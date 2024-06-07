https://ria.ru/20240607/indiya-1951532472.html

Эксперт: сотрудничество России и Индии перешло к гражданскому сектору

Эксперт: сотрудничество России и Индии перешло к гражданскому сектору - РИА Новости, 07.06.2024

Эксперт: сотрудничество России и Индии перешло к гражданскому сектору

Сотрудничество между Россией и Индией перешло от оборонного к гражданскому сектору экономики, где партнерство нуждается в дальнейшем ускорении, заявил РИА... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T20:29

2024-06-07T20:29

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Сотрудничество между Россией и Индией перешло от оборонного к гражданскому сектору экономики, где партнерство нуждается в дальнейшем ускорении, заявил РИА Новости представитель Федерации торгово-промышленных палат Индии (FICCI) Трибхуван Дарбари. "Все началось с сотрудничества в области обороны, и впоследствии уровень сотрудничества между двумя странами и их руководством поднялся на новый уровень. Это оказывает очень хорошее влияние на общее сотрудничество не только в оборонном сегменте, но и в гражданском сегменте. Мы очень гордимся тем, что такое лидерство придает отрасли очень сильный импульс, а затем этот импульс продолжают развивать лидеры отрасли. Это важный сигнал, и я думаю, что эти сигналы очень ясны: мы должны наращивать темпы в гражданских сегментах", - заявил глава Российско-индийского делового совета FICCI на полях Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что Индия претерпевает модернизацию и открыта сотрудничеству с другими странами. "Индия - это страна, где все действительно происходит. Происходит масштабная модернизация, в частности, развитие инфраструктуры. Вам будет приятно узнать, что российские компании поставляют индийскому управлению аэропортов системы посадки по приборам. Хорошо, что российские компании стремятся внедрить хорошие технологии в Индии, где такие технологии широко используются из-за планов модернизации", - сказал Дарбари. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240607/indiya-1951286387.html

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экономика, технологии, индия, россия