https://ria.ru/20240607/investprivlekatelnost-1951360736.html
Архангельская область вышла в лидеры по динамике инвестпривлекательности
Архангельская область вышла в лидеры по динамике инвестпривлекательности - РИА Новости, 07.06.2024
Архангельская область вышла в лидеры по динамике инвестпривлекательности
Архангельская область вошла в пятерку лидеров по динамике инвестиционной привлекательности, что стало возможным за счет внедрения регионального инвестиционного... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:38
2024-06-07T14:38
2024-06-07T14:38
архангельская область
архангельская область
россия
светлана чупшева
александр цыбульский
агентство стратегических инициатив (аси)
пмэф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25c326dd01bc072a559b79bdf5fa518f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Архангельская область вошла в пятерку лидеров по динамике инвестиционной привлекательности, что стало возможным за счет внедрения регионального инвестиционного стандарта, системы одного окна, режима резидентства и других инструментов, сообщила пресс-служба правительства региона. Итоги Национального рейтинга за 2023 год озвучила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в пятницу в ходе Петербургского международного экономического форума. Архангельская область заняла четвертое место среди регионов России по динамике инвестклимата. "Ключевым фактором, повлиявшим на рост инвестиционной активности в регионе, стало внедрение регионального инвестиционного стандарта. Инвестиции в основной капитал региона по итогам 2023 года составили 119,7 млрд рублей", - сообщили в правительстве области. Отмечается, что в целом прирост по отношению к 2022 году превысил 1%, в абсолютном выражении это 11 миллиардов рублей. При этом в частном секторе рост инвестиций в основной капитал превысил 10%. Как отметил на полях ПМЭФ губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, самым быстрым эффектом от внедрения регионального инвестстандарта стало то, что теперь инвестор приходит в регион более подготовленным, получив информацию об инвестиционной площадке, заранее ознакомившись с действующими в регионе тарифами, налоговыми льготами и преференциями. "Статус одного из самых быстрорастущих регионов, лидера динамики национального рейтинга – это наш общий результат. Его цена удваивается с учётом непростой внешнеполитической обстановки. Мы смогли и на достигнутом точно не остановимся", – сказал глава Архангельской области, слова которого приводит пресс-служба. Ещё одним видимым результатом проведенной в арктическом регионе работы стала система одного окна, когда предприниматель, обратившись в агентство регионального развития, получает комплекс услуг, перечень которых расширяется по мере взросления бизнеса. В одном месте собраны услуги: начиная с регистрации бизнеса и заканчивая льготным финансированием с привлечением федеральных инструментов и полным комплексом услуг по выводу продукции на внутренний и внешние рынки и сопровождению экспортера. "Важным инструментом информирования бизнеса об инвестиционных возможностях и мерах поддержки стал запущенный в прошлом году проект "Бизнес-десант", в рамках которого команда региона выезжает в муниципальные образования, встречается с бизнесом, оказывает услуги непосредственно на местах и "прокачивает" муниципальные команды", - отметили в региональном правительстве. Катализатором инвестиционной активности в Архангельской области стал режим резидентства Арктической зоны Российской Федерации, планируемый объем инвестиций по которому составляет уже порядка 135 миллиардов рублей, а количество создаваемых рабочих мест превышает 6,5 тысячи. Заметное оживление инвестактивности в частном секторе, где прирост инвестиций в основной капитал составил более 10%, сделало одним из ключевых запросов от бизнеса потребность в квалифицированных кадрах. Для удовлетворения этого запроса власти региона обозначили приоритетным направлением своей работы интеграцию научно-образовательной среды в общую систему развития региона: как в части бизнеса, так и человеческого капитала. Дальнейший рост инвестиционной привлекательности Архангельской области власти связывают с реализацией мастер-плана по развитию Архангельской агломерации, который фактически является новой экономической стратегией развития всего региона и направлен на привлечение инвестиций в ключевые для региона сферы экономики. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230920/zarplata-1897595513.html
https://ria.ru/20240605/biznes-1950825274.html
https://ria.ru/20231017/investprgramma-1903325768.html
архангельская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97912473e1ba52145636f1698b33495e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архангельская область, россия, светлана чупшева, александр цыбульский, агентство стратегических инициатив (аси), пмэф
Архангельская область, Архангельская область, Россия, Светлана Чупшева, Александр Цыбульский, Агентство стратегических инициатив (АСИ), ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Архангельская область вошла в пятерку лидеров по динамике инвестиционной привлекательности, что стало возможным за счет внедрения регионального инвестиционного стандарта, системы одного окна, режима резидентства и других инструментов, сообщила пресс-служба правительства региона.
Итоги Национального рейтинга за 2023 год озвучила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева
в пятницу в ходе Петербургского международного экономического форума. Архангельская область заняла четвертое место среди регионов России
по динамике инвестклимата.
"Ключевым фактором, повлиявшим на рост инвестиционной активности в регионе, стало внедрение регионального инвестиционного стандарта. Инвестиции в основной капитал региона по итогам 2023 года составили 119,7 млрд рублей", - сообщили в правительстве области.
Отмечается, что в целом прирост по отношению к 2022 году превысил 1%, в абсолютном выражении это 11 миллиардов рублей. При этом в частном секторе рост инвестиций в основной капитал превысил 10%.
Как отметил на полях ПМЭФ губернатор Архангельской области Александр Цыбульский
, самым быстрым эффектом от внедрения регионального инвестстандарта стало то, что теперь инвестор приходит в регион более подготовленным, получив информацию об инвестиционной площадке, заранее ознакомившись с действующими в регионе тарифами, налоговыми льготами и преференциями.
"Статус одного из самых быстрорастущих регионов, лидера динамики национального рейтинга – это наш общий результат. Его цена удваивается с учётом непростой внешнеполитической обстановки. Мы смогли и на достигнутом точно не остановимся", – сказал глава Архангельской области, слова которого приводит пресс-служба.
Ещё одним видимым результатом проведенной в арктическом регионе работы стала система одного окна, когда предприниматель, обратившись в агентство регионального развития, получает комплекс услуг, перечень которых расширяется по мере взросления бизнеса. В одном месте собраны услуги: начиная с регистрации бизнеса и заканчивая льготным финансированием с привлечением федеральных инструментов и полным комплексом услуг по выводу продукции на внутренний и внешние рынки и сопровождению экспортера.
"Важным инструментом информирования бизнеса об инвестиционных возможностях и мерах поддержки стал запущенный в прошлом году проект "Бизнес-десант", в рамках которого команда региона выезжает в муниципальные образования, встречается с бизнесом, оказывает услуги непосредственно на местах и "прокачивает" муниципальные команды", - отметили в региональном правительстве.
Катализатором инвестиционной активности в Архангельской области стал режим резидентства Арктической зоны Российской Федерации, планируемый объем инвестиций по которому составляет уже порядка 135 миллиардов рублей, а количество создаваемых рабочих мест превышает 6,5 тысячи.
Заметное оживление инвестактивности в частном секторе, где прирост инвестиций в основной капитал составил более 10%, сделало одним из ключевых запросов от бизнеса потребность в квалифицированных кадрах. Для удовлетворения этого запроса власти региона обозначили приоритетным направлением своей работы интеграцию научно-образовательной среды в общую систему развития региона: как в части бизнеса, так и человеческого капитала.
Дальнейший рост инвестиционной привлекательности Архангельской области власти связывают с реализацией мастер-плана по развитию Архангельской агломерации, который фактически является новой экономической стратегией развития всего региона и направлен на привлечение инвестиций в ключевые для региона сферы экономики.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.