https://ria.ru/20240607/gutsul-1951249306.html

Гуцул проведет встречи с российскими губернаторами на ПМЭФ

Гуцул проведет встречи с российскими губернаторами на ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024

Гуцул проведет встречи с российскими губернаторами на ПМЭФ

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул сообщила РИА Новости, что проведет встречи с рядом российских губернаторов в рамках Петербургского... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T10:45

2024-06-07T10:45

2024-06-07T10:45

пмэф-2024

гагаузия

евгения гуцул

экономика

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул сообщила РИА Новости, что проведет встречи с рядом российских губернаторов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "У нас очень много запланированных встреч на эти два дня. Мы встречаемся со многими губернаторами Российской Федерации. Также у нас есть мероприятие, которое будет посвящено Петербургскому международному экономическому форуму", - сказала Гуцул агентству на полях ПМЭФ. Она добавила, что повестка Гагаузии на форуме является очень насыщенной. "Я уверена, что они будут продуктивные для нашей Гагаузской автономии. У нас много соглашений с некоторыми губерниями, и мы хотим их возобновить, чтобы они соответствовали времени", - подчеркнула Гуцул. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240607/poshliny-1951220749.html

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гагаузия

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Дарья Буймова

гагаузия, евгения гуцул, экономика