https://ria.ru/20240607/igil-1951305643.html
Жителя Волгоградской области задержали за перевод денег террористам
Жителя Волгоградской области задержали за перевод денег террористам - РИА Новости, 07.06.2024
Жителя Волгоградской области задержали за перевод денег террористам
Сотрудники УФСБ по Волгоградской области задержали мужчину, который переводил деньги запрещенным в России террористическим организациям ИГИЛ* и "Катиба Таухид... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:54
2024-06-07T12:54
2024-06-07T12:54
происшествия
волгоградская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869371711_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_2c416c2ccf5e5553725fbea4601774a0.jpg
ВОЛГОГРАД, 7 июн – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Волгоградской области задержали мужчину, который переводил деньги запрещенным в России террористическим организациям ИГИЛ* и "Катиба Таухид валь-Джихад"*, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства. "Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области задержан 30-летний местный житель, подозреваемый в ресурсном обеспечении международных террористических организаций. Установлено, что мужчина перечислял денежные средства участникам МТО, признанных на территории Российской Федерации террористическими ("ИГИЛ"*, "Катиба Таухид валь-Джихад"*), в целях обеспечения деятельности указанных организаций", – говорится в сообщении ФСБ. Отмечается, что против мужчины завели уголовное дело за содействие террористической деятельности.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240524/terrorizm-1948043475.html
волгоградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869371711_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_6bff27019fd48d2ca8fb67ebfb79713c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Волгоградской области задержали за перевод денег террористам
В Волгоградской области ФСБ задержала мужчину, переводившего деньги ИГИЛ