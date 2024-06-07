https://ria.ru/20240607/gutsul-1951230573.html
Россияне смогут купить ягоды и фрукты из Гагаузии
Россияне смогут купить ягоды и фрукты из Гагаузии - РИА Новости, 07.06.2024
Россияне смогут купить ягоды и фрукты из Гагаузии
Россияне смогут купить ягоды и фрукты из Гагаузии, молдавский регион также планирует обратиться к Москве по поводу отмены таможенных пошлин для гагаузских... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:56
2024-06-07T09:56
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россияне смогут купить ягоды и фрукты из Гагаузии, молдавский регион также планирует обратиться к Москве по поводу отмены таможенных пошлин для гагаузских виноделов, заявила в интервью РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Ранее лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор сообщил, что в России открывается торговый дом Молдавии, который поможет молдавским товарам попасть в российские торговые сети. "У нас подали заявление около восьми экономических агентов, которые занимаются фруктами и ягодами: это черешня, вишня, яблоки", - сказала Гуцул на полях Петербургского международного экономического форума. Она добавила, что раньше из-за действий Кишинева гагаузские товары не попадали в Россию и оставались гнить. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы наши виноделы имели возможность без таможенной пошлины продавать товары… Выйдем с просьбой к России, чтобы пошли нам на уступки, чтобы таможенная пошлина не взималась и (мы могли) иметь хорошие привилегии на акцизы", - сообщила Гуцул. Она выразила надежду, что Москва снова протянет руку помощи автономии. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.
https://ria.ru/20240420/gutsul-1941254503.html
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экономика, россия, москва, гагаузия, евгения гуцул, илан шор
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Москва, Гагаузия, Евгения Гуцул, Илан Шор
Россияне смогут купить ягоды и фрукты из Гагаузии
Гуцул: ягоды и фрукты из Гагаузии можно будет купить в России
C.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россияне смогут купить ягоды и фрукты из Гагаузии, молдавский регион также планирует обратиться к Москве по поводу отмены таможенных пошлин для гагаузских виноделов, заявила в интервью РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.
Ранее лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор сообщил, что в России открывается торговый дом Молдавии, который поможет молдавским товарам попасть в российские торговые сети.
"У нас подали заявление около восьми экономических агентов, которые занимаются фруктами и ягодами: это черешня, вишня, яблоки", - сказала Гуцул на полях Петербургского международного экономического форума.
Она добавила, что раньше из-за действий Кишинева гагаузские товары не попадали в Россию и оставались гнить. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы наши виноделы имели возможность без таможенной пошлины продавать товары… Выйдем с просьбой к России, чтобы пошли нам на уступки, чтобы таможенная пошлина не взималась и (мы могли) иметь хорошие привилегии на акцизы", - сообщила Гуцул.
Она выразила надежду, что Москва снова протянет руку помощи автономии.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.