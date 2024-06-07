Губернатор Хоценко привлек в Омскую область инвестиций на 480 млрд рублей
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Виталий Хоценко на ПМЭФ-2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко на ПМЭФ-2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко по итогам встреч на Петербургском международном экономическом форуме привлек в регион инвестиций на 480 миллиардов рублей, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Виталий Хоценко на ПМЭФ-2024 провел более 30 рабочих встреч.
Знаковым событием для региона стало подписание соглашения по строительству нового аэропорта Омск-Федоровка.
"В результате рассчитываем привлечь в Омскую область более 480 миллиардов рублей инвестиций. Из крупного отмечу подписание соглашения с группой компаний "Рост" о строительстве в Омской области тепличного комбината. Омск – один из самых солнечных городов России и этим преимуществом нужно пользоваться. Сегодня сельское хозяйство региона в полной мере обеспечивает омичей всеми необходимыми продуктами питания за исключением овощей. Благодаря этому проекту мы получим 15 тысяч тонн овощей в год. Инвестор планирует вложить в создание теплиц около 10 миллиардов рублей, будет создано порядка 300 новых рабочих мест", - привели в пресс-службе слова губернатора.
В рамках форума Виталий Хоценко также обсудил ряд вопросов с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым, заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным и рядом министров правительства РФ, с которыми обсудил актуальные для региона вопросы. Встретился он и со стратегически важными партнерами региона компанией "Газпром нефть". Обсуждалась, в том числе, реализация программы газификации Омской области.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.