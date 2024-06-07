https://ria.ru/20240607/gutsul-1951225220.html

Гагаузия попросит Россию помочь из-за ситуации с денежными переводами

Гагаузия попросит Россию помочь из-за ситуации с денежными переводами - РИА Новости, 07.06.2024

Гагаузия попросит Россию помочь из-за ситуации с денежными переводами

Гагаузия намерена обратиться к российской стороне, чтобы вернуть жителям региона возможность проводить денежные переводы через систему "Золотая корона", заявила РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T09:38

2024-06-07T09:38

2024-06-07T10:54

пмэф-2024

технологии

россия

молдавия

кишинев

евгения гуцул

в мире

гагаузия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951096817_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d9eddb3f100a06695f7d81b46e804915.jpg

C.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Гагаузия намерена обратиться к российской стороне, чтобы вернуть жителям региона возможность проводить денежные переводы через систему "Золотая корона", заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 глава автономии Евгения Гуцул. "Мы попытаемся, мы обратимся в очередной раз за помощью к Российской Федерации, чтобы смогли найти возможность действительно как-то помочь нашим людям и чтобы у них была возможность пользоваться дальше услугами "Короны", — сказала она.В конце мая стало известно, что платежная система "Золотая корона" временно приостановила онлайн-переводы из России в Молдавию, отправить в республику можно лишь наличные через банки. Гуцул отметила, что получила много звонков и сообщений по этому вопросу.По ее словам, в Кишиневе будут блокировать и эту инициативу, но Гагаузия приложит все усилия, чтобы вернуть переводы по "Золотой короне". "Мы пользовались часто услугой "Короны", могли своим родственникам, своим родным отправлять финансовые средства. К сожалению, как я уже говорила, безграмотная политика PAS, она привела к тотальной нищете народа", — отметила Гуцул. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240603/gutsul-1950136398.html

https://ria.ru/20240410/gutsul-1939211852.html

россия

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, в мире, гагаузия