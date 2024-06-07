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Гуцул проведет встречи с российскими губернаторами на ПМЭФ
Гуцул проведет встречи с российскими губернаторами на ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
Гуцул проведет встречи с российскими губернаторами на ПМЭФ
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул сообщила РИА Новости, что проведет встречи с рядом российских губернаторов в рамках Петербургского... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:45
2024-06-07T10:45
2024-06-07T10:45
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул сообщила РИА Новости, что проведет встречи с рядом российских губернаторов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "У нас очень много запланированных встреч на эти два дня. Мы встречаемся со многими губернаторами Российской Федерации. Также у нас есть мероприятие, которое будет посвящено Петербургскому международному экономическому форуму", - сказала Гуцул агентству на полях ПМЭФ. Она добавила, что повестка Гагаузии на форуме является очень насыщенной. "Я уверена, что они будут продуктивные для нашей Гагаузской автономии. У нас много соглашений с некоторыми губерниями, и мы хотим их возобновить, чтобы они соответствовали времени", - подчеркнула Гуцул. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240607/poshliny-1951220749.html
https://ria.ru/20240607/gutsul-1951230573.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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гагаузия, евгения гуцул, экономика
ПМЭФ-2024, Гагаузия, Евгения Гуцул, Экономика
Гуцул проведет встречи с российскими губернаторами на ПМЭФ
Глава Гагаузии Гуцул проведет встречи с главами российских регионов на ПМЭФ