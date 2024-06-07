https://ria.ru/20240607/gutsul-1951251362.html

Иск против Гросу о защите чести ждет ответа, заявила Гуцул

Иск против Гросу о защите чести ждет ответа, заявила Гуцул - РИА Новости, 07.06.2024

Иск против Гросу о защите чести ждет ответа, заявила Гуцул

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила в интервью РИА Новости, что ее иск против спикера молдавского парламента Игоря Гросу еще ждет ответа, отклонили РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T10:53

2024-06-07T10:53

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила в интервью РИА Новости, что ее иск против спикера молдавского парламента Игоря Гросу еще ждет ответа, отклонили только электронную копию, которая, очевидно, не имела подписи, так как была простым дубликатом. Ранее сайт anticoruptie.md, специализирующийся на журналистских расследованиях, сообщил, что суд отклонил иск главы Гагаузии Евгении Гуцул к спикеру молдавского парламента Игорю Гросу о защите чести и достоинства из-за того, что документ не подписан надлежащим образом. "Все документы иска о защите чести и достоинства против Гросу были поданы правильно: и в электронном виде, и по почте, то есть дублировались. Но они посчитали, что по электронной почти должно было быть с электронной подписью, хотя это все был лишь дубликат. Они нам вернули с отказом по электронной подписи, но у нас еще по почте (отправлены документы - ред.). Мы еще посмотрим какое решение они примут", - сказала Гуцул агентству "на полях" ПМЭФ-2024. Она добавила, что продолжит добиваться наказания для президента Молдавии Майи Санду и Гросу за их высказывания. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:30 мск.

https://ria.ru/20240319/gagauziya-1934158263.html

https://ria.ru/20240410/gutsul-1938991373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, гагаузия, молдавия, игорь гросу, евгения гуцул, майя санду