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Гагаузия попросит Россию помочь из-за ситуации с денежными переводами
Гагаузия попросит Россию помочь из-за ситуации с денежными переводами - РИА Новости, 07.06.2024
Гагаузия попросит Россию помочь из-за ситуации с денежными переводами
Гагаузия намерена обратиться к российской стороне, чтобы вернуть жителям региона возможность проводить денежные переводы через систему "Золотая корона", заявила РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:38
2024-06-07T09:38
2024-06-07T10:54
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Гагаузия намерена обратиться к российской стороне, чтобы вернуть жителям региона возможность проводить денежные переводы через систему "Золотая корона", заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 глава автономии Евгения Гуцул. "Мы попытаемся, мы обратимся в очередной раз за помощью к Российской Федерации, чтобы смогли найти возможность действительно как-то помочь нашим людям и чтобы у них была возможность пользоваться дальше услугами "Короны", — сказала она.В конце мая стало известно, что платежная система "Золотая корона" временно приостановила онлайн-переводы из России в Молдавию, отправить в республику можно лишь наличные через банки. Гуцул отметила, что получила много звонков и сообщений по этому вопросу.По ее словам, в Кишиневе будут блокировать и эту инициативу, но Гагаузия приложит все усилия, чтобы вернуть переводы по "Золотой короне". "Мы пользовались часто услугой "Короны", могли своим родственникам, своим родным отправлять финансовые средства. К сожалению, как я уже говорила, безграмотная политика PAS, она привела к тотальной нищете народа", — отметила Гуцул. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240603/gutsul-1950136398.html
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ПМЭФ-2024, Технологии, Россия, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, В мире, Гагаузия
Гагаузия попросит Россию помочь из-за ситуации с денежными переводами
Гагаузия обратится к России, чтобы вернуть возможность переводов через "Корону"