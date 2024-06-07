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На индексацию пенсий работающим пенсионерам средства есть, заявила Голикова - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
19:13 07.06.2024 (обновлено: 20:26 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/indeksatsiya-1951508557.html
На индексацию пенсий работающим пенсионерам средства есть, заявила Голикова
На индексацию пенсий работающим пенсионерам средства есть, заявила Голикова - РИА Новости, 07.06.2024
На индексацию пенсий работающим пенсионерам средства есть, заявила Голикова
Средств в Социальном фонде России на индексацию пенсий работающим пенсионерам достаточно, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:13
2024-06-07T20:26
пмэф-2024
общество
пенсии
татьяна голикова
россия
госдума рф
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Средств в Социальном фонде России на индексацию пенсий работающим пенсионерам достаточно, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Президент России Владимир Путин поручил принять закон об индексации пенсий работающим пенсионерам в весеннюю сессию Госдумы, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.&quot;Наверное, одно из самых ключевых для наших граждан - это возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров с 2025 года. Для людей это ожидаемое решение. И средств в Социальном фонде достаточно, доходы поступают стабильно&quot;, - сказала Голикова журналистам на ПМЭФ.Она отметила, что соответствующий закон будет подготовлен совместно с депутатами.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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Выступление Путина на ПМЭФ-2024: главные тезисы
Ключевым событием Петербургского международного экономического форума стало выступление Владимира Путина на пленарной сессии.  Традиционно в своей речи Путин сделал акцент на экономике: Россия стала четвертой экономикой мира по ВВП, опередив Японию, и остается одним из ключевых участников мировой торговли, несмотря на санкции. Кроме того, президент заявил о создании в рамках БРИКС независимой платежной системы. Что касается внутренних показателей, Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей. А также сообщил о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. С 2025 года МРОТ составит 48% медианной зарплаты и достигнет 22 тысяч рублей.
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общество, пенсии, татьяна голикова, россия, госдума рф, владимир путин
ПМЭФ-2024, Общество, Пенсии, Татьяна Голикова, Россия, Госдума РФ, Владимир Путин
На индексацию пенсий работающим пенсионерам средства есть, заявила Голикова

Голикова: средств на индексацию пенсий работающим пенсионерам достаточно

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Татьяна Голикова . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Средств в Социальном фонде России на индексацию пенсий работающим пенсионерам достаточно, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент России Владимир Путин поручил принять закон об индексации пенсий работающим пенсионерам в весеннюю сессию Госдумы, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
«

"Наверное, одно из самых ключевых для наших граждан - это возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров с 2025 года. Для людей это ожидаемое решение. И средств в Социальном фонде достаточно, доходы поступают стабильно", - сказала Голикова журналистам на ПМЭФ.

Она отметила, что соответствующий закон будет подготовлен совместно с депутатами.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
 
ПМЭФ-2024ОбществоПенсииТатьяна ГоликоваРоссияГосдума РФВладимир Путин
 
 
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