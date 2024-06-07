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Решетников назвал одну из причин замедления импорта - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
00:33 07.06.2024 (обновлено: 01:28 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/import-1951188780.html
Решетников назвал одну из причин замедления импорта
Решетников назвал одну из причин замедления импорта - РИА Новости, 07.06.2024
Решетников назвал одну из причин замедления импорта
Замедление импорта в РФ могло произойти в том числе за счет инвестиционного импорта, что несет определенные риски для инвестиций, сказал глава Минэкономразвития РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T00:33
2024-06-07T01:28
пмэф-2024
экономика
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
рбк (медиагруппа)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Замедление импорта в РФ могло произойти в том числе за счет инвестиционного импорта, что несет определенные риски для инвестиций, сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников на ПМЭФ. Ранее в четверг Решетников говорил, что импорт сейчас находится на достаточно низком уровне. При этом он выразил надежду, что импорт подрастет в третьем квартале. "Конечно, нас смущает, что немножко во втором квартале у нас притормозился импорт, и в том числе, или в особенности, у нас есть подозрения, что импорт инвестиционный. И это тоже тревожно", - заявил Решетников в интервью телеканалу РБК. Ранее Росстат сообщил, что инвестиции в основной капитал в РФ в первом квартале текущего года выросли на 14,5%. Данные по росту инвестиций в основной капитал в России за первый квартал 2024 года позволяют улучшить прогноз по итогам года с текущих 2,3%, также говорил Решетников. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240423/import-1941853260.html
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экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), рбк (медиагруппа), федеральная служба государственной статистики (росстат)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), РБК (медиагруппа), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Решетников назвал одну из причин замедления импорта

Решетников: замедление импорта могло произойти за счет инвестиционного импорта

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на ПМЭФ-2024
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на ПМЭФ-2024. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Замедление импорта в РФ могло произойти в том числе за счет инвестиционного импорта, что несет определенные риски для инвестиций, сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников на ПМЭФ.
Ранее в четверг Решетников говорил, что импорт сейчас находится на достаточно низком уровне. При этом он выразил надежду, что импорт подрастет в третьем квартале.
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"Конечно, нас смущает, что немножко во втором квартале у нас притормозился импорт, и в том числе, или в особенности, у нас есть подозрения, что импорт инвестиционный. И это тоже тревожно", - заявил Решетников в интервью телеканалу РБК.
Ранее Росстат сообщил, что инвестиции в основной капитал в РФ в первом квартале текущего года выросли на 14,5%. Данные по росту инвестиций в основной капитал в России за первый квартал 2024 года позволяют улучшить прогноз по итогам года с текущих 2,3%, также говорил Решетников.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)РБК (медиагруппа)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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