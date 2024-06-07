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Омские бойцы ММА передали гуманитарный груз детскому дому в Стаханове в ЛНР

Омские бойцы ММА передали гуманитарный груз детскому дому в Стаханове в ЛНР - РИА Новости, 07.06.2024

Омские бойцы ММА передали гуманитарный груз детскому дому в Стаханове в ЛНР

Омская федерация смешанных единоборств ММА передала гуманитарный груз детскому дому в подшефном региону городе Стаханов в ЛНР, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:19

2024-06-07T16:19

2024-06-07T16:20

надежные люди

стаханов

луганская народная республика

донецк

омская область

омск

гуманитарная помощь

благотворительность

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ОМСК, 7 июн — РИА Новости. Омская федерация смешанных единоборств ММА передала гуманитарный груз детскому дому в подшефном региону городе Стаханов в ЛНР, рассказали в пресс-службе областного правительства. Омичи отправили детям Стаханова подарки ко Дню защиты детей. На прошлой неделе делегация союза побывала в очередном гуманитарном рейде, посетила Донецк, Луганск и Стаханов. "Отправили подарки в детский дом в Стаханове: телефоны, сладости. Союз ММА России и омская федерация СБЕ ММА стараются помогать этому детскому дому, в прошлые разы привозили бытовую технику", — сообщил руководитель омской федерации СБЕ ММА Андрей Терентьев. По его словам, омская делегация помогла и местным бойцам, передав им все необходимое, в том числе генераторы, рации и летнюю форму. Он добавил, что гуманитарную помощь получили также спортсмены в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, где уже появились официальные федерации ММА. В этот раз им доставили из Омска спортивную форму. Омская область взяла шефство над Стахановым в 2022 году.

https://ria.ru/20240212/knigi-1926863976.html

стаханов

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донецк

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

стаханов, луганская народная республика, донецк, омская область, омск, гуманитарная помощь, благотворительность, день защиты детей