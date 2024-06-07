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Омские бойцы ММА передали гуманитарный груз детскому дому в Стаханове в ЛНР - РИА Новости, 07.06.2024
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16:19 07.06.2024 (обновлено: 16:20 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/gumpomosch-1951413596.html
Омские бойцы ММА передали гуманитарный груз детскому дому в Стаханове в ЛНР
Омские бойцы ММА передали гуманитарный груз детскому дому в Стаханове в ЛНР - РИА Новости, 07.06.2024
Омские бойцы ММА передали гуманитарный груз детскому дому в Стаханове в ЛНР
Омская федерация смешанных единоборств ММА передала гуманитарный груз детскому дому в подшефном региону городе Стаханов в ЛНР, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:19
2024-06-07T16:20
надежные люди
стаханов
луганская народная республика
донецк
омская область
омск
гуманитарная помощь
благотворительность
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ОМСК, 7 июн — РИА Новости. Омская федерация смешанных единоборств ММА передала гуманитарный груз детскому дому в подшефном региону городе Стаханов в ЛНР, рассказали в пресс-службе областного правительства. Омичи отправили детям Стаханова подарки ко Дню защиты детей. На прошлой неделе делегация союза побывала в очередном гуманитарном рейде, посетила Донецк, Луганск и Стаханов. "Отправили подарки в детский дом в Стаханове: телефоны, сладости. Союз ММА России и омская федерация СБЕ ММА стараются помогать этому детскому дому, в прошлые разы привозили бытовую технику", — сообщил руководитель омской федерации СБЕ ММА Андрей Терентьев. По его словам, омская делегация помогла и местным бойцам, передав им все необходимое, в том числе генераторы, рации и летнюю форму. Он добавил, что гуманитарную помощь получили также спортсмены в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, где уже появились официальные федерации ММА. В этот раз им доставили из Омска спортивную форму. Омская область взяла шефство над Стахановым в 2022 году.
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стаханов, луганская народная республика, донецк, омская область, омск, гуманитарная помощь, благотворительность, день защиты детей
Надежные люди, Стаханов, Луганская Народная Республика, Донецк, Омская область, Омск, Гуманитарная помощь, Благотворительность, День защиты детей

Омские бойцы ММА передали гуманитарный груз детскому дому в Стаханове в ЛНР

CC BY-SA 4.0 / Правительство Омской области (cropped) / Омские бойцы ММА передали гуманитарный груз детскому дому в Стаханове в ЛНР
Омские бойцы ММА передали гуманитарный груз детскому дому в Стаханове в ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
CC BY-SA 4.0 / Правительство Омской области (cropped) /
Омские бойцы ММА передали гуманитарный груз детскому дому в Стаханове в ЛНР
Читать ria.ru в
ОМСК, 7 июн — РИА Новости. Омская федерация смешанных единоборств ММА передала гуманитарный груз детскому дому в подшефном региону городе Стаханов в ЛНР, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Омичи отправили детям Стаханова подарки ко Дню защиты детей. На прошлой неделе делегация союза побывала в очередном гуманитарном рейде, посетила Донецк, Луганск и Стаханов.
«
"Отправили подарки в детский дом в Стаханове: телефоны, сладости. Союз ММА России и омская федерация СБЕ ММА стараются помогать этому детскому дому, в прошлые разы привозили бытовую технику", — сообщил руководитель омской федерации СБЕ ММА Андрей Терентьев.
По его словам, омская делегация помогла и местным бойцам, передав им все необходимое, в том числе генераторы, рации и летнюю форму. Он добавил, что гуманитарную помощь получили также спортсмены в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, где уже появились официальные федерации ММА. В этот раз им доставили из Омска спортивную форму.
Омская область взяла шефство над Стахановым в 2022 году.
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Надежные людиСтахановЛуганская Народная РеспубликаДонецкОмская областьОмскГуманитарная помощьБлаготворительностьДень защиты детей
 
 
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