https://ria.ru/20240607/gutsul-1951233968.html

Гагаузия обратится в Конституционный суд по автономии своих судов

Гагаузия обратится в Конституционный суд по автономии своих судов - РИА Новости, 07.06.2024

Гагаузия обратится в Конституционный суд по автономии своих судов

Гагаузия намерена обратиться в Конституционный суд Молдавии, чтобы исключить выведение собственных судов из подчинения региона, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T10:05

2024-06-07T10:05

2024-06-07T13:51

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Гагаузия намерена обратиться в Конституционный суд Молдавии, чтобы исключить выведение собственных судов из подчинения региона, заявила в интервью РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. "Да, конечно, мы обратимся в Конституционный суд, мы сейчас над этим работаем", - сказала Гуцул агентству на полях ПМЭФ-2024. Она уточнила, что иск подготовят Национальное собрание совместно с Исполнительным комитетом автономии. "Мы уверены, что тоже победа будет за нами, потому что это не законное решение, это идет полная ликвидация Гагаузской автономии, то есть у нас в законе по особому правовому статусу отмечено, что суды – это полномочия Гагаузской автономии", - подчеркнула Гуцул. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В административном центре Гагаузии – Комрате во вторник проходила встреча представителей госканцелярии Молдавии и мэров населенных пунктов автономии, где одной из тем обсуждения стало реформирование судебных инстанций, предполагающее возможность выведения судов Гагаузии из подчинения автономии. Глава Гагаузии Евгения Гуцул накануне встречи сообщила, что и на этот раз центральные власти при организации этого мероприятия полностью игнорируют власти региона. Представители парламента и исполнительной власти региона тем не менее пришли на встречу. Ее трансляция проводилась на странице молдавского телеканала TV6 в соцсети Facebook*. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240306/gagauziya-1931357688.html

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