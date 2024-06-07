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Омские бойцы ММА передали гуманитарный груз детскому дому в Стаханове в ЛНР
Омские бойцы ММА передали гуманитарный груз детскому дому в Стаханове в ЛНР - РИА Новости, 07.06.2024
Омские бойцы ММА передали гуманитарный груз детскому дому в Стаханове в ЛНР
Омская федерация смешанных единоборств ММА передала гуманитарный груз детскому дому в подшефном региону городе Стаханов в ЛНР, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:19
2024-06-07T16:19
2024-06-07T16:20
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ОМСК, 7 июн — РИА Новости. Омская федерация смешанных единоборств ММА передала гуманитарный груз детскому дому в подшефном региону городе Стаханов в ЛНР, рассказали в пресс-службе областного правительства. Омичи отправили детям Стаханова подарки ко Дню защиты детей. На прошлой неделе делегация союза побывала в очередном гуманитарном рейде, посетила Донецк, Луганск и Стаханов. "Отправили подарки в детский дом в Стаханове: телефоны, сладости. Союз ММА России и омская федерация СБЕ ММА стараются помогать этому детскому дому, в прошлые разы привозили бытовую технику", — сообщил руководитель омской федерации СБЕ ММА Андрей Терентьев. По его словам, омская делегация помогла и местным бойцам, передав им все необходимое, в том числе генераторы, рации и летнюю форму. Он добавил, что гуманитарную помощь получили также спортсмены в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, где уже появились официальные федерации ММА. В этот раз им доставили из Омска спортивную форму. Омская область взяла шефство над Стахановым в 2022 году.
https://ria.ru/20240212/knigi-1926863976.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стаханов, луганская народная республика, донецк, омская область, омск, гуманитарная помощь, благотворительность, день защиты детей
Надежные люди, Стаханов, Луганская Народная Республика, Донецк, Омская область, Омск, Гуманитарная помощь, Благотворительность, День защиты детей