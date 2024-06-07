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Гагаузия попросит Россию помочь из-за ситуации с денежными переводами - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
09:38 07.06.2024 (обновлено: 10:54 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/gutsul-1951225220.html
Гагаузия попросит Россию помочь из-за ситуации с денежными переводами
Гагаузия попросит Россию помочь из-за ситуации с денежными переводами - РИА Новости, 07.06.2024
Гагаузия попросит Россию помочь из-за ситуации с денежными переводами
Гагаузия намерена обратиться к российской стороне, чтобы вернуть жителям региона возможность проводить денежные переводы через систему "Золотая корона", заявила РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:38
2024-06-07T10:54
пмэф-2024
технологии
россия
молдавия
кишинев
евгения гуцул
в мире
гагаузия
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Гагаузия намерена обратиться к российской стороне, чтобы вернуть жителям региона возможность проводить денежные переводы через систему "Золотая корона", заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 глава автономии Евгения Гуцул. &quot;Мы попытаемся, мы обратимся в очередной раз за помощью к Российской Федерации, чтобы смогли найти возможность действительно как-то помочь нашим людям и чтобы у них была возможность пользоваться дальше услугами &quot;Короны&quot;, — сказала она.В конце мая стало известно, что платежная система "Золотая корона" временно приостановила онлайн-переводы из России в Молдавию, отправить в республику можно лишь наличные через банки. Гуцул отметила, что получила много звонков и сообщений по этому вопросу.По ее словам, в Кишиневе будут блокировать и эту инициативу, но Гагаузия приложит все усилия, чтобы вернуть переводы по "Золотой короне". "Мы пользовались часто услугой "Короны", могли своим родственникам, своим родным отправлять финансовые средства. К сожалению, как я уже говорила, безграмотная политика PAS, она привела к тотальной нищете народа", — отметила Гуцул. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240603/gutsul-1950136398.html
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технологии, россия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, в мире, гагаузия
ПМЭФ-2024, Технологии, Россия, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, В мире, Гагаузия
Гагаузия попросит Россию помочь из-за ситуации с денежными переводами

Гагаузия обратится к России, чтобы вернуть возможность переводов через "Корону"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на ПМЭФ-2024
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул на ПМЭФ-2024
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Гагаузия намерена обратиться к российской стороне, чтобы вернуть жителям региона возможность проводить денежные переводы через систему "Золотая корона", заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 глава автономии Евгения Гуцул.
«

"Мы попытаемся, мы обратимся в очередной раз за помощью к Российской Федерации, чтобы смогли найти возможность действительно как-то помочь нашим людям и чтобы у них была возможность пользоваться дальше услугами "Короны", — сказала она.

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В конце мая стало известно, что платежная система "Золотая корона" временно приостановила онлайн-переводы из России в Молдавию, отправить в республику можно лишь наличные через банки.
Гуцул отметила, что получила много звонков и сообщений по этому вопросу.
По ее словам, в Кишиневе будут блокировать и эту инициативу, но Гагаузия приложит все усилия, чтобы вернуть переводы по "Золотой короне".
«
"Мы пользовались часто услугой "Короны", могли своим родственникам, своим родным отправлять финансовые средства. К сожалению, как я уже говорила, безграмотная политика PAS, она привела к тотальной нищете народа", — отметила Гуцул.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ТехнологииРоссияМолдавияКишиневЕвгения ГуцулВ миреГагаузия
 
 
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