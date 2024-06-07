https://ria.ru/20240607/investirovanie-1951359677.html
Около 18 млрд рублей инвестируют в инфраструктурные проекты Крыма
Около 18 млрд рублей инвестируют в инфраструктурные проекты Крыма - РИА Новости, 07.06.2024
Около 18 млрд рублей инвестируют в инфраструктурные проекты Крыма
В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума РНКБ (входит в Группу ВТБ) и холдинг "АйСи Групп" подписали меморандум о сотрудничестве в... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:37
2024-06-07T14:37
2024-06-07T14:37
пмэф-2024
экономика
коммерческая недвижимость
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михаил якунин
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума РНКБ (входит в Группу ВТБ) и холдинг "АйСи Групп" подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию складской и транспортной инфраструктуры для обеспечения продовольственной безопасности Республики Крым, сообщает пресс-служба ВТБ. Отмечается, что размер инвестиций, планируемых к вложению в реализацию инвестиционного проекта, составит ориентировочно 18 миллиардов рублей, создается более 3 тысяч рабочих мест. В рамках проекта инвестор строит логистический комплекс в селе Трудовом Симферопольского района общей площадью 77 тысяч квадратных метров. Он предназначен для хранения продуктов питания в нескольких температурных режимах – от заморозки до обычного сухого хранения. Проектируемая мощность – 13 тысяч тонн продукции в сутки. Помимо площадей для хранения комплекс включает в себя всю складскую инфраструктуру, в том числе объекты энергоснабжения, КПП, подъездные пути и парковки более, чем на 400 машино-мест. Оптово-розничный центр построят в селе Укромном Симферопольского района общей площадью 17,5 гектаров. По проекту в центре будут складские помещения класса "В" для мультитемпературного хранения продуктов питания от +18 до -27 градусов, склад сухого хранения, зона общественного питания, здание торгового комплекса и зона для частной торговли с автомобилей на 1,6 тысячи мест, парковка для крупнотоннажного транспорта, офисные помещения для сотрудников и арендаторов. "Появление в Крыму крупного логистического и оптово-розничного центра будет способствовать не только повышению продуктовой безопасности, но и развитию розничной торговли в регионе. Помимо создания тысяч новых рабочих мест, реализация проектов позволит увеличить доход местных бюджетов за счет значительных налоговых поступлений", - приводит пресс-служба слова председателя правления РНКБ Михаила Якунина. Строительство и запуск обоих объектов запланирован на 2025 год. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/kostin-1950563730.html
https://realty.ria.ru/20240530/vtb-1949337631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, коммерческая недвижимость, республика крым, михаил якунин
ПМЭФ-2024, Экономика, Коммерческая недвижимость, Республика Крым, Михаил Якунин
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума РНКБ (входит в Группу ВТБ) и холдинг "АйСи Групп" подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию складской и транспортной инфраструктуры для обеспечения продовольственной безопасности Республики Крым, сообщает пресс-служба ВТБ.
Отмечается, что размер инвестиций, планируемых к вложению в реализацию инвестиционного проекта, составит ориентировочно 18 миллиардов рублей, создается более 3 тысяч рабочих мест.
В рамках проекта инвестор строит логистический комплекс в селе Трудовом Симферопольского района общей площадью 77 тысяч квадратных метров. Он предназначен для хранения продуктов питания в нескольких температурных режимах – от заморозки до обычного сухого хранения. Проектируемая мощность – 13 тысяч тонн продукции в сутки. Помимо площадей для хранения комплекс включает в себя всю складскую инфраструктуру, в том числе объекты энергоснабжения, КПП, подъездные пути и парковки более, чем на 400 машино-мест.
Оптово-розничный центр построят в селе Укромном Симферопольского района общей площадью 17,5 гектаров. По проекту в центре будут складские помещения класса "В" для мультитемпературного хранения продуктов питания от +18 до -27 градусов, склад сухого хранения, зона общественного питания, здание торгового комплекса и зона для частной торговли с автомобилей на 1,6 тысячи мест, парковка для крупнотоннажного транспорта, офисные помещения для сотрудников и арендаторов.
"Появление в Крыму крупного логистического и оптово-розничного центра будет способствовать не только повышению продуктовой безопасности, но и развитию розничной торговли в регионе. Помимо создания тысяч новых рабочих мест, реализация проектов позволит увеличить доход местных бюджетов за счет значительных налоговых поступлений", - приводит пресс-служба слова председателя правления РНКБ Михаила Якунина
.
Строительство и запуск обоих объектов запланирован на 2025 год.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.