https://ria.ru/20240607/inflyatsiya-1951415594.html
Минфин надеется, что инфляция начнет снижаться во втором полугодии
Минфин надеется, что инфляция начнет снижаться во втором полугодии - РИА Новости, 07.06.2024
Минфин надеется, что инфляция начнет снижаться во втором полугодии
Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках ПМЭФ выразил надежду на снижение во втором полугодии инфляции и ключевой ставки Центробанка. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:16
2024-06-07T16:16
2024-06-07T16:35
пмэф-2024
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_11b80d13b352c705e2278978f2543955.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках ПМЭФ выразил надежду на снижение во втором полугодии инфляции и ключевой ставки Центробанка."Те меры, которые мы принимаем в рамках бюджета — мы готовим сбалансированный бюджет, налоговые предложения сейчас рассматриваем — они все-таки дают основания Центробанку держать ставку, не повышая ее. Мы надеемся, что, я говорил уже, инфляция во втором полугодии будет снижаться и ставка тоже", - заявил он в интервью газете "Известия".Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240607/putin-1951411314.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_9082cbceb7bc5f32cca175c7b44fca9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин надеется, что инфляция начнет снижаться во втором полугодии
Силуанов надеется, что инфляция и ставка ЦБ начнут снижаться во втором полугодии