украинствующей власти и ВСУ, кто отдавал приказы наносить удары по Каховской ГЭС, всех, кто давал в преступные руки западное вооружение для атак на объекты инфраструктуры", - сказал Алексеенко РИА Новости. Глава правительства подчеркнул, что не сомневается, что такой суд обязательно будет. "Как в 1946-м после первого освобождения Киева от нацистов", - сказал Алексеенко. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Эвакуировано более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев.

https://ria.ru/20240606/svo-1950877453.html

https://ria.ru/20240519/kastyukevich-1946976050.html

россия

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россия, киев, андрей алексеенко, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)