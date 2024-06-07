https://ria.ru/20240607/inflyatsiya-1951415594.html

Минфин надеется, что инфляция начнет снижаться во втором полугодии

Минфин надеется, что инфляция начнет снижаться во втором полугодии - РИА Новости, 07.06.2024

Минфин надеется, что инфляция начнет снижаться во втором полугодии

Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках ПМЭФ выразил надежду на снижение во втором полугодии инфляции и ключевой ставки Центробанка. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:16

2024-06-07T16:16

2024-06-07T16:35

пмэф-2024

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках ПМЭФ выразил надежду на снижение во втором полугодии инфляции и ключевой ставки Центробанка."Те меры, которые мы принимаем в рамках бюджета — мы готовим сбалансированный бюджет, налоговые предложения сейчас рассматриваем — они все-таки дают основания Центробанку держать ставку, не повышая ее. Мы надеемся, что, я говорил уже, инфляция во втором полугодии будет снижаться и ставка тоже", - заявил он в интервью газете "Известия".Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240607/putin-1951411314.html

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Наталья Макарова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)