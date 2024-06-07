https://ria.ru/20240607/igil-1951305643.html

Жителя Волгоградской области задержали за перевод денег террористам

Жителя Волгоградской области задержали за перевод денег террористам - РИА Новости, 07.06.2024

Жителя Волгоградской области задержали за перевод денег террористам

Сотрудники УФСБ по Волгоградской области задержали мужчину, который переводил деньги запрещенным в России террористическим организациям ИГИЛ* и "Катиба Таухид... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:54

2024-06-07T12:54

2024-06-07T12:54

происшествия

волгоградская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВОЛГОГРАД, 7 июн – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Волгоградской области задержали мужчину, который переводил деньги запрещенным в России террористическим организациям ИГИЛ* и "Катиба Таухид валь-Джихад"*, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства. "Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области задержан 30-летний местный житель, подозреваемый в ресурсном обеспечении международных террористических организаций. Установлено, что мужчина перечислял денежные средства участникам МТО, признанных на территории Российской Федерации террористическими ("ИГИЛ"*, "Катиба Таухид валь-Джихад"*), в целях обеспечения деятельности указанных организаций", – говорится в сообщении ФСБ. Отмечается, что против мужчины завели уголовное дело за содействие террористической деятельности.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240524/terrorizm-1948043475.html

волгоградская область

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происшествия, волгоградская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)