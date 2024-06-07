https://ria.ru/20240607/investitsii-1951412487.html

Губернатор Хоценко привлек в Омскую область инвестиций на 480 млрд рублей

Губернатор Хоценко привлек в Омскую область инвестиций на 480 млрд рублей - РИА Новости, 07.06.2024

Губернатор Хоценко привлек в Омскую область инвестиций на 480 млрд рублей

Губернатор Омской области Виталий Хоценко по итогам встреч на Петербургском международном экономическом форуме привлек в регион инвестиций на 480 миллиардов... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:08

2024-06-07T16:08

2024-06-07T16:36

омская область

экономика

омская область

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виталий хоценко

денис мантуров

марат хуснуллин

роста

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко по итогам встреч на Петербургском международном экономическом форуме привлек в регион инвестиций на 480 миллиардов рублей, рассказали в пресс-службе областного правительства. Виталий Хоценко на ПМЭФ-2024 провел более 30 рабочих встреч. Знаковым событием для региона стало подписание соглашения по строительству нового аэропорта Омск-Федоровка. "В результате рассчитываем привлечь в Омскую область более 480 миллиардов рублей инвестиций. Из крупного отмечу подписание соглашения с группой компаний "Рост" о строительстве в Омской области тепличного комбината. Омск – один из самых солнечных городов России и этим преимуществом нужно пользоваться. Сегодня сельское хозяйство региона в полной мере обеспечивает омичей всеми необходимыми продуктами питания за исключением овощей. Благодаря этому проекту мы получим 15 тысяч тонн овощей в год. Инвестор планирует вложить в создание теплиц около 10 миллиардов рублей, будет создано порядка 300 новых рабочих мест", - привели в пресс-службе слова губернатора. В рамках форума Виталий Хоценко также обсудил ряд вопросов с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым, заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным и рядом министров правительства РФ, с которыми обсудил актуальные для региона вопросы. Встретился он и со стратегически важными партнерами региона компанией "Газпром нефть". Обсуждалась, в том числе, реализация программы газификации Омской области. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240319/konferentsiya-1934219972.html

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омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, омская область, россия, виталий хоценко, денис мантуров, марат хуснуллин, роста, газпром