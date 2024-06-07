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Индия ожидает рост числа бизнес-миссий из России, заявил посол в Москве - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
12:14 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/indiya-1951286387.html
Индия ожидает рост числа бизнес-миссий из России, заявил посол в Москве
Индия ожидает рост числа бизнес-миссий из России, заявил посол в Москве - РИА Новости, 07.06.2024
Индия ожидает рост числа бизнес-миссий из России, заявил посол в Москве
Посол Индии в России Винай Кумар заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что Индия ожидает рост числа бизнес-миссий из России. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:14
2024-06-07T12:14
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Посол Индии в России Винай Кумар заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что Индия ожидает рост числа бизнес-миссий из России. "В прошлом году более чем 20 бизнес-делегаций посетили страну, в последние два дня я провел тут (на полях форума) много встреч с различными людьми, и мы ожидаем, что визиты бизнес-миссий, в частности, в Индию продолжатся, что упростит работу, и конечно, таким образом, будут образовываться прямые связи между сообществами", - сказал посол в ходе прошедшего в рамках ПМЭФ круглого стола "Россия - Индия". Он также отметил, что в последние годы улучшилась ситуация с логистикой товаров из Индии в Россию. "(Транспортная компания) Fesco транспортирует различные типы контейнеров, включая холодильные контейнеры, и другие. Также много работы проводится по транспортным коридорам и по морским путям, в частности, я говорю о пути Ченнаи-Владивосток", - сказал посол. Кумар также отметил необходимость создания в Индии большего числа совместных с российскими компаниями предприятий. "Я хотел бы подчеркнуть, что нам надо создавать возможности для большего числа совместных предприятий между Индией и Россией. Чтобы в Индии создавалось в рамках этих предприятий больше производств. Мы планируем всячески продвигать такие предприятия... Я очень оптимистично настроен в плане нашей взаимной торговли и инвестиций. Мы должны углублять наши экономические связи", - заключил посол.
https://ria.ru/20240607/peskov-1951278539.html
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индия, россия, экономика, бизнес, торговля, пмэф
ПМЭФ-2024, Индия, Россия, Экономика, Бизнес, Торговля, ПМЭФ
Индия ожидает рост числа бизнес-миссий из России, заявил посол в Москве

Посол Индии в России: ожидается рост числа бизнес-миссий из России

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Посол Индии в России Винай Кумар заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что Индия ожидает рост числа бизнес-миссий из России.
"В прошлом году более чем 20 бизнес-делегаций посетили страну, в последние два дня я провел тут (на полях форума) много встреч с различными людьми, и мы ожидаем, что визиты бизнес-миссий, в частности, в Индию продолжатся, что упростит работу, и конечно, таким образом, будут образовываться прямые связи между сообществами", - сказал посол в ходе прошедшего в рамках ПМЭФ круглого стола "Россия - Индия".
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Он также отметил, что в последние годы улучшилась ситуация с логистикой товаров из Индии в Россию.
"(Транспортная компания) Fesco транспортирует различные типы контейнеров, включая холодильные контейнеры, и другие. Также много работы проводится по транспортным коридорам и по морским путям, в частности, я говорю о пути Ченнаи-Владивосток", - сказал посол.
Кумар также отметил необходимость создания в Индии большего числа совместных с российскими компаниями предприятий.
"Я хотел бы подчеркнуть, что нам надо создавать возможности для большего числа совместных предприятий между Индией и Россией. Чтобы в Индии создавалось в рамках этих предприятий больше производств. Мы планируем всячески продвигать такие предприятия... Я очень оптимистично настроен в плане нашей взаимной торговли и инвестиций. Мы должны углублять наши экономические связи", - заключил посол.
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