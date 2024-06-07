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Минфин надеется, что инфляция начнет снижаться во втором полугодии - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
16:16 07.06.2024 (обновлено: 16:35 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/inflyatsiya-1951415594.html
Минфин надеется, что инфляция начнет снижаться во втором полугодии
Минфин надеется, что инфляция начнет снижаться во втором полугодии - РИА Новости, 07.06.2024
Минфин надеется, что инфляция начнет снижаться во втором полугодии
Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках ПМЭФ выразил надежду на снижение во втором полугодии инфляции и ключевой ставки Центробанка. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:16
2024-06-07T16:35
пмэф-2024
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках ПМЭФ выразил надежду на снижение во втором полугодии инфляции и ключевой ставки Центробанка."Те меры, которые мы принимаем в рамках бюджета — мы готовим сбалансированный бюджет, налоговые предложения сейчас рассматриваем — они все-таки дают основания Центробанку держать ставку, не повышая ее. Мы надеемся, что, я говорил уже, инфляция во втором полугодии будет снижаться и ставка тоже", - заявил он в интервью газете "Известия".Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин надеется, что инфляция начнет снижаться во втором полугодии

Силуанов надеется, что инфляция и ставка ЦБ начнут снижаться во втором полугодии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках ПМЭФ выразил надежду на снижение во втором полугодии инфляции и ключевой ставки Центробанка.
«
"Те меры, которые мы принимаем в рамках бюджета — мы готовим сбалансированный бюджет, налоговые предложения сейчас рассматриваем — они все-таки дают основания Центробанку держать ставку, не повышая ее. Мы надеемся, что, я говорил уже, инфляция во втором полугодии будет снижаться и ставка тоже", - заявил он в интервью газете "Известия".
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Антон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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