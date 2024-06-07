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Решетников назвал одну из причин замедления импорта

Решетников назвал одну из причин замедления импорта - РИА Новости, 07.06.2024

Решетников назвал одну из причин замедления импорта

Замедление импорта в РФ могло произойти в том числе за счет инвестиционного импорта, что несет определенные риски для инвестиций, сказал глава Минэкономразвития РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T00:33

2024-06-07T00:33

2024-06-07T01:28

пмэф-2024

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рбк (медиагруппа)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Замедление импорта в РФ могло произойти в том числе за счет инвестиционного импорта, что несет определенные риски для инвестиций, сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников на ПМЭФ. Ранее в четверг Решетников говорил, что импорт сейчас находится на достаточно низком уровне. При этом он выразил надежду, что импорт подрастет в третьем квартале. "Конечно, нас смущает, что немножко во втором квартале у нас притормозился импорт, и в том числе, или в особенности, у нас есть подозрения, что импорт инвестиционный. И это тоже тревожно", - заявил Решетников в интервью телеканалу РБК. Ранее Росстат сообщил, что инвестиции в основной капитал в РФ в первом квартале текущего года выросли на 14,5%. Данные по росту инвестиций в основной капитал в России за первый квартал 2024 года позволяют улучшить прогноз по итогам года с текущих 2,3%, также говорил Решетников. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), рбк (медиагруппа), федеральная служба государственной статистики (росстат)