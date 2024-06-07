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Генсек ООН призвал ядерные державы возобновить диалог - РИА Новости, 07.06.2024
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18:24 07.06.2024 (обновлено: 18:41 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/guterresh-1951493106.html
Генсек ООН призвал ядерные державы возобновить диалог
Генсек ООН призвал ядерные державы возобновить диалог - РИА Новости, 07.06.2024
Генсек ООН призвал ядерные державы возобновить диалог
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мировое сообщество отойти от края ядерной пропасти, а ядерные державы - вернуться к диалогу. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:24
2024-06-07T18:41
в мире
оон
вашингтон (штат)
антониу гутерреш
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мировое сообщество отойти от края ядерной пропасти, а ядерные державы - вернуться к диалогу."Нам нужно отойти от края ядерной пропасти", - сказал он в видеообращении на ежегодном заседании Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association) в Вашингтоне.Он отметил, что страны, обладающие ядерным оружием "должны возобновить диалог".
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в мире, оон, вашингтон (штат), антониу гутерреш
В мире, ООН, Вашингтон (штат), Антониу Гутерреш
Генсек ООН призвал ядерные державы возобновить диалог

Гутерреш: ядерным державам нужно возобновить диалог, надо отойти от пропасти

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мировое сообщество отойти от края ядерной пропасти, а ядерные державы - вернуться к диалогу.
«
"Нам нужно отойти от края ядерной пропасти", - сказал он в видеообращении на ежегодном заседании Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association) в Вашингтоне.
Он отметил, что страны, обладающие ядерным оружием "должны возобновить диалог".
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В миреООНВашингтон (штат)Антониу Гутерреш
 
 
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