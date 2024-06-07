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Эксперт: сотрудничество России и Индии перешло к гражданскому сектору - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
20:29 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/indiya-1951532472.html
Эксперт: сотрудничество России и Индии перешло к гражданскому сектору
Эксперт: сотрудничество России и Индии перешло к гражданскому сектору - РИА Новости, 07.06.2024
Эксперт: сотрудничество России и Индии перешло к гражданскому сектору
Сотрудничество между Россией и Индией перешло от оборонного к гражданскому сектору экономики, где партнерство нуждается в дальнейшем ускорении, заявил РИА... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:29
2024-06-07T20:29
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экономика
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Сотрудничество между Россией и Индией перешло от оборонного к гражданскому сектору экономики, где партнерство нуждается в дальнейшем ускорении, заявил РИА Новости представитель Федерации торгово-промышленных палат Индии (FICCI) Трибхуван Дарбари. "Все началось с сотрудничества в области обороны, и впоследствии уровень сотрудничества между двумя странами и их руководством поднялся на новый уровень. Это оказывает очень хорошее влияние на общее сотрудничество не только в оборонном сегменте, но и в гражданском сегменте. Мы очень гордимся тем, что такое лидерство придает отрасли очень сильный импульс, а затем этот импульс продолжают развивать лидеры отрасли. Это важный сигнал, и я думаю, что эти сигналы очень ясны: мы должны наращивать темпы в гражданских сегментах", - заявил глава Российско-индийского делового совета FICCI на полях Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что Индия претерпевает модернизацию и открыта сотрудничеству с другими странами. "Индия - это страна, где все действительно происходит. Происходит масштабная модернизация, в частности, развитие инфраструктуры. Вам будет приятно узнать, что российские компании поставляют индийскому управлению аэропортов системы посадки по приборам. Хорошо, что российские компании стремятся внедрить хорошие технологии в Индии, где такие технологии широко используются из-за планов модернизации", - сказал Дарбари. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240607/indiya-1951286387.html
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экономика, технологии, индия, россия
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Индия, Россия
Эксперт: сотрудничество России и Индии перешло к гражданскому сектору

FICCI: сотрудничество России и Индии перешло от обороны к гражданскому сектору

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Сотрудничество между Россией и Индией перешло от оборонного к гражданскому сектору экономики, где партнерство нуждается в дальнейшем ускорении, заявил РИА Новости представитель Федерации торгово-промышленных палат Индии (FICCI) Трибхуван Дарбари.
"Все началось с сотрудничества в области обороны, и впоследствии уровень сотрудничества между двумя странами и их руководством поднялся на новый уровень. Это оказывает очень хорошее влияние на общее сотрудничество не только в оборонном сегменте, но и в гражданском сегменте. Мы очень гордимся тем, что такое лидерство придает отрасли очень сильный импульс, а затем этот импульс продолжают развивать лидеры отрасли. Это важный сигнал, и я думаю, что эти сигналы очень ясны: мы должны наращивать темпы в гражданских сегментах", - заявил глава Российско-индийского делового совета FICCI на полях Петербургского международного экономического форума.
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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Он отметил, что Индия претерпевает модернизацию и открыта сотрудничеству с другими странами.
"Индия - это страна, где все действительно происходит. Происходит масштабная модернизация, в частности, развитие инфраструктуры. Вам будет приятно узнать, что российские компании поставляют индийскому управлению аэропортов системы посадки по приборам. Хорошо, что российские компании стремятся внедрить хорошие технологии в Индии, где такие технологии широко используются из-за планов модернизации", - сказал Дарбари.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаТехнологииИндияРоссия
 
 
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