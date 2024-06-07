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Жителя Волгоградской области задержали за перевод денег террористам - РИА Новости, 07.06.2024
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12:54 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/igil-1951305643.html
Жителя Волгоградской области задержали за перевод денег террористам
Жителя Волгоградской области задержали за перевод денег террористам - РИА Новости, 07.06.2024
Жителя Волгоградской области задержали за перевод денег террористам
Сотрудники УФСБ по Волгоградской области задержали мужчину, который переводил деньги запрещенным в России террористическим организациям ИГИЛ* и "Катиба Таухид... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:54
2024-06-07T12:54
происшествия
волгоградская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВОЛГОГРАД, 7 июн – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Волгоградской области задержали мужчину, который переводил деньги запрещенным в России террористическим организациям ИГИЛ* и "Катиба Таухид валь-Джихад"*, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства. "Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области задержан 30-летний местный житель, подозреваемый в ресурсном обеспечении международных террористических организаций. Установлено, что мужчина перечислял денежные средства участникам МТО, признанных на территории Российской Федерации террористическими ("ИГИЛ"*, "Катиба Таухид валь-Джихад"*), в целях обеспечения деятельности указанных организаций", – говорится в сообщении ФСБ. Отмечается, что против мужчины завели уголовное дело за содействие террористической деятельности.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240524/terrorizm-1948043475.html
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происшествия, волгоградская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Волгоградской области задержали за перевод денег террористам

В Волгоградской области ФСБ задержала мужчину, переводившего деньги ИГИЛ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ВОЛГОГРАД, 7 июн – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Волгоградской области задержали мужчину, который переводил деньги запрещенным в России террористическим организациям ИГИЛ* и "Катиба Таухид валь-Джихад"*, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.
"Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области задержан 30-летний местный житель, подозреваемый в ресурсном обеспечении международных террористических организаций. Установлено, что мужчина перечислял денежные средства участникам МТО, признанных на территории Российской Федерации террористическими ("ИГИЛ"*, "Катиба Таухид валь-Джихад"*), в целях обеспечения деятельности указанных организаций", – говорится в сообщении ФСБ.
Отмечается, что против мужчины завели уголовное дело за содействие террористической деятельности.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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