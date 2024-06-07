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Губернатор Хоценко привлек в Омскую область инвестиций на 480 млрд рублей - РИА Новости, 07.06.2024
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Омская область
 
16:08 07.06.2024 (обновлено: 16:36 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/investitsii-1951412487.html
Губернатор Хоценко привлек в Омскую область инвестиций на 480 млрд рублей
Губернатор Хоценко привлек в Омскую область инвестиций на 480 млрд рублей - РИА Новости, 07.06.2024
Губернатор Хоценко привлек в Омскую область инвестиций на 480 млрд рублей
Губернатор Омской области Виталий Хоценко по итогам встреч на Петербургском международном экономическом форуме привлек в регион инвестиций на 480 миллиардов... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:08
2024-06-07T16:36
омская область
экономика
омская область
россия
виталий хоценко
денис мантуров
марат хуснуллин
роста
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко по итогам встреч на Петербургском международном экономическом форуме привлек в регион инвестиций на 480 миллиардов рублей, рассказали в пресс-службе областного правительства. Виталий Хоценко на ПМЭФ-2024 провел более 30 рабочих встреч. Знаковым событием для региона стало подписание соглашения по строительству нового аэропорта Омск-Федоровка. "В результате рассчитываем привлечь в Омскую область более 480 миллиардов рублей инвестиций. Из крупного отмечу подписание соглашения с группой компаний "Рост" о строительстве в Омской области тепличного комбината. Омск – один из самых солнечных городов России и этим преимуществом нужно пользоваться. Сегодня сельское хозяйство региона в полной мере обеспечивает омичей всеми необходимыми продуктами питания за исключением овощей. Благодаря этому проекту мы получим 15 тысяч тонн овощей в год. Инвестор планирует вложить в создание теплиц около 10 миллиардов рублей, будет создано порядка 300 новых рабочих мест", - привели в пресс-службе слова губернатора. В рамках форума Виталий Хоценко также обсудил ряд вопросов с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым, заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным и рядом министров правительства РФ, с которыми обсудил актуальные для региона вопросы. Встретился он и со стратегически важными партнерами региона компанией "Газпром нефть". Обсуждалась, в том числе, реализация программы газификации Омской области. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240319/konferentsiya-1934219972.html
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экономика, омская область, россия, виталий хоценко, денис мантуров, марат хуснуллин, роста, газпром
Омская область , Экономика, Омская область, Россия, Виталий Хоценко, Денис Мантуров, Марат Хуснуллин, Роста, Газпром

Губернатор Хоценко привлек в Омскую область инвестиций на 480 млрд рублей

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Виталий Хоценко на ПМЭФ-2024
Губернатор Омской области Виталий Хоценко на ПМЭФ-2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко по итогам встреч на Петербургском международном экономическом форуме привлек в регион инвестиций на 480 миллиардов рублей, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Виталий Хоценко на ПМЭФ-2024 провел более 30 рабочих встреч.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко на III Межрегиональной научно-практической конференции по наращиванию технологических проектов в химической промышленности - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Хоценко выступил на конференции по техпроектам в химической промышленности
19 марта, 13:26
Знаковым событием для региона стало подписание соглашения по строительству нового аэропорта Омск-Федоровка.
"В результате рассчитываем привлечь в Омскую область более 480 миллиардов рублей инвестиций. Из крупного отмечу подписание соглашения с группой компаний "Рост" о строительстве в Омской области тепличного комбината. Омск – один из самых солнечных городов России и этим преимуществом нужно пользоваться. Сегодня сельское хозяйство региона в полной мере обеспечивает омичей всеми необходимыми продуктами питания за исключением овощей. Благодаря этому проекту мы получим 15 тысяч тонн овощей в год. Инвестор планирует вложить в создание теплиц около 10 миллиардов рублей, будет создано порядка 300 новых рабочих мест", - привели в пресс-службе слова губернатора.
В рамках форума Виталий Хоценко также обсудил ряд вопросов с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым, заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным и рядом министров правительства РФ, с которыми обсудил актуальные для региона вопросы. Встретился он и со стратегически важными партнерами региона компанией "Газпром нефть". Обсуждалась, в том числе, реализация программы газификации Омской области.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Первая Международная конференция Безопасность водных ресурсов-2024 в Омске - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
В Омске открылась конференция "Безопасность водных ресурсов-2024"
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Омская областьЭкономикаОмская областьРоссияВиталий ХоценкоДенис МантуровМарат ХуснуллинРостаГазпром
 
 
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