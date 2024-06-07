https://ria.ru/20240607/investprivlekatelnost-1951360736.html

Архангельская область вышла в лидеры по динамике инвестпривлекательности

Архангельская область вышла в лидеры по динамике инвестпривлекательности - РИА Новости, 07.06.2024

Архангельская область вышла в лидеры по динамике инвестпривлекательности

Архангельская область вошла в пятерку лидеров по динамике инвестиционной привлекательности, что стало возможным за счет внедрения регионального инвестиционного... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:38

2024-06-07T14:38

2024-06-07T14:38

архангельская область

архангельская область

россия

светлана чупшева

александр цыбульский

агентство стратегических инициатив (аси)

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Архангельская область вошла в пятерку лидеров по динамике инвестиционной привлекательности, что стало возможным за счет внедрения регионального инвестиционного стандарта, системы одного окна, режима резидентства и других инструментов, сообщила пресс-служба правительства региона. Итоги Национального рейтинга за 2023 год озвучила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в пятницу в ходе Петербургского международного экономического форума. Архангельская область заняла четвертое место среди регионов России по динамике инвестклимата. "Ключевым фактором, повлиявшим на рост инвестиционной активности в регионе, стало внедрение регионального инвестиционного стандарта. Инвестиции в основной капитал региона по итогам 2023 года составили 119,7 млрд рублей", - сообщили в правительстве области. Отмечается, что в целом прирост по отношению к 2022 году превысил 1%, в абсолютном выражении это 11 миллиардов рублей. При этом в частном секторе рост инвестиций в основной капитал превысил 10%. Как отметил на полях ПМЭФ губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, самым быстрым эффектом от внедрения регионального инвестстандарта стало то, что теперь инвестор приходит в регион более подготовленным, получив информацию об инвестиционной площадке, заранее ознакомившись с действующими в регионе тарифами, налоговыми льготами и преференциями. "Статус одного из самых быстрорастущих регионов, лидера динамики национального рейтинга – это наш общий результат. Его цена удваивается с учётом непростой внешнеполитической обстановки. Мы смогли и на достигнутом точно не остановимся", – сказал глава Архангельской области, слова которого приводит пресс-служба. Ещё одним видимым результатом проведенной в арктическом регионе работы стала система одного окна, когда предприниматель, обратившись в агентство регионального развития, получает комплекс услуг, перечень которых расширяется по мере взросления бизнеса. В одном месте собраны услуги: начиная с регистрации бизнеса и заканчивая льготным финансированием с привлечением федеральных инструментов и полным комплексом услуг по выводу продукции на внутренний и внешние рынки и сопровождению экспортера. "Важным инструментом информирования бизнеса об инвестиционных возможностях и мерах поддержки стал запущенный в прошлом году проект "Бизнес-десант", в рамках которого команда региона выезжает в муниципальные образования, встречается с бизнесом, оказывает услуги непосредственно на местах и "прокачивает" муниципальные команды", - отметили в региональном правительстве. Катализатором инвестиционной активности в Архангельской области стал режим резидентства Арктической зоны Российской Федерации, планируемый объем инвестиций по которому составляет уже порядка 135 миллиардов рублей, а количество создаваемых рабочих мест превышает 6,5 тысячи. Заметное оживление инвестактивности в частном секторе, где прирост инвестиций в основной капитал составил более 10%, сделало одним из ключевых запросов от бизнеса потребность в квалифицированных кадрах. Для удовлетворения этого запроса власти региона обозначили приоритетным направлением своей работы интеграцию научно-образовательной среды в общую систему развития региона: как в части бизнеса, так и человеческого капитала. Дальнейший рост инвестиционной привлекательности Архангельской области власти связывают с реализацией мастер-плана по развитию Архангельской агломерации, который фактически является новой экономической стратегией развития всего региона и направлен на привлечение инвестиций в ключевые для региона сферы экономики. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230920/zarplata-1897595513.html

https://ria.ru/20240605/biznes-1950825274.html

https://ria.ru/20231017/investprgramma-1903325768.html

архангельская область

россия

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Алёна Пава

архангельская область, россия, светлана чупшева, александр цыбульский, агентство стратегических инициатив (аси), пмэф