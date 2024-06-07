https://ria.ru/20240607/gutsul-1951233968.html
Гагаузия обратится в Конституционный суд по автономии своих судов
Гагаузия обратится в Конституционный суд по автономии своих судов - РИА Новости, 07.06.2024
Гагаузия обратится в Конституционный суд по автономии своих судов
Гагаузия намерена обратиться в Конституционный суд Молдавии, чтобы исключить выведение собственных судов из подчинения региона, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:05
2024-06-07T10:05
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Гагаузия намерена обратиться в Конституционный суд Молдавии, чтобы исключить выведение собственных судов из подчинения региона, заявила в интервью РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. "Да, конечно, мы обратимся в Конституционный суд, мы сейчас над этим работаем", - сказала Гуцул агентству на полях ПМЭФ-2024. Она уточнила, что иск подготовят Национальное собрание совместно с Исполнительным комитетом автономии. "Мы уверены, что тоже победа будет за нами, потому что это не законное решение, это идет полная ликвидация Гагаузской автономии, то есть у нас в законе по особому правовому статусу отмечено, что суды – это полномочия Гагаузской автономии", - подчеркнула Гуцул. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В административном центре Гагаузии – Комрате во вторник проходила встреча представителей госканцелярии Молдавии и мэров населенных пунктов автономии, где одной из тем обсуждения стало реформирование судебных инстанций, предполагающее возможность выведения судов Гагаузии из подчинения автономии. Глава Гагаузии Евгения Гуцул накануне встречи сообщила, что и на этот раз центральные власти при организации этого мероприятия полностью игнорируют власти региона. Представители парламента и исполнительной власти региона тем не менее пришли на встречу. Ее трансляция проводилась на странице молдавского телеканала TV6 в соцсети Facebook*. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240306/gagauziya-1931357688.html
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, евгения гуцул, facebook
ПМЭФ-2024, В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Евгения Гуцул, Facebook
Гагаузия обратится в Конституционный суд по автономии своих судов
Гуцул: Гагаузия обратится в КС из-за ситуации с автономией судов региона
C.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Гагаузия намерена обратиться в Конституционный суд Молдавии, чтобы исключить выведение собственных судов из подчинения региона, заявила в интервью РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.
"Да, конечно, мы обратимся в Конституционный суд, мы сейчас над этим работаем", - сказала Гуцул агентству на полях ПМЭФ-2024.
Она уточнила, что иск подготовят Национальное собрание совместно с Исполнительным комитетом автономии.
"Мы уверены, что тоже победа будет за нами, потому что это не законное решение, это идет полная ликвидация Гагаузской автономии, то есть у нас в законе по особому правовому статусу отмечено, что суды – это полномочия Гагаузской автономии", - подчеркнула Гуцул.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией
, тогда как Кишинев
провозгласил курс на европейскую интеграцию. В административном центре Гагаузии
– Комрате
во вторник проходила встреча представителей госканцелярии Молдавии и мэров населенных пунктов автономии, где одной из тем обсуждения стало реформирование судебных инстанций, предполагающее возможность выведения судов Гагаузии из подчинения автономии. Глава Гагаузии Евгения Гуцул накануне встречи сообщила, что и на этот раз центральные власти при организации этого мероприятия полностью игнорируют власти региона. Представители парламента и исполнительной власти региона тем не менее пришли на встречу. Ее трансляция проводилась на странице молдавского телеканала TV6 в соцсети Facebook
*.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.