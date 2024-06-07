https://ria.ru/20240607/investirovanie-1951359677.html

Около 18 млрд рублей инвестируют в инфраструктурные проекты Крыма

Около 18 млрд рублей инвестируют в инфраструктурные проекты Крыма - РИА Новости, 07.06.2024

Около 18 млрд рублей инвестируют в инфраструктурные проекты Крыма

В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума РНКБ (входит в Группу ВТБ) и холдинг "АйСи Групп" подписали меморандум о сотрудничестве в... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:37

2024-06-07T14:37

2024-06-07T14:37

пмэф-2024

экономика

коммерческая недвижимость

республика крым

михаил якунин

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума РНКБ (входит в Группу ВТБ) и холдинг "АйСи Групп" подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию складской и транспортной инфраструктуры для обеспечения продовольственной безопасности Республики Крым, сообщает пресс-служба ВТБ. Отмечается, что размер инвестиций, планируемых к вложению в реализацию инвестиционного проекта, составит ориентировочно 18 миллиардов рублей, создается более 3 тысяч рабочих мест. В рамках проекта инвестор строит логистический комплекс в селе Трудовом Симферопольского района общей площадью 77 тысяч квадратных метров. Он предназначен для хранения продуктов питания в нескольких температурных режимах – от заморозки до обычного сухого хранения. Проектируемая мощность – 13 тысяч тонн продукции в сутки. Помимо площадей для хранения комплекс включает в себя всю складскую инфраструктуру, в том числе объекты энергоснабжения, КПП, подъездные пути и парковки более, чем на 400 машино-мест. Оптово-розничный центр построят в селе Укромном Симферопольского района общей площадью 17,5 гектаров. По проекту в центре будут складские помещения класса "В" для мультитемпературного хранения продуктов питания от +18 до -27 градусов, склад сухого хранения, зона общественного питания, здание торгового комплекса и зона для частной торговли с автомобилей на 1,6 тысячи мест, парковка для крупнотоннажного транспорта, офисные помещения для сотрудников и арендаторов. "Появление в Крыму крупного логистического и оптово-розничного центра будет способствовать не только повышению продуктовой безопасности, но и развитию розничной торговли в регионе. Помимо создания тысяч новых рабочих мест, реализация проектов позволит увеличить доход местных бюджетов за счет значительных налоговых поступлений", - приводит пресс-служба слова председателя правления РНКБ Михаила Якунина. Строительство и запуск обоих объектов запланирован на 2025 год. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/kostin-1950563730.html

https://realty.ria.ru/20240530/vtb-1949337631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, коммерческая недвижимость, республика крым, михаил якунин