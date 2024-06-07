https://ria.ru/20240607/izmeneniya-1951510838.html

США изменят стратегию по ядерному оружию с упором на соперничество

США изменят стратегию по ядерному оружию с упором на соперничество - РИА Новости, 08.06.2024

США изменят стратегию по ядерному оружию с упором на соперничество

В скорректированной стратегии по ядерному оружию США, которую подписал президент Джо Байден, основной акцент сделали на соперничестве, заявил старший директор... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-07T19:23

2024-06-07T19:23

2024-06-08T00:37

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ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. В скорректированной стратегии по ядерному оружию США, которую подписал президент Джо Байден, основной акцент сделали на соперничестве, заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди."Президент Джо Байден недавно подписал обновленные распоряжения по условиям применения ядерного оружия, которые учитывали бы реалии новой ядерной эры. Эти указания подчеркивают необходимость учитывать рост и расширение разнообразия ядерного арсенала КНР, а также необходимость сдерживать Россию, КНДР и Китай одновременно", — сказал он.При этом чиновник добавил, что США не видят целесообразности в наращивании ядерного арсенала до уровня, сопоставимого с совместными объемами вооружений России и Китая, чтобы обеспечить "эффективное сдерживание" этих двух стран.По словам Вадди, США продолжат соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений до тех пор, пока Россия делает то же самое."Мне кажется, что Россия — по крайней мере на сегодняшний день — <...> продолжает видеть ценность в сохранении ограничений на развернутое стратегическое ядерное оружие. Это позитивный момент, и мы согласны с такой позицией", — добавил он.При этом, по его словам, в отличие от своих противников, Вашингтон не намерен разрабатывать ядерное оружие, предназначенное для последующего размещения на орбите, поскольку такой шаг стал бы "явным нарушением" существующих договоренностей по космосу.О том, что Белый дом 7 июня объявит о планах принять более агрессивную стратегию в сфере ядерного оружия, ранее написало издание Semafor со ссылкой на высокопоставленного представителя властей США.

https://ria.ru/20240607/pmef-1951418611.html

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сша, в мире, россия, китай